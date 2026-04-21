دونالد ترامپ در پی درخواست پاکستان، آتشبس با جمهوری اسلامی را تمدید کرد، اما گزارشها حاکی از اختلافات شدید داخلی در تهران میان دولت و سپاه پاسداران بر سر ادامه گفتوگوهاست.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در اقدامی دیپلماتیک که بازتاب گستردهای در محافل بینالمللی داشته است، آتشبس میان واشینگتن و جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به نتیجه نهایی در مذاکرات تمدید کرد. این تصمیم پس از درخواست رسمی شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان و رایزنیهای فشرده با فیلد مارشال سید عاصم منیر اتخاذ شد. نخستوزیر پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تقدیر از سخاوت ترامپ در پذیرش این درخواست، ابراز امیدواری کرد که این فرصت طلایی بتواند مسیر را برای صلح پایدار هموار سازد. اسلامآباد اکنون در حال آمادهسازی میزبانی دور دوم مذاکرات است تا طرفین بتوانند به توافقی جامع دست یابند که به سالها تنش پایان دهد.
در سوی دیگر، گزارشهای منتشر شده در وبسایت آکسیوس و منابع مطلع نشان میدهد که تمدید این آتشبس با چالشهای بزرگی در درون ساختار قدرت در تهران روبروست. تحلیلگران بر این باورند که شکاف عمیقی میان طیف عملگرای دولت شامل محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی با فرماندهان تندروی سپاه پاسداران از جمله احمد وحیدی ایجاد شده است. در حالی که بخش نخست خواستار ادامه گفتوگوها برای خروج از بحرانهای اقتصادی و امنیتی هستند، بدنه نظامی با اشاره به توقیف کشتیهای تجاری ایرانی توسط ایالات متحده و ادامه محاصره دریایی، هرگونه امتیازدهی را به مثابه ضعف دانسته و با ادامه روند مذاکرات مخالفت کردهاند. این وضعیت باعث شده است که تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در انتظار چراغ سبز نهایی از سوی رهبری باشد.
تنشها زمانی بالا گرفت که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، توقیف کشتی باری خود را نقض آشکار قوانین بینالمللی خواند و خواستار واکنش فوری شورای امنیت شد. در مقابل، دولت ترامپ تاکید کرده است که اگرچه آتشبس تمدید شده است، اما نیروهای نظامی آمریکا به دلیل عدم ثبات در مواضع تهران، همچنان در وضعیت آمادهباش حداکثری باقی میمانند و محاصره دریایی تا زمان ارائه پیشنهاد ملموس و قابل اتکا از سوی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. در همین حین، گزارشهای تسنیم حاکی از آن است که تیم مذاکرهکننده تهران ممکن است به دلیل آنچه نقض عهد آمریکا در موضوعات فرعی میخواند، در دور بعدی مذاکرات اسلامآباد حضور نیابد. این بنبست دیپلماتیک نشان میدهد که دستیابی به توافق نهایی نه تنها نیازمند تغییر در رویکردهای واشینگتن است، بلکه پیش از آن نیازمند یک اجماع داخلی در تهران است که در حال حاضر به شدت دور از دسترس به نظر میرسد و آینده این مناقشه حساس را در هالهای از ابهام قرار داده است.
ترامپ جمهوری اسلامی مذاکرات پاکستان سپاه پاسداران