دونالد ترامپ آتش‌بس با جمهوری اسلامی را تا زمان به نتیجه رسیدن گفتگوها تمدید کرد، اما اختلافات عمیق میان جناح‌های حاکم در ایران و فشارهای نظامی وضعیت مذاکرات را به بن‌بست نزدیک کرده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در اقدامی دیپلماتیک و در پاسخ به درخواست‌های مکرر مقامات عالی‌رتبه پاکستان، آتش‌بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را تا زمان حصول نتیجه نهایی در مذاکرات تمدید کرد. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، ضمن قدردانی از این تصمیم، آن را گامی حیاتی برای فراهم‌سازی فرصت‌های دیپلماتیک خواند. او با تاکید بر اعتماد متقابل میان اسلام‌آباد و واشینگتن، ابراز امیدواری کرد که دور بعدی مذاکرات در اسلام‌آباد بتواند به یک توافق جامع و پایدار منجر شود.

این در حالی است که گزارش‌های منابع آگاه حاکی از وجود شکافی عمیق و جدی در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی در قبال این مذاکرات است. بر اساس گزارش وب‌سایت آکسیوس، بخش بزرگی از بلاتکلیفی فعلی به انتظار طرف‌های میانجی برای دریافت چراغ سبز نهایی از سوی مجتبی خامنه‌ای بازمی‌گردد. در داخل ایران، تقابل دیدگاه‌ها به اوج رسیده است؛ جریان‌هایی نظیر مجلس و وزارت امور خارجه بر اهمیت ادامه گفتگوها برای عبور از بن‌بست فعلی تاکید دارند، در حالی که فرماندهان سپاه پاسداران، با استناد به توقیف کشتی‌های باری ایرانی و تداوم فشارهای دریایی، با هرگونه عقب‌نشینی یا انعطاف در مذاکرات به شدت مخالف‌اند. این دوگانگی درونی، موقعیت مذاکره‌کنندگان ایرانی را در برابر دولت ترامپ تضعیف کرده و عملاً آن‌ها را در وضعیتی معلق قرار داده است. تنش‌های دریایی و توقیف کشتی‌ها نیز بر شدت این اختلافات افزوده است. با وجود بیانیه رسمی ترامپ مبنی بر تداوم آتش‌بس مشروط، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار اخباری متناقض اعلام کرد که تیم مذاکره‌کننده ایران در اعتراض به آنچه نقض عهد آمریکا می‌نامد، در نشست آتی اسلام‌آباد شرکت نخواهد کرد. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که تهران اکنون در پی متهم کردن واشینگتن به رفتارهای متناقض است. در همین حال، جامعه بین‌الملل و کشورهای منطقه از جمله عربستان و لبنان، با نظارت بر این تحولات، نسبت به هرگونه ناامنی در گذرگاه‌های راهبردی مانند تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده‌اند. دیپلماسی در این منطقه حساس اکنون در وضعیتی شکننده قرار دارد و ترامپ هشدار داده است که نیروهای نظامی آمریکا تا حصول یک توافق نهایی، در وضعیت آمادگی کامل باقی خواهند ماند





