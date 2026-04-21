دونالد ترامپ با پذیرش درخواست نخست‌وزیر پاکستان، آتش‌بس با جمهوری اسلامی را تا زمان نتیجه‌بخش بودن مذاکرات تمدید کرد، در حالی که گزارش‌ها از شکاف عمیق میان مقامات سیاسی و نظامی ایران پیرامون نحوه تعامل با دولت ترامپ خبر می‌دهند.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در اقدامی استراتژیک و در واکنش به درخواست‌های میانجی‌گرانه اسلام‌آباد، دستور تمدید آتش‌بس با جمهوری اسلامی را صادر کرد. این تصمیم که در ساعات پایانی مهلت دو هفته‌ای پیشین اتخاذ شد، تا زمان دستیابی به یک پیشنهاد واحد از سوی تهران و حصول نتیجه در مذاکرات دیپلماتیک پابرجا خواهد ماند. دونالد ترامپ در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی تروث‌سوشیال تصریح کرد که این تمدید به درخواست مستقیم شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و فیلد مارشال سید عاصم منیر صورت گرفته است.

ترامپ با اشاره به شکاف‌های عمیق در بدنه حاکمیت ایران، تأکید کرد که نیروهای نظامی آمریکا ضمن حفظ محاصره دریایی و حفظ آمادگی کامل رزمی، فعلاً از انجام عملیات تهاجمی خودداری می‌کنند تا فرصت کافی برای اجماع میان مقامات ایرانی فراهم شود. گزارش‌های منتشر شده از سوی وب‌سایت آکسیوس و سایر منابع آگاه حاکی از وجود یک کشمکش داخلی شدید در سطوح بالای جمهوری اسلامی است. در حالی که چهره‌هایی نظیر محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی بر ادامه مسیر دیپلماتیک و تداوم آتش‌بس اصرار دارند، فرماندهان سپاه پاسداران به‌ویژه احمد وحیدی، با تکیه بر مواضع سخت‌گیرانه، از ارائه هرگونه امتیاز خودداری کرده و خواهان پایان دادن به محاصره دریایی پیش از هرگونه تعامل هستند. توقیف یک کشتی باری ایران توسط نیروهای آمریکایی در دریای عرب، بر شدت این اختلافات افزوده و باعث شده است که طیف تندرو، دیپلمات‌های ایرانی را به ضعف در برابر واشینگتن متهم کنند. این وضعیت، لایه پیچیده‌ای از تردید را بر آینده گفت‌وگوها حاکم کرده است، به طوری که مذاکره‌کنندگان ایرانی همچنان در انتظار چراغ سبز نهایی از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای ارائه طرحی منسجم به میانجی‌های پاکستانی هستند. در همین حال، فضای سیاسی منطقه نیز تحت‌تأثیر این تحولات قرار گرفته است. در حالی که نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواستار محکومیت اقدام آمریکا در توقیف کشتی باری شده‌اند، مقامات لبنانی و عربستانی نیز در تلاش‌اند تا تأثیرات این مناقشه را بر امنیت منطقه مدیریت کنند. کشورهای عربی در نشست اضطراری اتحادیه عرب، تهدیدات تهران مبنی بر بستن تنگه هرمز را قویاً محکوم کرده و بر ضرورت پاسخگویی جمهوری اسلامی در قبال خسارات اقتصادی ناشی از این تنش‌ها تأکید ورزیده‌اند. در سوی دیگر میدان، مقامات مجلس شورای اسلامی در داخل ایران همچنان با رویکردی متناقض به موضوع می‌نگرند؛ برخی از آنان ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی با هدف اتمام حجت پای میز مذاکره حاضر شده است، در حالی که برخی دیگر سیاست‌های ترامپ را شکستی برای واشینگتن تلقی کرده و معتقدند که محاصره دریایی تنها واکنشی به ناتوانی آمریکا در دستیابی به اهداف خود در بازه زمانی کوتاه است. اکنون جهان منتظر است تا ببیند آیا دور دوم مذاکرات در اسلام‌آباد می‌تواند به بن‌بست فعلی پایان دهد یا شکاف‌های داخلی در تهران، سرنوشت این آتش‌بس شکننده را به سوی رویارویی مستقیم هدایت خواهد کرد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامپ جمهوری اسلامی آتش‌بس مذاکرات هسته‌ای پاکستان

United States Latest News, United States Headlines