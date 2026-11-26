ایران قرارداد ۱۰ میلیارد متر مکعبی گاز به ترکیه را تا سال ۲۰۳۲ تمدید کرد. این اقدام در شرایطی است که کسری روزانه ۴۳۰ میلیون متر مکعبی و تنش در ۱۱ استان زمستانی گزارش شده است.

جمهوری اسلامی ایران با وجود اعلام کسری شدید و تشدید کمبود گاز در بازار داخلی، تصمیم به تمدید قرارداد صادرات سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به کشور ترکیه گرفته است. این توافق جدید که پیش از این توسط مقامات ایرانی به عنوان یک گام ضروری برای حفظ روابط اقتصادی و دیپلماتیک توجیه شده، همزمان با هشدارهای جدی درباره بحران انرژی در فصل سرما رخ داده است. تصمیم‌گیری در این زمینه نشان‌دهنده اولویت‌بندی خاصی در مدیریت منابع طبیعی و تعاملات خارجی است.

جزئیات تمدید قرارداد تا سال ۲۰۳۲

قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در ماه ژوئیه سال جاری به پایان رسیده بود، اما جمهوری اسلامی ایران کماکان صادرات گاز را به این همسایه ادامه داد و حالا آن را به صورت رسمی تمدید کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نشریه تخصصی "انرژی گونلویو" در ترکیه و استناد به مقامات آگاه شرکت نفت و گاز ترکیه یعنی "بوتاش"، این تمدید پنج‌ساله تا تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۳۲، که معادل اواخر فروردین ماه سال ۱۴۱۱ در تقویم ایران است، انجام شده است. این قرارداد شامل صادرات سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به کشور ترکیه می‌شود که معادل روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود و شرایط اصلی آن بدون تغییر باقی مانده است.

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داده‌های صادراتی و افزایش حجم تحویل

داده‌های رسمی سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه نشان می‌دهد که کشور ترکیه در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میلادی، بیش از هفت میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کرده است. این رقم نسبت به دوره مشابه در پارسال، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد و ۲۷ درصد بیشتر از مقادیر سال گذشته گزارش شده است. این افزایش حجم نشان‌دهنده وابستگی رو به رشد انرژی ترکیه به منابع گاز ایران است. همچنین گفته می‌شود که ایران علاوه بر ترکیه، به کشور عراق نیز صادرات گاز دارد و سال گذشته ایران روزانه بیش از چهل میلیون متر مکعب گاز را به صورت ترکیبی به هر دو کشور تحویل داده است.

تشدید کسری داخلی و خسارات جنگی

مدیریت جمهوری اسلامی ایران اخیراً هشدارهای جدی درباره وضعیت تأمین گاز داخلی صادر کرده است. مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که در جریان جنگ اخیر، حدود ۱۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز کشور به خاطر حملات به تاسیسات گازی عسلویه از بین رفته است. این تخریبات در کنار تقاضای بالا، منجر به این پیش‌بینی شده است که کشور در زمستان امسال با روزانه ۴۳۰ میلیون متر مکعب کسری گاز مواجه خواهد بود. این رقم کسری، ارقام بسیار بالایی را نشان می‌دهد که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع و معیشت مردم بگذارد.

پیامدهای برای صنایع و ۱۱ استان

هشدارهای مقامات ایرانی نشان می‌دهد که ۱۱ استان کشور در زمستان امسال با تنش گازی مواجه خواهد شد. طی روزهای گذشته نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که تحویل گاز به صنایع و پتروشیمی‌ها به شدت کاهش یافته است. این کاهش عرضه می‌تواند منجر به توقف خطوط تولید در برخی کارخانجات و افزایش هزینه‌های انرژی برای بخش‌های مختلف اقتصادی شود. در شرایطی که ترکیه همچنان گاز بیشتری دریافت می‌کند، مدیریت منابع داخلی ایران با چالش‌های جدی روبرو شده است.

شرایط پرداخت ارزی و محدودیت‌ها

در خصوص نحوه تسویه حساب برای این صادرات، هر دو کشور یعنی ایران و ترکیه و همچنین عراق، پول گاز دریافتی از ایران را با ارزهای محلی به حساب بانکی مخصوصی واریز می‌کنند. این مکانیسم مالی باعث شده است که جمهوری اسلامی تنها بتواند از این منابع برای واردات کالاهای غیرتحریمی از همین کشورها استفاده کند. این محدودیت‌های مالی و ارزی، چارچوب تعاملات اقتصادی ایران با همسایگان غربی خود را تعیین می‌کند و دسترسی به ارزهای آزاد را برای واردات کالاهای اساسی محدود می‌سازد. همچنین گفته می‌شود که این صادرات ادامه دارد، حتی با وجود اینکه تاسیسات گازی عسلویه در دوران جنگ هدف قرار گرفته بود، نشان از پایداری برخی خطوط استراتژیک دارد.