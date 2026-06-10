مطالعه‌ای بر پایهٔ داده‌های سال‌ها نشان می‌دهد که ۹۰ دقیقهٔ تمرین مقاومتی در هفته می‌تواند خطر مرگ زودرس، به‌ویژه ناشی از بیماری‌های قلبی و عصب‌شناختی، را به طور چشمگیری کاهش دهد و فشار بر نظام بهداشتی را کم کند.

پژوهش تازه‌ای که با بررسی داده‌های طولانی‌مدت چندین مطالعه بزرگ انجام شده، نشان می‌دهد صرف تنها ۹۰ دقیقه یا حدود دو ساعت تمرین مقاومتی در هفته می‌تواند به طور قابل‌توجهی خطر مرگ زودهنگام را کاهش دهد.

محققان با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از بیش از ۱۴۷٬۰۰۰ نفر مرد و زن بالای سی سال، به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی که به صورت منظم با وزنه کار می‌کنند، احتمال فوت زودرس به دلیل هر نوع بیماری را تا ۱۳ درصد کاهش می‌دهند و در مورد بیماری‌های عصب‌شناختی مانند زوال عقل یا دمانس، کاهش خطر حتی می‌تواند به ۲۷ درصد برسد. این نتایج نشان می‌دهد که تمرینات قدرتی نه تنها برای سلامت قلب و عروق، بلکه برای بهبود عملکرد مغز، تقویت استخوان‌ها و حفظ تودهٔ عضلانی در پیری نیز حیاتی‌اند.

کیس هوگارت، جوانی ۲۸ ساله که به تمرینات قدرتی ادامه می‌دهد، می‌گوید این نوع ورزش به او اعتماد به‌نفس می‌بخشد و او را برای سال‌های آینده آماده می‌کند. او می‌خواهد در سنین پیشرفته مانند هفتاد یا هشتاد سالگی بتواند به راحتی به کشورهای مختلف سفر کند، با نوه‌های خود بازی کند و همچنان مستقل باقی بماند.

نظرات متخصصان نیز تأیید می‌کند که تمرینات مقاومتی می‌توانند فشار بر نظام‌های خدمات درمانی را کاهش دهند؛ چرا که افراد فعال‌تر کمتر به مراقبت‌های پزشکی شدید نیاز پیدا می‌کنند و از بیماری‌های مزمن به‌طور مؤثرتری در امان می‌مانند. نقش ورزش‌های هوازی همچون دویدن، دوچرخه‌سواری و شنا نیز در کاهش ریسک بیماری‌های قلبی، سکته و دیابت نوع ۲ شناخته شده است، اما ترکیب این فعالیت‌ها با تمرینات قدرتی نتایج بهتری را به ارمغان می‌آورد.

در پژوهشی که در مجلهٔ بریتانیایی پزشکی ورزشی منتشر شد، نشان داده شد افرادی که ساعاتی طولانی به ورزش‌های هوازی می‌پردازند، خطر مرگ زودرس را تا ۵۸ درصد کاهش می‌دهند، در حالی که افزودن تمرینات وزن‌برداری به برنامهٔ آن‌ها، اثرات محافظتی را تقویت می‌کند. مربیانی همچون بورلی ویلسون از نیویورک‌شایر و تام برتون، مسئول سیاست‌های سلامت در اسپورت اینگلند، تأکید می‌کنند که تمرینات قدرتی برای حفظ انرژی، تنظیم قند خون، کاهش درد مفصلی و تقویت استخوان‌ها بسیار مؤثر هستند و در نهایت به بهبود کارکردهای شناختی و ارتقاء کیفیت زندگی در دوران سالمندی می‌انجامند





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