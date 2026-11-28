فلومیننزه قرارداد تیاگو سیلوا را تا دسامبر ۲۰۲۷ تمدید کرد. همچنین فلورنسیا مرکاو علیه دیه‌گو گواچی شکایت جدیدی ثبت کرد و مالک تراکتور از حمایت کادر فنی خبر داد.

باشگاه فوتبال فلومیننزه در اقدامی رسمی اعلام کرد که قرارداد مدافع باتجربه و کاپیتان خود، تیاگو سیلوا ، را تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ تمدید کرده است. این قرارداد جدید به بازیکن برزیلی اجازه می‌دهد یک فصل دیگر در تیمی که فوتبال خود را در آن آغاز کرده است، به بازی ادامه دهد.

این تصمیم در پی درخواست مستقیم هواداران باشگاه اتخاذ شد و مدیریت فلومیننزه در اطلاعیه خود با اشاره به لقب "او مونسترو" برای تیاگو سیلوا، بر وفاداری این ستاره به تیم دوران کودکی‌اش تاکید کرد. تیاگو سیلوا با پوشیدن پیراهن این باشگاه در سه دوره حضور، تاکنون ۲۲۹ بازی انجام داده و ۱۹ گل به ثمر رسانده است.

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تاریخچه و حضور تیاگو سیلوا در فلومیننزه

تیاگو سیلوا حرفه خود را در آکادمی این باشگاه آغاز کرد و نخستین بار در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ در تیم بزرگسالان به میدان رفت. او در آن دوران به قهرمانی در جام حذفی برزیل در سال ۲۰۰۷ و صعود به فینال جام لیبرتادورس در سال ۲۰۰۸ دست یافت. پس از سال‌ها حضور در باشگاه‌های اروپایی مانند میلان، پاری‌سن‌ژرمن و چلسی، این مدافع در سال ۲۰۲۴ به برزیل بازگشت.

سیلوا در تابستان گذشته بار دیگر به فلومیننزه پیوست و در جریان رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها ۲۰۲۵، بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست. تیم او در این رقابت‌ها با رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی، عملکردی شگفت‌انگیز از خود نشان داد. با تمدید این قرارداد، سیلوا فرصت یافت تا آمار بازی و گل‌های خود را در باشگاه خاطراتش افزایش دهد و رهبری خط دفاعی را بر عهده داشته باشد.

افشاگری فلورنسیا مرکاو علیه دیه‌گو گواچی

در جریان دیگر اخبار ورزشی، فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی باشگاه ریورپلاته، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود با سی‌ان‌ان، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از رفتارهای جنسی دیه‌گو گواچی، سرمربی پیشین تیم، افشا کرد. مرکاو مدعی است تنها یک هفته پس از پیوستن به باشگاه در سال ۲۰۱۴، پیامی از گواچی دریافت کرد که حاوی درخواست عکس برهنه بود.

بازیکن آرژانتینی توضیح داد که پس از پاک کردن پیام و مقاومت در برابر خواسته‌های سرمربی، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری روبرو شد. گواچی در تمرینات او را از پشت می‌گرفت و با تهدید به کشتن خود و خانواده‌اش، او را مجبور به پاک کردن مکالمات می‌کرد. این فشارهای روانی سرانجام باعث شد مرکاو اقدام به خودکشی کند و تصمیم بگیرد دیگر این شرایط را تحمل نکند.

پیگرد قانونی و اقدامات سیاسی پرونده گواچی

فلورنسیا مرکاو اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی را علیه دیه‌گو گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. پیش‌تر نیز در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، شکایت مشابهی ثبت کرده بودند. کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید و محرومیت گواچی را پیشنهاد داد، اما شعبه قضایی به دلیل "کافی نبودن شواهد" او را تبرئه کرد.

گارتون در واکنش به حکم تبرئه، با سی‌ان‌ان گفت که اگر شهادت پنج بازیکن کافی نباشد، چه چیزی نیاز است. گواچی که تمام اتهامات را رد کرده است، پس از تمدید نشدن قرارداد توسط فدراسیون فوتبال آرژانتین، به ایتالیا رفت و اکنون به صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند. همسر او، آندره‌آ گواچی، در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات زندان برای "اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی" مشارکت داشته است.

واکنش‌های مالک تراکتور به مشکلات تیم

محمد رضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، درباره عملکرد تیم در لیگ نخبگان آسیا ابراز نارضایتی کرد و انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباهی صددرصدی از سوی خود دانست. او اشاره کرد که بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر و جابه‌جایی بودند و این خستگی بر عملکرد تیم تاثیر گذاشته است. زنوزی با پذیردن سنگینی شکست پنج‌گله اخیر، از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد و گفت تغییر مداوم آن‌ها راهکار مناسبی نیست.

او همچنین درباره پیگیری اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان در انزلی اعلام کرد که پرونده در کمیته استیناف قرار دارد و در صورت عدم رضایت، موضوع به فیفا و CAS ارجاع خواهد شد. زنوزی از تهیه گزارشی درباره ۱۰ تا ۱۲ مسابقه در شهرهای مختلف خبر داد و اعلام کرد شکایتی به کمیته اخلاق ارائه کرده است تا کوتاهی داوران و ناظران بررسی شود. او در پایان از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها انتقاد کرد و تاکید نمود این رفتار نباید تکرار شود.