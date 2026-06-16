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تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه دستیاران تخصصی پزشکی تا پایان آذرماه ۱۴۰۵

آموزش و پرورش News

تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه دستیاران تخصصی پزشکی تا پایان آذرماه ۱۴۰۵
وزارت بهداشتدفاع از پایان‌نامهدستیار تخصصی پزشکی
📆6/16/2026 12:08 PM
📰SharghDaily
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وزارت بهداشت به دلیل شرایط ویژه کشور و درخواست دانشگاه‌های علوم پزشکی، مهلت دفاع از پایان‌نامه دستیاران تخصصی پزشکی را تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد. این تصمیم با توجه به مصوبات شورای آموزش پزشکی و با هدف تسهیل فرآیند اداری برای دستیاران گرفته شده است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور و به درخواست دانشگاه‌های علوم پزشکی، مهلت دفاع از پایان‌نامه دستیاران تخصصی پزشکی شرکت‌کننده در آزمون گواهینامه تخصصی را تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.

بر اساس این ابلاغ که توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خطاب به معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دارای دستیار صادر شده است، تمامی دستیاران مشمول می‌توانند از فرصت تمدیدشده برای دفاع از پایان‌نامه خود استفاده کنند و دانشگاه‌ها موظف‌اند هماهنگی‌ها و اقدامات لازم را در این زمینه در اسرع وقت انجام دهند. بر اساس مصوبات چهل‌ و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تمامی دستیاران شرکت‌کننده در آزمون گواهینامه تخصصی پیش از حضور در آزمون، ملزم به دفاع از پایان‌نامه خود هستند

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وزارت بهداشت دفاع از پایان‌نامه دستیار تخصصی پزشکی آزمون گواهینامه تخصصی تمدید مهلت

 

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