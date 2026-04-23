صندوق رفاه دانشجویان مهلت ثبتنام وامهای تحصیلی و ودیعه مسکن متأهلی را تا اطلاع ثانوی تمدید کرد. این اقدام در راستای حمایت از دانشجویان و با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور انجام شده است.
این تصمیم مهم، فرصتی دوباره برای دانشجویان واجد شرایط فراهم میآورد تا بتوانند از این تسهیلات رفاهی بهرهمند شوند. پیش از این، مهلت ثبت درخواست برای این دو نوع وام به پایان رسیده بود، اما با توجه به نیازسنجی و اهمیت حمایت از دانشجویان در شرایط کنونی، صندوق رفاه دانشجویان اقدام به تمدید این مهلت کرده است. این اقدام نشاندهنده تعهد این صندوق به رفاه و آسایش دانشجویان و تلاش برای رفع موانع پیش روی تحصیل آنها است.
دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیز از این تمدید بهرهمند خواهند شد و میتوانند با مراجعه به سامانه مربوطه، درخواستهای خود را ثبت یا تکمیل کنند. این تمدید مهلت، به ویژه برای دانشجویانی که به دلیل شرایط خاص یا کمبود وقت نتوانستهاند در مهلت مقرر اقدام کنند، بسیار حائز اهمیت است. صندوق رفاه دانشجویان تأکید دارد که احراز شرایط عمومی و اختصاصی برای دریافت وام الزامی است و درخواستهایی که فاقد مدارک کامل یا مغایر با آییننامهها باشند، رد خواهند شد.
بنابراین، به دانشجویان توصیه میشود قبل از ثبتنام، بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه را به دقت مطالعه کرده و در صورت نیاز، از کارشناسان امور دانشجویی دانشگاه خود راهنمایی بخواهند. این اقدام پیشگیرانه، از بروز مشکلات احتمالی در مراحل بررسی و تأیید درخواستها جلوگیری میکند و به تسریع فرآیند پرداخت وام کمک میکند. میزان وامهای تحصیلی بر اساس مقطع تحصیلی متفاوت است. دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته میتوانند تا سقف ۵ میلیون تومان وام دریافت کنند.
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته و دکترای حرفهای میتوانند تا سقف ۷.۵ میلیون تومان وام دریافت کنند. در نهایت، دانشجویان مقطع دکترای تخصصی (پیوسته، ناپیوسته، دکترای مستقیم و دستیاری) میتوانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام دریافت کنند. لازم به ذکر است که مسئولیت کنترل و صحتسنجی مدارک، سند تعهد، شرایط ضامنین و تایید یا رد درخواست وام بر عهده کاربران و معاونت دانشجویی دانشگاهها است.
بنابراین، معاونت دانشجویی دانشگاهها قبل از تأیید نهایی و ارسال درخواستها به صندوق رفاه، حق رد هر درخواست وامی را خواهند داشت. این امر به منظور اطمینان از صحت اطلاعات و رعایت دقیق آییننامهها انجام میشود. همچنین، میزان اعتبار وامهای تحصیلی، ضروری و شهریه برای هر دانشگاه به صورت مجزا تخصیص داده میشود و دانشگاهها باید در چارچوب اعتبار اعلام شده نسبت به تأیید وامها اقدام کنند. اعتبار وام ودیعه مسکن متأهلی به صورت متمرکز تخصیص داده میشود.
دانشجویان متقاضی وام باید حتماً شماره حساب بانک طرف تعهد و شماره شبای آن را در سامانه یکپارچه صندوق ثبت کنند. این اطلاعات برای واریز به موقع وام ضروری است. با توجه به تجربیات سال گذشته و مشکلاتی که در زمینه واریز برخی از وامهای دانشجویی توسط بانکها رخ داد، صندوق رفاه دانشجویان بر اهمیت ثبت دقیق شماره شبای ۲۴ رقمی (بدون ir و صرفاً با اعداد انگلیسی) و فعال بودن شماره حساب به نام دانشجو تأکید دارد.
اطلاعرسانی و نظارت کافی در این زمینه، از بروز مشکلات احتمالی و تأخیر در واریز وام جلوگیری میکند. همچنین، با توجه به آییننامه پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی، پرداخت وام به دانشجویان بورسیه و شاغل ممنوع است. بنابراین، شایسته است دانشگاهها برنامه ریزی لازم را برای اعطای وام به دانشجویان غیر شاغل، به ویژه دانشجویان مستعد کم بضاعت، انجام دهند. این اقدام، به تقویت عدالت اجتماعی و حمایت از دانشجویان نیازمند کمک میکند.
صندوق رفاه دانشجویان امیدوار است با این اقدامات، گامی مؤثر در راستای ارتقای رفاه و آسایش دانشجویان و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحصیل آنها بردارد. دانشجویان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست خود، به سامانه مربوطه به نشانی https://refah.swf.ir مراجعه کنند. این سامانه، به صورت ۲۴ ساعته در دسترس است و دانشجویان میتوانند در هر زمان و مکانی از آن استفاده کنند. صندوق رفاه دانشجویان از همکاری و همراهی دانشجویان و دانشگاهها در این زمینه قدردانی میکند
وام دانشجویی وام ودیعه مسکن متأهلی صندوق رفاه دانشجویان تمدید مهلت دانشجویان وام تحصیلی