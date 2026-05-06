فرصت ثبتنام ناشران داخلی برای حضور در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا ۱۹ اردیبهشت تمدید شد و محدودیت سال انتشار کتابها به سال ۱۴۰۰ تغییر یافت.
در راستای حمایت از فعالان حوزه فرهنگ و هنر و ایجاد بستری مناسب برای عرضه آثار مکتوب در فضای دیجیتال، سازمان برگزاری نمایشگاههای کتاب خبر داد که روند ثبتنام ناشران داخلی برای حضور در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تمدید شده است.
این فرآیند که از روز دوشنبه هفتم اردیبهشت سال یک هزار و چهارصد و پنج آغاز گشته بود، با توجه به درخواستهای مکرر ناشران و با هدف فراهم آوردن فرصتی برابر برای تمامی فعالان صنعت نشر در سراسر کشور، تا روز شنبه نوزدهم اردیبهشت سال جاری ادامه خواهد داشت. این تصمیم استراتژیک اتخاذ شد تا هیچ ناشری، بهویژه ناشران کوچک و نوپا، به دلیل محدودیتهای زمانی یا فنی از فرصت حضور در این رویداد فرهنگی گسترده محروم نشود و بتوانند با آمادگی کامل برای معرفی آثار خود در این سامانه اقدام کنند.
ناشران محترم برای ثبت درخواست خود باید به نشانی اینترنتی register.tibf.ir مراجعه نمایند. توصیه میشود پیش از هر اقدامی، تمامی ضوابط و شرایط حضور در نمایشگاه را با دقت مطالعه کنند تا در مراحل ثبتنام با مشکلی مواجه نشوند. یکی از مهمترین تغییرات در قوانین این دوره، مربوط به محدوده سال انتشار آثار قابل عرضه است.
در حالی که پیشتر محدودیتهای سختگیرانهتری وجود داشت، اکنون مقرر شده است که ناشران بتوانند تمامی کتابهای منتشرشده خود را از ابتدای سال یک هزار و چهارصد به بعد در این نمایشگاه مجازی عرضه کنند. این تغییر در سیاستهای پذیرش آثار، گامی موثر در جهت کمک به ناشران برای توزیع کتابهایی است که در سالهای اخیر منتشر شده و هنوز پتانسیل جذب مخاطبان جدیدی را دارند و به طور مستقیم به رونق بازار کتاب در فضای مجازی کمک خواهد کرد.
علاوه بر این، برای تسهیل در فرآیند ثبت اطلاعات و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در شناسایی آثار، خانه کتاب و ادبیات ایران آمادگی کامل خود را برای رفع مغایرتهای احتمالی در بانک اطلاعاتی کتاب اعلام کرده است. ناشران میتوانند در قالب ضوابط اجرایی اعلام شده، درخواستهای خود را برای اصلاح دادهها ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات کتابها در سامانه نمایشگاه به صورت دقیق و صحیح نمایش داده میشود.
همچنین یکی از الزامات حیاتی برای شرکت در این نمایشگاه، عضویت ناشران داخلی در سامانه پست کتاب است. این عضویت به منظور بهرهمندی از یارانههای ویژهای است که برای ارسال مرسولات در بازه زمانی نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه هزینه ارسال کتاب یکی از دغدغههای اصلی خریداران و فروشندگان است، این همکاری با سازمان پست میتواند منجر به کاهش هزینههای لجستیک و در نتیجه افزایش میزان فروش ناشران و دسترسی راحتتر مخاطبان به کتابهای مورد نظرشان گردد. در نهایت، برگزاری نمایشگاههای مجازی در عصر حاضر نه تنها یک جایگزین برای نمایشگاههای حضوری، بلکه یک مکمل ضروری برای گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه است.
این رویدادها به ناشران اجازه میدهند تا بدون نیاز به هزینههای گزاف اجاره غرفه و جابجایی فیزیکی کتابها، آثار خود را به گوش تمامی مردم کشور، حتی در دورافتادهترین نقاط، برسانند. برای پاسخگویی به سوالات احتمالی و راهنمایی ناشران در مراحل ثبتنام، مرکز پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب با شماره تلفن ۰۲۱-۹۱۰۰۹۸۹۸ در دسترس قرار دارد.
از تمامی ناشران دعوت میشود تا از این فرصت تمدید شده نهایت بهره را برده و با ثبتنام در این رویداد، سهم خود را در ترویج فرهنگ کتابخوانی در فضای دیجیتال ایفا کنند تا در نهایت، این نمایشگاه به یکی از موفقترین تجربههای نشر مجازی در کشور تبدیل شود
