تمدید آتشبس با هشدار از سوی کاخ سفید و بررسی نقش اسرائیل در نقشه راه جدید آمریکا برای ایران. تحلیلگران بر نقش تعیینکننده آمریکا در سیاستهای اسرائیل تاکید دارند.
در حالی که عقربههای ساعت در پایتخت پاکستان به وقت پایان ضربالاجل آتشبس نزدیک میشدند، تمدید کرد، البته با یک هشدار: برخی منابع روز چهارشنبه ۲۲ آوریل به نقل از کاخ سفید گزارش دادند که تمدید آتشبس از سوی دونالد ترامپ بسیار محدود خواهد بود و'تنها برای یک بازه زمانی ۳ تا ۵ روزه' در نظر گرفته شده است.
در عین حال کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید چهارشنبه ۲۲ آوریل (۲ اردیبهشت) در گفتوگو با شبکه خبری فاکس نیوز با اشاره به گمانهزنیها در مورد مهلت زمانی برای پیشبرد مذاکرات گفته است که رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان آتشبس تمدیدشده،'مهلت قطعی و مشخصی' تعیین نکرده است. تصمیم ترامپ به تمدید آتشبس درست در لحظاتی اتخاذ شد که مقامات جمهوری اسلامی، با پافشاری بر موضع رسمی خود مبنی بر اینکه'تا زمان رفع کامل محاصره دریایی و بازگشت تردد عادی به تنگه هرمز، در هیچ مذاکرهای شرکت نخواهند کرد'، از اعزام هیات به اسلامآباد برای دور دوم گفتگوها خودداری کردند.
اما فراتر از میز مذاکرهای که تنها صندلیهای واشنگتن و تهران را در خود جای داده، پرسشی بزرگتر بر فضای خاورمیانه سنگینی میکند: در نقشه راه جدیدی که ترامپ برای'مهار نهایی' ایران ترسیم کرده، جایگاه اسرائیل کجاست؟ آیا تلآویو بخشی از این'صلح نیمبند' خواهد بود یا'به تنهایی' ماشه جنگ را دوباره خواهد کشید؟
بخش فارسی دویچه وله در اینباره با لادن رهبری، دانشیار جامعهشناسی سیاسی از دانشگاه آمستردام و دامون گلریز، تحلیلگر امور بینالملل و مدرس روابط بینالملل در مدرسه عالی لاهه به گفتگو نشسته است. در حالی که به نظر میرسد کانالهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن در شرایط تداوم تنشهای منطقهای همچنان فعالاند، یک واقعیت ساختاری این است که اسرائیل در هیچیک از این مذاکرات حضور رسمی ندارد.
لادن رهبری تاکید میکند که چنین حضوری اساساً ممکن نیست و میگوید: «اگر اسرائیل به شکل مستقیم در این مذاکرات شرکت کند یا مطالبات و منافعش به صورت عیان در توافق مطرح شود، جمهوری اسلامی دستکم برای حفظ ظاهر و پرهیز از نشستن بر سر یک سفره مشترک با اسرائیل، از ورود به مذاکرات خودداری خواهد کرد. » او در ادامه توضیح میدهد که این به معنای حذف واقعی اسرائیل از روند تصمیمگیری نیست، بلکه شکل حضور آن غیرمستقیم و پشتپرده است: «بر همین اساس، با وجود اینکه نیازها و ملاحظات اسرائیل در پشت پرده در نظر گرفته میشود، اما به لحاظ استراتژیک، آنها را مستقیماً وارد فرآیند مذاکره نمیکنند.
» لحن روزهای اخیر مقامات اسرائیلی نیز نشاندهنده شکافی عمیق میان اهداف نظامی تلآویو و استراتژی معاملاتی واشنگتن است. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی کلیدی خود در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ صراحتا اعلام کرد که اسرائیل برای'احیای احتمالی جنگ با ایران' در آمادگی کامل قرار دارد. او با اشاره به نبردها در'بنت جبیل' لبنان تاکید کرد که'کار اسرائیل با حزبالله و حامی اصلیاش یعنی جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده است'.
نخست وزیر اسرائيل یک روز بعد در ۱۶ آوریل، ضمن تایید برقراری یک'منطقه حائل امنیتی به عمق ۱۰ کیلومتر' در خاک لبنان، خاطرنشان کرد که اسرائیل به هیچ عنوان به مدل'آرامش در برابر آرامش' باز نخواهد گشت. در شرایط جنگی کنونی، به عقیده دانشیار جامعهشناسی سیاسی دانشگاه آمستردام، اسرائیل تنها طرفی است که میتوان او را'برنده مشخص' دانست: «هرچند شاید بتوان گفت ایران به لحاظ استراتژیک و با بهرهگیری از موقعیت تنگه هرمز به پیروزیهای مقطعی دست یافته است، اما اگر به وضعیت کلی آمریکا و ایران بنگریم، هر دو طرف به نوعی بازنده محسوب میشوند.
در مقابل، اسرائیل از منظر استراتژیک نه تنها توانسته ایران را تضعیف کند، بلکه با ورود گسترده به خاک لبنان و ایراد ضربات جدی به حزبالله، به پیروزی بزرگی دست یافته است. به همین دلیل ادامه این وضعیت قطعا به نفع اسرائیل است.
» در نهایت به گفته او، اسرائیل دنبالکننده سیاستهای ایالات متحده بوده و برای پیشروی نیازمند حمایت واشنگتن است و در صورت عدم همراهی و همکاری آمریکا، توان حمله یکجانبه به ایران را نخواهد داشت و اگر طرفین پای میز مذاکره به توافق برسند، بعید است اسرائیل به تنهایی وارد جنگ با ایران شود. دامون گلریز نیز با نگاهی مشابه به این موضوع توضیح میدهد که واشنگتن تعیینکننده نهایی کنشهای نظامی اسرائیل است؛ با این حال اگر توافقی میان آمریکا و ایران که منجر به بقای نظام فعلی تهران شود،'کابوس' اسرائیل خواهد بود.
«وابستگی اصلی اسرائیل به ایالات متحده در حوزههای نظامی و دیپلماتیک است. پیوند اقتصادی نیز اهمیت دارد، اما به اندازه پیمان امنیتی حیاتی نیست. » او با اشاره به این عبارات میافزاید: «کمکهای نظامی آمریکا همچنان بزرگترین ستون خارجی دفاعی اسرائیل بهشمار میرود.
یادداشت تفاهم سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ میزان این حمایت را سالانه ۳.۸ میلیارد دلار تعیین کرده و بنا بر ارزیابی مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS)، این رقم حدود ۱۵ درصد از بودجه دفاعی اسرائیل و نزدیک به ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل میدهد. » دامون گلریز میگوید حیاتیترین مؤلفه نظامی اسرائيل در تقابل با ایران، لایه تکمیلی پدافند موشکی، یعنی'سامانههای رهگیر تاد ساخت آمریکا' است.
به عقیده مدرس روابط بینالملل در مدرسه عالی لاهه، در حوزه دیپلماتیک نیز اسرائیل مدتهاست به چتر حمایتی آمریکا در مجامع بینالمللی، بهویژه در سازمان ملل تکیه کرده است،'جایی که وتوهای آمریکا، این کشور را در برابر قطعنامههای تنبیهی محافظت کرده است'. ضمن این که حیاتیترین مؤلفه نظامی در تقابل با ایران، لایه تکمیلی پدافند موشکی، یعنی'سامانههای رهگیر تاد ساخت آمریکا' است.
در حوزه نظامی و امنیتی، نیز به گفته این تحلیلگر مسائل بینالملل، اسرائیل در نهایت تابع تصمیمات نهایی ایالات متحده است
