دونالد ترامپ با تمدید آتشبس، سیاست فشار حداکثری و محاصره دریایی را تا زمان تغییر رفتار جمهوری اسلامی ادامه میدهد؛ رویکردی که با واکنشهای متفاوت در واشینگتن و نگرانیهای عمیق اقتصادی در سطح جهان همراه شده است.
دولت دونالد ترامپ ، رییسجمهور ایالات متحده، در تصمیمی استراتژیک آتشبس موقت با جمهوری اسلامی را تمدید کرد تا فرصتی برای پیشبرد دیپلماسی فراهم شود. این در حالی است که گزارشهای منتشر شده در والاستریت ژورنال نشان میدهد ترامپ پیش از اتخاذ این تصمیم، گزینههای نظامی از جمله احتمال بمباران مواضع حساس در ایران را با مشاوران خود بررسی کرده بود.
با این حال، استراتژی نهایی کاخ سفید بر پایه حفظ فشار حداکثری و تداوم محاصره دریایی استوار شده است تا تهران را وادار به ارائه پیشنهادات ملموس و پذیرش مذاکرات مستقیم کند. مقامات آمریکایی بر این باورند که گذشت زمان و فشارهای اقتصادی ناشی از انسداد مسیرهای تجاری، ابزاری کارآمد برای تغییر رفتار حکومت ایران است. در سوی دیگر، رسانههای داخلی ایران با نمایش موشکهای بالستیک پیشرفته همچون قدر، خرمشهر۴، فاتح۱۱۰ و خیبرشکن در میادین اصلی شهرها، سعی در نشان دادن توان نظامی خود در برابر فشارهای بینالمللی دارند. همزمان، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، نسبت به وضعیت زیرساختهای دیجیتال هشدار داده و اعلام کرده است که حدود ۱۰ میلیون نفر از طبقات متوسط و پایین جامعه به پایداری اینترنت وابسته هستند و ناپایداریهای فعلی میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. تنشهای جاری نه تنها خاورمیانه، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، ضمن ابراز نگرانی از طولانی شدن درگیریها، تاکید کرد که زنجیرههای تامین جهانی به شدت دچار اختلال شده و تنگه هرمز به گلوگاهی بحرانی برای حمل و نقل انرژی تبدیل شده است. استرالیا برای مقابله با پیامدهای ناشی از کاهش دسترسی به منابع انرژی، اقدام به تامین ذخایر اضافی گازوئیل از کشورهایی نظیر کره جنوبی، برونئی و مالزی کرده است. کارشناسان اقتصادی در گزارشهای نیویورکتایمز و والاستریت ژورنال تصریح کردهاند که کشورهای حوزه آسیا-اقیانوسیه به دلیل وابستگی عمیق به انرژی خاورمیانه و درهمتنیدگی اقتصادی، نخستین و شدیدترین قربانیان غیرمستقیم این جنگ هستند. ترامپ در تحلیل خود از وضعیت تنگه هرمز، ادعای تمایل تهران به بستن این مسیر را صرفاً یک بلوف سیاسی برای حفظ آبرو دانست و تاکید کرد که ایران برای تداوم درآمدهای روزانه ۵۰۰ میلیون دلاری خود ناچار به حفظ جریان ترانزیت انرژی است. واکنشها به رویکرد دیپلماتیک ترامپ متنوع بوده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از تمدید آتشبس استقبال کرده و آن را پنجرهای حیاتی برای اعتمادسازی میان دو کشور خوانده است. در مقابل، لیندزی گراهام، سناتور برجسته جمهوریخواه، با حمایت از تداوم محاصره دریایی، آن را تصمیمی هوشمندانه برای حفظ حداکثر فشار بر تهران ارزیابی کرد. وی شرط دستیابی به ثبات پایدار را توقف کامل غنیسازی اورانیوم و پایان حمایت از گروههای نیابتی توسط جمهوری اسلامی دانست. با این حال، دیدگاهها در واشینگتن یکپارچه نیست؛ آدام اسمیت، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، پس از نشستهای غیرعلنی با مقامهای پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی، نسبت به خوشبینی دولت ترامپ در خصوص نزدیک بودن توافق نهایی ابراز تردید کرد و معتقد است واقعیتهای میدانی با روایتهای رسمی فاصله قابلتوجهی دارند. این تضاد دیدگاهها نشان میدهد که مسیر دیپلماسی در ماههای پیش رو همچنان با چالشهای امنیتی و سیاسی بزرگی روبهرو خواهد بود و هیچ تضمینی برای عدم بازگشت به درگیریهای نظامی وجود ندارد
