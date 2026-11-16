شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به دلیل حملات متقابل و بستگی فرودگاه‌های ریاض و دمام، پروازهای خود به عربستان را تا سال ۲۰۲۷ تعلیق کردند.

بر اساس گزارش شبکه المسیره، برخی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی تصمیم به تمدید تعلیق پروازهای خود به عربستان سعودی گرفته‌اند. این اقدام امنیتی تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد یافت. دلیل اصلی این تصمیم، تداوم تهدیدات امنیتی در منطقه خلیج فارس است. صنعت گردشگری این کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است.

گزارش‌های جدید درباره اختلال در صنعت هوانوردی

مجله تخصصی سفر Condé Nast Traveller گزارش داده است که صنعت هوانوردی عربستان با اختلالات گسترده روبرو است. لغو مستمر پروازهای بین‌المللی بخشی از این وضعیت بحرانی است. این اختلالات به دلیل تداوم حملات هوایی و نگرانی‌های امنیتی ایجاد شده‌اند. هشدارهای دولتی بین‌المللی درباره سفر به این کشور به دلیل بسته شدن احتمالی حریم هوایی صادر شده‌اند. شرکت‌های هواپیمایی مجبور به تغییر برنامه‌های خود شده‌اند.

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تاریخچه محاصره و پاسخ‌های نظامی متقابل

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ پس از حمله نظامی به یمن، محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور را آغاز کرد. ایالات متحده در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب‌نشینی کرده است. این اقدامات تاریخی زمینه‌ساز تنش‌های کنونی شده است. در سال‌های اخیر، معادلات امنیتی در منطقه تغییرات زیادی را تجربه کرده‌اند.

حملات متقابل بر زیرساخت‌های هوایی عربستان

نیروهای مسلح یمن در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۵ تصمیم به شکست محاصره گرفتند. متعاقب آن، عربستان در ۲۲ تیرماه اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد. این حمله با پاسخ قاطع نیروهای مسلح یمن روبه‌رو شد. مقامات یمنی در واکنش به حملات سعودی، چندین نقطه حیاتی را هدف قرار دادند. فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام از جمله این اهداف بودند. حملات متعدد به این دو فرودگاه مهم، اختلال جدی در پروازها ایجاد کرد.

عواقب اقتصادی و توقف پروازهای خارجی

پس از حملات و اختلال در پروازهای فرودگاه‌های ریاض و دمام، شرکت‌های خارجی اقدام به لغو پروازهای خود کردند. بسیاری از خطوط هوایی جهانی سفر به این مناطق را متوقف کرده‌اند. این تصمیم تأثیر مستقیمی بر گردشگران و تجار بین‌المللی دارد. امنیت پروازها به اولویت اصلی شرکت‌های هواپیمایی تبدیل شده است. تعلیق پروازها تا سال ۲۰۲۷ نشان‌دهنده نگرانی عمیق این شرکت‌هاست. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که بازگشت به روند عادی کاری با چالش‌های فراوانی همراه است.