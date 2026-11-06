تمدید قرارداد هری کین تا ۳۶ سالگی و تکذیب ادعای تماس تارتار

هری کین قراردادش در بایرن مونیخ را تمدید کرد تا به یورو ۲۰۲۸ برسد. همزمان ابوالقاسم‌پور مدعی تماس تارتار با بازیکن استقلال خوزستان شد.

هری کین ، کاپیتان تیم ملی انگلیس و ستاره بایرن مونیخ ، وارد مرحله پایانی قرارداد چهارساله خود در این باشگاه شده است. این قرارداد که در سال ۲۰۲۳ با انتقال ۸۶ میلیون پوندی از تاتنهام به بایرن مونیخ امضا شد، حضور بازیکن انگلیسی را تا اندکی پیش از تولد ۳۶ سالگی‌اش تضمین می‌کند. کین در اظهارات خود اعلام کرد که در مونیخ کاملاً احساس خانه می‌کند و برای آینده‌ای درخشان با این باشگاه بزرگ اشتیاق دارد.

آمار خیره‌کننده کین در بایرن و انگلیس

هری کین در فصل گذشته با ثبت ۶۱ گل در ۵۱ بازی، رکورد گلزنی در یک فصل باشگاه بایرن مونیخ را شکست. او با این عملکرد به قهرمانی بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان کمک کرد و در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نیز در مجموع ۶۵ بازی برای بایرن و تیم ملی انگلیس ۷۳ گل به ثمر رساند. این مهاجم ماه گذشته در مراسم توپ طلا عنوان بهترین بازیکن مرد جهان را از آن خود کرد.

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کین اکنون با ۱۵۶ گل در ۱۶۱ بازی برای بایرن مونیخ، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی مردان انگلیس است. او در سپتامبر با بازی صدوبیست‌وپنجمین، رکورد پیتر شیلتون را برابر کرد. همچنین او در ۱۰۲ بازی بوندس‌لیگا ۱۰۲ گل زده و سه فصل پیاپی کفش طلای این لیگ را دریافت کرده است. تمدید قرارداد کین در آلمان، احتمال بازگشت او به لیگ برتر انگلیس برای شکستن رکورد ۲۶۰ گلی آلن شیرر را کاهش می‌دهد.

تکرار اتهامات و واکنش صریح تارتار

در فوتبال ایران، ابوالقاسم‌پور پیش‌تر مدعی شده بود که حمید تارتار، سرمربی پرسپولیس، پیش از مسابقه با یکی از بازیکنان استقلال خوزستان تماس گرفته و ابراز تمایل به جذب او کرده است. تارتار در پاسخ به این ادعاها با تأکید بر ۲۰ سال سابقه مربیگری و ۱۸ تا ۱۹ سال سابقه بازی خود گفت که همه او را می‌شناسند و با نزدیک به ۶۰۰ بازیکن کار کرده است. او افزود که در تمام این سال‌ها هیچ حرف و حدیث یا پرونده‌ای نداشته و رفتار حرفه‌ای او گواه این مدعاست.

سرمربی پرسپولیس درباره احتمال کمک مالی رقیبان پرسپولیس به استقلال خوزستان برای مطرح کردن اتهامات گفت که نمی‌داند این مسائل چگونه پیش آمده است. او معتقد است برخی با بردن نام بزرگ پرسپولیس می‌خواهند دیده شوند و حاشیه ایجاد کنند. تارتار تأکید کرد که آبروی او را با هیچ چیز عوض نمی‌کند و تا آخر پیگیر شفاف‌سازی موضوع است تا مشخص شود چه کسی انسان خوبی است و چه کسی اقدام به کثافت‌کاری می‌کند.

چشم‌انداز قهرمانی و حمایت از جوانان

تارتار درباره وعده قهرمانی در سال سوم حضورش در پرسپولیس توضیح داد که این حرف را بعد از یک بازی پرهیجان مقابل نساجی و بدون آمادگی زده است. او اشاره کرد که مورینیو پیش از بازی و در آرامش درباره نیاز به سه سال زمان صحبت کرد، اما کلمه قهرمانی نباید از او سر می‌زد. سرمربی پرسپولیس تأکید کرد که باید از سال اول برای قهرمانی بجنگند و هدف دور از دسترس نیست.

وی افزود که با عملکرد خوب در نخستین پنجره نقل‌وانتقالات، پرسپولیس اکنون یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در هر سه جام است. تارتار در واکنش به انتقادات گفت که صبح‌ها یک ساعت زودتر بیدار می‌شود تا بیشتر کار کند. او با درخواست حمایت از بازیکنان جوان پرسپولیس تأکید کرد که هرچقدر می‌خواهند او را بزنند اما بازیکنانش را نزنند، زیرا پوستش کلفت است و از سختی‌ها نمی‌ترسد.

نتایج لیگ اروپا و آینده جام حذفی

در مسابقات بین‌المللی، تیم فوتبال یوونتوس در هفته چهارم لیگ اروپا در هلند و با نتیجه ۲ بر ۱ آلکمار را شکست داد. این پیروزی یوونتوس را با ۱۰ امتیاز در رده پنجم جدول رده‌بندی لیگ اروپا قرار داد. در این دیدار، تون کوپماینرز و کولو موآنی برای یوونتوس گلزنی کردند و میردینک تک گل آلکمار را به ثمر رساند.

تارتار درباره قطعی شدن برگزاری جام حذفی اعلام کرد که این تصمیم برای فوتبال بهتر است زیرا تیم‌های رده‌های پایین‌تر با انگیزه بیشتری شرکت می‌کنند و استعدادهای تازه‌ای دیده می‌شوند. او همچنین در واکنش به تعویق جام ملت‌های آسیا گفت که فرصت خوبی است تا در مسابقات تدارکاتی و فیفادی، جوانان را ارزیابی کنند. کاپیتان تیم ملی انگلیس هری کین نیز با تمدید قرارداد تا یورو ۲۰۲۸ و یک سال پیش از جام جهانی ۲۰۳۰، آینده‌ای روشن در بایرن مونیخ دارد و اکنون پنج جام با این تیم کسب کرده است.