وزیر خزانهداری آمریکا تمدید معافیتهای نفتی ایران را اعلام کرد، در حالی که آمار اعدامهای سیاسی در ایران به شدت افزایش یافته است. مذاکرات بین ایران و آمریکا با بنبست مواجه شده و بحران انرژی جهانی تشدید شده است.
وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که معافیتهای نفتی ایران تمدید شدهاند، اما ادعای سوددهی میلیاردی از این معافیتها را رد میکند. این در حالی است که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت نگرانکننده است.
در حدود یک ماه گذشته، حداقل ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نشاندهنده افزایش چشمگیر نرخ اعدامهاست. سازمان فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) گزارش داده است که در سال ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی حداقل ۵۲ زندانی را به اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده بود.
این آمار نشان میدهد که میانگین ماهانه اعدامها در سال گذشته حدود ۴ نفر بوده است، در حالی که در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۶، این رقم به ۱۸ نفر افزایش یافته است که معادل ۴.۱ برابر افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل است. این روند نشاندهنده تغییر رویکرد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی و افزایش استفاده از مجازات اعدام است. همزمان با این تحولات، مذاکرات بین ایران و آمریکا نیز ادامه دارد.
گزارشها حاکی از آن است که دور دوم مذاکرات ممکن است روز جمعه برگزار شود و دونالد ترامپ به تهران مهلتی کوتاه، بین سه تا پنج روز، برای رسیدن به جمعبندی داده است. با این حال، خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه، گزارش داده که تهران در حال حاضر تصمیمی برای شرکت در مذاکرات ندارد. منابع آمریکایی نیز از ارائه یک بازه زمانی محدود به تهران برای بازگشت به مذاکرات خبر میدهند.
بر اساس گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، ایالات متحده به ایران بین سه تا پنج روز فرصت داده است تا به توافق پیشنهادی پاسخ دهد، در غیر این صورت آتشبس کنونی ممکن است فروبپاشد. این گزارشها در تضاد با گزارش قبلی رویترز است که اعلام کرده بود هیچ جدول زمانی رسمی برای تمدید آتشبس تعیین نشده است. ترامپ روز گذشته از تمدید آتشبس دو هفتهای با ایران خبر داد، اما زمانبندی مشخصی برای ادامه آن اعلام نکرد.
علاوه بر این، بیش از ۵۰ روز از قطع و محدودیت شدید اینترنت در ایران میگذرد که این موضوع بازتاب گستردهای در رسانههای سوئدی داشته و کارشناسان آن را «شکنجه خاموش» و ابزاری برای کنترل جریان اطلاعات میدانند. در عرصه بینالمللی، لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، از تصمیم واشینگتن برای ادامه محاصره ایران حمایت کرده و آن را «بسیار هوشمندانه» توصیف کرده است.
او معتقد است این اقدام توانایی ایران را برای ادامه نقش بهعنوان «بزرگترین حامی دولتی تروریسم» تحت تاثیر قرار داده و این محاصره تا زمان تغییر مسیر حکومت ایران ادامه یابد و حتی گسترش یابد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که آتشبس تنها زمانی معنا دارد که با «محاصره دریایی و گروگانگیری اقتصاد جهانی» نقض نشود و «جنگافروزی صهیونیستها در همه جبههها» متوقف شود.
همچنین، گزارشهایی حاکی از آن است که مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با مذاکره و معامله بر سر برنامه هستهای مخالفت کرده است. یک نماینده مجلس نیز میزان خسارت مستقیم و غیرمستقیم جنگ با اسرائیل و آمریکا را حدود ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.
در نهایت، با محدود شدن عرضه نفت در پی جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، قدرتهای اقتصادی جهان در حال رقابت برای ذخیرهسازی سوخت هستند که این مساله امنیت انرژی را در کشورهای فقیرتر به مرز فروپاشی کشانده است
