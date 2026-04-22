دونالد ترامپ با تمدید آتشبس با ایران، بر تداوم محاصره دریایی تأکید کرد، در حالی که گزارشها از اختلافات عمیق در ارکان قدرت در تهران و نقش میانجیگرانه پاکستان برای برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلامآباد حکایت دارند.
دونالد ترامپ ، رییسجمهوری ایالات متحده، در اقدامی که بازتاب گستردهای در محافل بینالمللی داشته، از تمدید دوره آتشبس با جمهوری اسلامی ایران تا زمان حصول نتیجه نهایی در مذاکرات دیپلماتیک خبر داده است. ترامپ در تحلیل چرایی تمایل تهران به باز ماندن تنگه هرمز ، در شبکه اجتماعی تروثسوشیال نوشت که جمهوری اسلامی برای حفظ درآمدهای روزانه ۵۰۰ میلیون دلاری خود ناچار به همکاری است و ادعای آنها مبنی بر بستن تنگه، تنها یک ژست سیاسی برای حفظ آبرو در شرایط محاصره دریایی کامل است.
وی همچنین با رویکردی سختگیرانه تأکید کرد که دستیابی به توافق با ایران مستلزم تغییرات بنیادین در ساختار قدرت یا پذیرش شروط سختگیرانه ایالات متحده است تا مانع از هرگونه فعالیتهای بیثباتکننده آینده شود. این سخنان در حالی بیان میشود که تنشهای نهفته میان طرفین علیرغم این آتشبس همچنان به قوت خود باقی است. در همین راستا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از این تصمیم استقبال کرد و آن را فرصتی حیاتی برای تنشزدایی دانست. با این حال، چهرههای تندرو در واشینگتن از جمله لیندزی گراهام، با تأکید بر هوشمندی تداوم محاصره دریایی، از دولت ترامپ خواستند که از این اهرم فشار برای رسیدن به اهداف استراتژیک، از جمله توقف کامل غنیسازی اورانیوم و قطع حمایت از نیروهای نیابتی استفاده کند. در مقابل، آدام اسمیت، نماینده دموکرات، نسبت به خوشبینی ترامپ درباره نزدیکی به توافق ابراز تردید کرده و آن را با واقعیتهای موجود در گزارشهای اطلاعاتی فاصله دار خواند. این تحلیلهای متضاد نشان میدهد که در فضای سیاسی آمریکا، همچنان اجماع کاملی بر سر میزان اثربخشی دیپلماسی در برابر تهران وجود ندارد. در سوی دیگر این بحران، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نقشی کلیدی در میانجیگری ایفا کرده و از تمدید آتشبس قدردانی کرده است. گزارشهای آکسیوس حاکی از آن است که روند گفتوگوها به دلیل اختلافات عمیق در بیت رهبری جمهوری اسلامی با کندی مواجه شده است. در حالی که طیفی از سیاستمداران از جمله محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی به دنبال استفاده از فرصت مذاکره هستند، فرماندهان سپاه پاسداران با استناد به توقیف کشتیهای تجاری و فشار محاصره دریایی، مواضع تهاجمی اتخاذ کردهاند. این شکاف داخلی، همراه با فشارهای دیپلماتیک در سازمان ملل برای محکومیت اقدام آمریکا، فضای مبهمی را ایجاد کرده که سرنوشت دور دوم مذاکرات در اسلامآباد را در هالهای از ابهام فرو برده است. جامعه جهانی اکنون نظارهگر این است که آیا ایران میتواند میان حفظ منافع اقتصادی و ایدئولوژی نظامی خود تعادلی برقرار کند یا این آتشبس موقت تنها آرامشی پیش از طوفانی بزرگتر خواهد بود
