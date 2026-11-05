تمدید قرارداد هری کین تا ۲۰۲۹ با بایرن مونیخ و پایان دوران کریستیانو رونالدو

هری کین قرارداد خود را تا سال ۲۰۲۹ با بایرن مونیخ تمدید کرد. همزمان کریستیانو رونالدو بازنشستگی از تیم ملی پرتغال را اعلام کرد و پیراهن شماره ۷ را پس داد.

هری کین ، کاپیتان تیم ملی انگلیس و برنده توپ طلای ۲۰۲۶ ، قرارداد حرفه‌ای خود را با باشگاه بایرن مونیخ تا پایان سال ۲۰۲۹ تمدید کرد. این توافق جدید، حضور مهاجم ۳۳ ساله انگلیسی را در لیگ آلمان برای چهار فصل آینده تضمین می‌کند. او که از سال ۲۰۲۳ از تاتنهام به مونیخ پیوسته است، اکنون وارد آخرین مرحله از مسیر حرفه‌ای خود در باشگاه قبلی خود شده است.

جزئیات قرارداد هری کین و رکوردهای گلزنی

هری کین تاکنون با پوشیدن پیراهن بایرن مونیخ، ۱۵۶ گل را در ۱۶۱ مسابقه رسمی به ثمر رسانده است. این آمار درخشان نشان‌دهنده تاثیرگذاری فوری و پایدار او در فوتبال آلمان است. کین فصل گذشته با درخشش خیره‌کننده و به ثمر رساندن ۶۱ گل در ۵۱ مسابقه، رکورد گلزنی در یک فصل باشگاه بایرن مونیخ را شکست. این عملکرد فوق‌العاده به تیم او کمک کرد تا همزمان قهرمان بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان شود.

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قرارداد چهارساله قبلی کین پس از انتقال ۸۶ میلیون پوندی‌اش از تاتنهام امضا شده بود. او اکنون وارد ۱۲ ماه پایانی این قرارداد جدید شده که حضور او را تا اندکی پیش از تولد ۳۶ سالگی‌اش تضمین می‌کند. این مدت زمان به معنای حضور او در جریان رقابت‌های یورو ۲۰۲۸ و تا یک سال پیش از جام جهانی ۲۰۳۰ در خط حمله بایرن مونیخ است.

واکنش‌های رسمی و اهداف آینده هری کین

هری کین در بیانیه رسمی خود درباره تمدید قرارداد با بایرن مونیخ گفت که در این باشگاه کاملاً احساس خانه بودن می‌کند. او ابراز داشت که عاشق باشگاه، هواداران و شهر مونیخ است و حضور در این باشگاه برای او افتخاری بزرگ محسوب می‌شود. کین به وجود تیم فوق‌العاده و مربیگری وینسنت کمپانی اشاره کرد و گفت تمام اعضای خانواده‌اش در مونیخ بسیار خوشحال هستند.

کریستوف فرویند، مدیر ورزشی بایرن مونیخ، این توافق را فرصتی بی‌نظیر توصیف کرد. فرویند گفت که خوشحالی بی‌نهایت دارند زیرا برنده توپ طلا را در زمین دارند. او هری کین را بازیکنی تیمی، یک رهبر و بهترین مهاجم همه‌جانبه جهان خواند. فرویند افزود که همه روزانه از توانایی‌های او به عنوان بازیکن و انسان بهره‌مند می‌شوند.

پایان دوره تاریخی کریستیانو رونالدو

در کنار خبر تمدید قرارداد هری کین، خبر دیگری از دنیای فوتبال منتشر شد که به پایان دوران کریستیانو رونالدو در تیم ملی اشاره دارد. رونالدو با انتشار ویدیویی پنج‌دقیقه‌ای که با آهنگ "عشق به پرتغال" اثر دولسه پونتس همراه بود، با مردم پرتغال سخن گفت. او اعلام کرد که زمان آن رسیده است پیراهن شماره ۷ تیم ملی‌مان را کنار بگذارد و به آن پایان دهد.

کریستیانو رونالدو در پیام صمیمانه خود نوشت که هرگز احساس نکرده این شماره فقط متعلق به او بوده است، اما به مدت ۲۳ سال افتخار و مسئولیت پوشیدن آن را داشته است. او این پیراهن را به آینده پس می‌دهد و تصمیم‌گیری سختی را با قلب خود انجام داده است. رونالدو اشاره کرد که مسیری که در اوت ۲۰۰۳ آغاز شد، زندگی او را برای همیشه تغییر داد و حالا زمان پایان آن رسیده است.

تأثیرات ورزشی و رکوردهای ملی و باشگاهی

کریستیانو رونالدو در دوران حضورش در تیم ملی پرتغال سه قهرمانی کسب کرد که شامل قهرمانی فراموش‌نشدنی یورو ۲۰۱۶ و دو قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا می‌شود. او در پیام خود یادآور شد که فوتبال بسیار فراتر از یک بازی است و مردم را می‌بیند. مهاجرانی که برای ۹۰ دقیقه احساس نزدیکی به پرتغال داشتند و میلیون‌ها پرتغالی که بخشی از زندگی او بودند.

از سوی دیگر هری کین در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در مجموع ۶۵ مسابقه برای تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ، ۷۳ گل به ثمر رساند. او در ماه گذشته در مراسم توپ طلا، عنوان بهترین بازیکن مرد جهان را به دست آورد. کین بهترین گلزن تاریخ تیم ملی مردان انگلیس است و در ماه سپتامبر با انجام صدوبیست‌وپنجمین بازی ملی خود، با رکورد پیتر شیلتون برابر شد. او در جام جهانی تابستان امسال شش گل به ثمر رساند و با مجموع ۱۴ گل در ۱۸ مسابقه، به بهترین گلزن تاریخ انگلیس در جام جهانی تبدیل شد.

هری کین علاوه بر قهرمانی دوگانه فصل گذشته در بوندسلیگا و جام حذفی آلمان، در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ نیز با بایرن قهرمان بوندسلیگا شد. او سوپرجام فرانتس بکن‌باوئر را در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به دست آورد. کین پیش از پیوستن به بایرن مونیخ هیچ جام مهمی در رده باشگاهی یا ملی کسب نکرده بود، اما اکنون پنج جام با این تیم به دست آورده و افتخارات فردی متعددی نیز کسب کرده است. او در فصل جاری ۱۲ گل برای بایرن مونیخ به ثمر رسانده و مجموع آمار گلزنی‌اش برای این باشگاه به ۱۵۶ گل در ۱۶۱ مسابقه رسیده است. در ۱۰۲ مسابقه بوندسلیگا، ۱۰۲ گل به ثمر رسانده و سه فصل پیاپی جایزه کفش طلای این لیگ را کسب کرده است. این قرارداد احتمال بازگشتش به لیگ برتر انگلیس و شکستن رکورد آلن شیرر را کاهش می‌دهد.