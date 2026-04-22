دونالد ترامپ با تمدید آتشبس با ایران، راه را برای مذاکرات جدید هموار کرد؛ تصمیمی که با حمایت نهادهای بینالمللی و شک و تردیدهای سیاستمداران آمریکایی و شکافهای داخلی در تهران روبرو شده است.
دونالد ترامپ ، رییسجمهوری ایالات متحده، در اقدامی که بازتابهای گسترده جهانی به همراه داشته است، از تمدید دوره آتشبس با جمهوری اسلامی ایران تا زمان حصول نتیجه نهایی در مذاکرات دیپلماتیک خبر داد. این تصمیم که با هدف گشایش مسیری برای دیپلماسی اتخاذ شده، در حالی صورت میگیرد که فشارهای نظامی و محاصره دریایی ایران همچنان توسط واشنگتن با شدت دنبال میشود.
ترامپ در تحلیل چرایی تمایل تهران به باز نگه داشتن تنگه هرمز اظهار داشت که منافع اقتصادی، بهویژه درآمد روزانه پانصد میلیون دلاری ایران از این گذرگاه راهبردی، اصلیترین محرک حکومت برای جلوگیری از مسدود شدن آن است. او معتقد است که ادعاهای تهران مبنی بر بستن تنگه، صرفاً تلاشی برای حفظ اعتبار داخلی در برابر محاصره کامل دریایی است که نیروهای آمریکایی اعمال کردهاند. در سوی مقابل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از این توافق استقبال کرده و آن را فرصتی حیاتی برای اعتمادسازی در منطقه بحرانزده خاورمیانه قلمداد کرد. در واشنگتن، لیندزی گراهام، سناتور باسابقه جمهوریخواه، از این تمدید آتشبس در کنار حفظ فشار حداکثری نظامی حمایت کرد. او این راهبرد را هوشمندانه خواند و تاکید کرد که هرگونه توافق با تهران باید شامل توقف کامل غنیسازی اورانیوم و قطع حمایتهای مالی و تسلیحاتی از گروههای نیابتی در منطقه باشد. گراهام با ابراز تردید نسبت به سابقه رفتاری جمهوری اسلامی، بر لزوم نظارت دقیق بر تعهدات آتی ایران تاکید کرد. با این حال، ارزیابیهای نهادهای اطلاعاتی آمریکا متفاوت است. آدام اسمیت، عضو ارشد دموکرات مجلس نمایندگان، پس از نشستهای غیرعلنی با پنتاگون، نسبت به خوشبینیهای موجود درباره نزدیکی به توافق ابراز تردید کرد و هشدار داد که شکاف میان واقعیتهای میدانی و روایتهای سیاسی همچنان بسیار بزرگ است. در همین حال، میانجیگریهای اسلامآباد وارد فاز حساسی شده است. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، ضمن قدردانی از ترامپ، از ادامه تلاشها برای برگزاری دور دوم مذاکرات در پایتخت پاکستان خبر داد. اما گزارشها از درون ساختار قدرت در تهران حاکی از شکافهای عمیق سیاسی است. منابع آگاه به وبسایت آکسیوس گفتهاند که در حالی که طیف دیپلماتیک و پارلمانی به رهبری محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی به دنبال دستیابی به توافق برای پایان دادن به وضعیت فعلی هستند، فرماندهان سپاه پاسداران بهویژه احمد وحیدی، با هرگونه امتیازدهی مخالفت کرده و محاصره دریایی را دلیلی بر بنبست دیپلماتیک میدانند. توقیف اخیر یک کشتی باری ایران توسط نیروی دریایی آمریکا در دریای عرب، این تنشهای داخلی را تشدید کرده و منجر به اعتراض رسمی تهران به شورای امنیت سازمان ملل شده است. اکنون همه نگاهها به بیت رهبری جمهوری اسلامی دوخته شده است تا مشخص شود که آیا دستور نهایی برای تداوم مسیر مذاکره صادر خواهد شد یا خیر
