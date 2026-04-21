صندوق بازنشستگی کشوری با صدور اطلاعیهای از تمدید قرارداد بیمه تکمیلی درمان با شرکت بیمه دانا تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵ خبر داد تا هیچ خللی در روند دریافت خدمات درمانی بازنشستگان ایجاد نشود.
صندوق بازنشستگی کشوری طی یک اطلاعیه رسمی و مهم، جزئیات جدیدی را پیرامون وضعیت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ اعلام کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به برگزاری فرآیند مناقصه انتخاب بیمهگر جدید و اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون معاملات صندوق مبنی بر لزوم تجدید مناقصه جهت رعایت دقیق تشریفات قانونی، مرحله دوم این فرآیند در دستور کار قرار گرفت.
به منظور جلوگیری از بروز هرگونه وقفه یا اختلال در روند بهرهمندی جامعه بازنشستگان از خدمات درمانی و حفظ آرامش خاطر این عزیزان، مدیریت صندوق تصمیم گرفت قرارداد جاری سال ۱۴۰۴ را با شرکت بیمه دانا به مدت یک ماه دیگر، یعنی تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، به طور موقت تمدید نماید. در همین راستا، صندوق بازنشستگی کشوری خطاب به ذینفعان خود تأکید کرد که تمامی تعهدات مندرج در قرارداد سال ۱۴۰۴ کماکان در طول این دوره تمدید یکماهه به قوت خود باقی است. بازنشستگان و وظیفهبگیران تحت پوشش، هیچگونه نگرانی بابت مراجعات خود به مراکز درمانی، بیمارستانها، داروخانهها و آزمایشگاههای طرف قرارداد نداشته باشند، زیرا تمامی این مراکز همچون گذشته ملزم به ارائه خدمات بر اساس روالهای سال قبل هستند. همچنین، فرآیند پذیرش و بررسی اسناد پزشکی و در نهایت پرداخت هزینههای خسارت درمان، بدون هیچگونه خللی و دقیقاً مطابق با آییننامهها و ضوابط حاکم بر قرارداد سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت تا خللی در معیشت و سلامت بازنشستگان ایجاد نشود. این نهاد دولتی در ادامه تصریح کرد که اولویت اصلی مدیریت، حفظ ثبات در ارائه خدمات و تکریم جایگاه پیشکسوتان است. به همین منظور، تیمهای تخصصی در کمیسیون معاملات در تلاش هستند تا با طی سریع و دقیق مراحل قانونی و برگزاری نوبت دوم مناقصه در کوتاهترین زمان ممکن، فرآیند انتخاب بیمهگر جدید برای سال ۱۴۰۵ را به سرانجام رسانده و قرارداد قطعی را منعقد کنند. صندوق بازنشستگی کشوری هدف از این اقدام را تضمین پایداری خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بازنشستگان اعلام کرده و از آنها خواست تا اخبار و اطلاعیههای رسمی را تنها از طریق درگاههای اطلاعرسانی این صندوق پیگیری نمایند. در شرایطی که برخی اخبار غیرموثق در فضای مجازی باعث نگرانیهای کوتاهمدت شده بود، این اقدام قاطعانه مدیریت صندوق، توانست بار دیگر ثبات و اطمینان را به جامعه هدف بازگرداند تا فرآیند درمان آنها بدون دغدغه و نگرانی مالی دنبال شود و هیچ وقفه ناخواستهای در دسترسی به امکانات پزشکی رخ ندهد
