دانشگاه آزاد اسلامی مهلت ثبت‌نام برای مصاحبهٔ بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان را تا ۱۶ خرداد تمدید کرد. در این مقاله جزئیات بارگذاری مدارک، شرایط مشروطی و نکات امنیتی سامانه مرکز سنجش را بررسی می‌کنیم.

دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز ثبت‌{نام‌}ن داوطلبان برای شرکت در مصاحبه‌بدون‌آزمون مقطع دکتری تخصصی ویژهٔ استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۵ به اطلاع عمومی رسانده است.

این اطلاعیه که به‌صورت رسمی در وب‌سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی منتشر شده، جزئیات دقیق فرآیند ثبت‌نام و ملاحظات مرتبط با مدارک را برای متقاضیانی که پس از بررسی اولیه به‌دلیل نقص در مدارک، به‌صورت مشروط به مصاحبه دعوت شده‌اند، تشریح می‌کند. بر اساس این دستورالعمل، متقاضیان می‌توانند از امروز تا پایان روز شنبهٔ ۱۶ خرداد، با مراجعه به سامانه در مرحلهٔ اول، افراد باید مدارک موردنیاز را در بخش بارگذاری مدارک سامانه آپلود نمایند.

پس از ثبت مدارک، سامانه به‌صورت خودکار نتایج اولیه را ارزیابی و در صورتی که مدارک کامل و مطابق معیارهای تعیین‌شده باشد، لینک ثبت‌نام برای مصاحبه فعال می‌شود. در صورتی که اطلاعات مندرج در فرم ثبت‌نام اولیه با مدارک ارسالی مغایرت داشته باشد، دعوت به مصاحبه منقضی و اعتبارش از بین می‌رود؛ بنابراین دقت در وارد کردن صحیح اطلاعات در فرم بسیار حائز اهمیت است.

: : : : : : : : : : : در خصوص مهلت شرکت در مصاحبه، دانشگاه آزاد اسلامی این بازهٔ زمانی را تا پایان روز شنبهٔ ۱۶ خرداد تمدید کرده است تا فرصت کافی برای تکمیل مدارک و رفع اشکالات احتمالی فراهم گردد. همین‌طور، در صورت بروز هرگونه نقص یا عدم تطابق در مدارک ارائه‌شده، دبیرخانهٔ پذیرش این امکان را دارد تا با اطلاع‌رسانی مستقیم به متقاضی، درخواست اصلاح یا تکمیل مدارک را بدهد.

متقاضیان پس از اتمام فرآیند بارگذاری و تأیید نهایی مدارک، می‌توانند از طریق همان سامانه، تاریخ و ساعت دقیق مصاحبه خود را مشاهده و برنامه‌ریزی نمایند. به‌منظور جلوگیری از هرگونه سردرگمی، دانشگاه تأکید کرده است که تمامی مراحل ثبت‌نام، بارگذاری مدارک و دریافت نتایج به‌صورت آنلاین و از طریق سامانهٔ مرکز سنجش انجام می‌شود و هیچگونه تماس تلفنی یا پیامک از سوی دانشگاه برای دریافت اطلاعات حساس یا پرداخت هزینهٔ مصاحبه وجود نخواهد داشت.

متقاضیان می‌بایست از دسترسی مستقیم به پورتال رسمی استفاده نمایند و از هرگونه ارجاع به وب‌سایت‌های غیررسمی یا درخواست‌های مشکوک پرهیز کنند. این نکات امنیتی در جهت حفاظت از اطلاعات شخصی داوطلبان و جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای دیجیتال ضروری است





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