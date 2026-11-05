تمدید قرارداد هری کین با بایرن مونیخ و واکنش تارتار به شایعات پرسپولیس

هری کین قرارداد خود را با بایرن مونیخ تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرد. اما مسابقات فوتبال ایران با خروج باکیچ از پرسپولیس و انتقاد شدید تارتار از شایعات جذب بازیکن رقیب متفاوت است.

هری کین ، ستاره مهاجم تیم ملی انگلیس و باشگاه بایرن مونیخ ، با تمدید قرارداد چهارساله خود تا پایان فصل ۲۰۲۹-۲۰۳۰، آینده خود را در آلمان تضمین کرد. این تصمیم که پس از انتقال ۸۶ میلیون پوندی وی در سال ۲۰۲۳ از تاتنهام به مونیخ اتخاذ شد، نشان‌دهنده اعتماد کامل کین به پروژه باشگاه و سرمربی تیمش است. کین در شرایطی این توافق را امضا کرد که با شکستن رکورد گلزنی و کسب توپ طلا، به یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان تاریخ فوتبال اروپا تبدیل شده است.

جزئیات تمدید قرارداد و ارقام مالی

قرارداد جدید هری کین تا زمانی او را در بایرن مونیخ نگه می‌دارد که سن وی به اندکی پیش از ۳۶ سالگی برسد. این توافق به معنای حضور کین در رقابت‌های یورو ۲۰۲۸ و یک سال پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۳۰ در پست مهاجمان این باشگاه بزرگ آلمانی است. با امضای این پیمان، فشار باشگاه بارسلونا برای جذب مهاجم انگلیسی و همچنین علاقه باشگاه‌های عربستان سعودی به شدت کاهش یافته است. کین با ثبت ۷۳ گل در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، هم در ترکیب بایرن و هم در تیم ملی انگلیس عملکردی خیره‌کننده داشته و جایگاه خود را در صدر فهرست بهترین‌ها تثبیت کرده است.

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واکنش تارتار به شایعات جذب بازیکن

در مسابقات فوتبال ایران، مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس به طور تند و تیزی به شایعات مطرح شده توسط رسانه‌ها درباره تلاش‌های او برای جذب بازیکن استقلال خوزستان واکنش نشان داد. ابوالقاسم‌پور پیش‌تر مدعی شده بود که تارتار در آستانه مسابقه با یکی از بازیکنان استقلال خوزستان تماس گرفته و برای جذب او ابراز تمایل کرده است. تارتار در پاسخ به این اظهارات گفت: "۲۰ سال مربیگری کرده‌ام و قبل از آن حدود ۱۸ تا ۱۹ سال بازی کردم و همه مرا می‌شناسند. در این سال‌ها با نزدیک به ۶۰۰ بازیکن کار کرده‌ام که می‌توانند گواه رفتار حرفه‌ای من باشند." او افزود که در تمام این مدت هیچ حرف‌وحدیث و پرونده‌ای نداشته است.

حاشیه‌های تیم پرسپولیس و مصدومیت باکیچ

در کنار حاشیه‌های سرمربی تیم، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که مارکو باکیچ، هافبک مونته‌نگرویی این تیم، به دلیل مصدومیت و با هماهنگی کادر فنی، پیش از دیدار با فجرسپاسی و آغاز تعطیلات فیفادی، ایران را ترک کرده است. ورزش سه گزارش داد که این بازیکن در روزهای اخیر به دلیل مصدومیت در تمرینات پرسپولیس حضور نداشته و احتمالا سه تا چهار هفته دیگر از میادین دور خواهد بود. باکیچ که فصل گذشته از بازیکنان ثابت پرسپولیس بود، در فصل جاری هنوز در ترکیب اصلی قرار نگرفته و تنها چند بار به‌عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفته است.

پیامدهای مصدومیت باکیچ برای پرسپولیس

مصدومیت مارکو باکیچ و کاهش فرصت‌های بازی، آینده این هافبک در پرسپولیس را مبهم کرده و احتمال جدایی او در پایان فصل را تقویت نموده است. این وضعیت در حالی است که مهدی تارتار بر اهمیت قهرمانی در تمام جام‌ها تاکید دارد و می‌گوید: "ما باید برای قهرمانی در هر سه جام بجنگیم و این هدف دور از دسترس نیست." سرمربی پرسپولیس افزود که در نخستین پنجره نقل‌وانتقالات آن‌قدر خوب عمل کرده‌اند که حالا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی هستند.

انتقاد تارتار از انتقادات و حمایت از جوانان

تارتار درباره انتقادهای مطرح شده از عملکردش گفت: "هر وقت از من انتقاد می‌شود، صبح‌ها ساعتم را کوک می‌کنم و یک ساعت زودتر از خواب بیدار می‌شوم تا بیشتر کار کنم." او با اشاره به صدرنشینی پرسپولیس در هفته یازدهم گفت که خوش‌بین‌ترین هوادار هم فکر نمی‌کرد چنین نتیجه‌ای حاصل شود. تارتار با درخواست حمایت از بازیکنان جوان پرسپولیس افزود: "هرچقدر می‌خواهند مرا بزنند، ولی بازیکنانم را نزنند. آن‌ها جوان هستند. من پوستم کلفت است، سختی زیادی کشیده‌ام و از چیزی نمی‌ترسم."