منچستریونایتد با فعال‌سازی بند تمدید قرارداد برونو فرناندز تا ژوئن ۲۰۲۸ شرایط را برای فروش پیچیده کرد. همچنین شکایت فلورنسیا مرکاو علیه دیه‌گو گواچی در فیفا ثبت شد.

باشگاه منچستریونایتد با فعال‌سازی بند تمدید یک‌طرفه قرارداد، مدت حضور کاپیتان تیم، برونو فرناندز ، را به‌طور رسمی تا ژوئن ۲۰۲۸ افزایش داد. این تصمیم مدیریتی در حالی اتخاذ شد که کاپیتان پرتغالی پیش‌تر آخرین پیشنهاد تمدید باشگاه را رد کرده و مذاکرات را به حالت تعلیق درآورده بود. قرارداد قبلی فرناندز تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار داشت و با این اقدام جدید، باشگاه خطر خروج رایگان او در پایان فصل یا فروش با مبلغ پایین را کاهش داده است.

استراتژی منچستریونایتد برای حفظ برونو فرناندز

مدیران منچستریونایتد با فعال‌سازی این بند که از ابتدا در قرارداد اولیه وجود داشت، سعی کردند دست پایین بیایند تا در صورت جدایی فرناندز، مبلغ دریافتی بیش از حد کاهش نیابد. با وجود اینکه این تمدید قرارداد به معنای تصمیم قطعی برای حفظ بازیکن نیست، اما گزینه‌های فروش را محدودتر کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مدیران باشگاه همچنان امکان خروج این بازیکن را بررسی می‌کنند و نیکو پاز، هافبک باشگاه کومو، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای جانشینی او در نظر گرفته شده است.

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واکنش باشگاه‌های ایتالیایی و شرایط بازگشت

باشگاه‌های میلان و یوونتوس که پیش از فعال‌سازی این بند برای جذب برونو فرناندز ابراز علاقه کرده بودند، اکنون باید با منچستریونایتد بر سر مبلغ رضایت‌نامه جدید مذاکره کنند. دستمزد بالای فرناندز یکی از موانع اصلی برای بازگشت او به فوتبال ایتالیا محسوب می‌شود و شرایط مالی پیچیده‌ای را برای خریدار احتمالی ایجاد کرده است. این باشگاه‌های ایتالیایی وضعیت بازیکن را همچنان زیر نظر دارند اما پیچیدگی‌های مالی و قراردادی باعث کندی فرآیند انتقال شده است.

ثبت شکایت فلورنسیا مرکاو علیه دیه‌گو گواچی

فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی که در سال ۲۰۱۴ و در سن بیست سالگی به ریورپلاته پیوست، رسماً اعلام کرد که پس از تنها یک هفته حضور در تیم، توسط دیه‌گو گواچی، سرمربی جدید، مورد آزار قرار گرفت. مرکاو در گفت‌وگوی خود با سی‌ان‌ان بیان کرد که گواچی بلافاصله پس از ورودش پیامکی با خواسته‌های نامناسب ارسال کرده و پس از عدم تمایل او، رفتارهای خشونت‌آمیزتری مانند تهدید به کشتن خانواده‌اش را آغاز کرد.

ابعاد حقوقی و سیاسی پرونده گواچی و فیفا

فلورنسیا مرکاو اکنون به عنوان پنجمین بازیکنی که شکایت تازه‌ای علیه دیه‌گو گواچی در فیفا ثبت کرده، حضور دارد. پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون نیز شکایت مشابهی ارائه داده بودند. کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید کرد اما شعبه قضایی به دلیل کمبود شواهد گواچی را تبرئه نمود. همسر گواچی، آندره‌آ گواچی، در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین مشارکت داشته است که منتقدان آن را تضعیف حقوق زنان می‌دانند.

تحلیل تراکتورسازان و انتقادات مالک باشگاه

امید زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، عملکرد تیم در لیگ نخبگان آسیا را مورد نقد قرار داد و انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباهی صددرصدی از سوی خود دانست. او با اشاره به فشار سفرهای طولانی که بازیکنان را حدود ۴۰ ساعت در مسیر نگه داشته بود، توضیح داد که این خستگی بر عملکرد تیم تاثیر منفی گذاشته و هواداران باید این شرایط را در نظر بگیرند. زنوزی خود را مقصر اصلی عدم موفقیت در این تورنامنت معرفی کرد.

در ادامه، زنوزی از کادر فنی و بازیکنان تراکتور حمایت کرد و اعلام نمود که تیم در لیگ برتر شرایط خوبی دارد و هنوز سه بازی کمتر انجام داده است. او همچنین خبر داد که پرونده اختلاف با ملوان به کمیته استیناف رفته و در صورت عدم رضایت، به فیفا و CAS ارجاع خواهد داده شد. همچنین گزارشی درباره کوتاهی داوران در ۱۰ تا ۱۲ بازی اخیر تهیه شده و به کمیته اخلاق ارسال شده است.

زنوزی در پایان انتقاداتی را به اظهارات علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور، درباره مسائل قراردادی وارد کرد. اگرچه او انتخاب بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا را افتخاری برای تراکتور دانست، اما اظهارات رسانه‌ای این دروازه‌بان را نه تنها مناسب ندانست بلکه نسبت به آن ابراز ناراحتی کرد و تاکید نمود که چنین رفتارهایی نباید تکرار شود.