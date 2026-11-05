تمدید قرارداد هری کین در بایرن مونیخ و خداحافظی رسمی رونالدو با تیم ملی پرتغال

هری کین قرارداد خود را تا سال ۲۰۳۰ در بایرن مونیخ تمدید کرد و کریستیانو رونالدو نیز با اعلام بازنشستگی از تیم ملی پرتغال، فصل جدیدی را آغاز می‌کند.

هری کین ، مهاجم ستاره انگلیسی و کاپیتان تیم ملی انگلستان، قرارداد چهارساله خود را با باشگاه بایرن مونیخ تمدید کرد. این توافق که در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ با مبلغ ۸۶ میلیون پوند آغاز شد، اکنون تا اندکی پیش از تولد ۳۶ سالگی کین ادامه خواهد یافت. کین با این اقدام، حضور خود در فوتبال آلمان را تضمین کرد تا بتواند در رقابت‌های یورو ۲۰۲۸ و تا یک سال قبل از جام جهانی ۲۰۳۰ در این تیم به میدان برود.

در پی این تحولات بزرگ فوتبال جهان، کریستیانو رونالدو، افسانه پرتغالی، رسماً اعلام کرد که دوران حضور خود در تیم ملی پرتغال را به پایان رسانده است. او در پیامی صمیمانه با مردم کشورش، اعلام کرد که زمان آن رسیده است پیراهن شماره ۷ تیم ملی را کنار بگذارد و این مسئولیت بزرگ را که به مدت ۲۳ سال بر عهده داشته، به آینده بسپارد.

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جزئیات فنی و آمار درخشان هری کین

هری کین در فصل گذشته با ثبت ۶۱ گل در ۵۱ مسابقه، رکورد گلزنی در یک فصل باشگاه بایرن مونیخ را شکست و کمک کرد تا این تیم قهرمان بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان شود. او در فصل جاری ۱۲ گل دیگر برای بایرن مونیخ به ثمر رسانده و مجموع آمار گلزنی او در این باشگاه به ۱۵۶ گل در ۱۶۱ مسابقه رسیده است. کین همچنین بهترین گلزن تاریخ تیم ملی مردان انگلیس است که در جام جهانی تابستان امسال شش گل به ثمر رساند و به بهترین گلزن تاریخ انگلستان در جام جهانی با ۱۴ گل در ۱۸ مسابقه تبدیل شد.

این مهاجم که در لیتون‌استون لندن متولد شده، ماه گذشته در مراسم توپ طلا عنوان بهترین بازیکن مرد جهان را کسب کرد. او در ۱۰۲ مسابقه بوندس‌لیگا ۱۰۲ گل به ثمر رسانده و سه فصل پیاپی جایزه کفش طلای این لیگ را دریافت کرده است. کریستوف فرویند، مدیر ورزشی بایرن مونیخ، با ابراز خوشحالی از تمدید قرارداد کین، او را برنده توپ طلا و بهترین مهاجم همه‌جانبه جهان توصیف کرد.

مواضع طرفین و چشم‌اندازهای آینده

هری کین در بیانیه خود اعلام کرد که در بایرن مونیخ احساس خانه می‌کند و عاشق باشگاه، هواداران و شهر مونیخ است. او افزود که وینسنت کمپانی مربی فوق‌العاده‌ای است و حضور در این باشگاه افتخار بزرگی برای اوست. خانواده کین نیز از تصمیم او برای ماندن بسیار خوشحال هستند و او اکنون چشم‌انتظار کسب جام‌های بیشتری با این باشگاه بزرگ است. این تمدید قرارداد، احتمال بازگشت کین به لیگ برتر انگلیس را کاهش می‌دهد.

کریستیانو رونالدو نیز در پیام ویدیویی پنج‌دقیقه‌ای خود، احساسات عمیق خود را با مردم پرتغال در میان گذاشت. او نوشت که تصمیم سختی بود زیرا برخی تصمیمات را نمی‌توان فقط با عقل گرفت و قلب نیز در آن نقش دارد. رونالدو خاطرنشان کرد که در اوت ۲۰۰۳ مسیری را آغاز کرد که زندگی او را برای همیشه تغییر داد. او با اشاره به قهرمانی‌هایش در یورو ۲۰۱۶ و لیگ ملت‌های اروپا، تأکید کرد که تنها به گل‌ها و رکوردها فکر نمی‌کند بلکه خاطرات و ارتباطات عاطفی نیز برای او مهم است.

پیامدهای واقعی و تأثیر بر بازار فوتبال

تمدید قرارداد هری کین، احتمال تلاش بارسلونا برای جذب او را کاهش می‌دهد. بارسلونا مدت‌ها به این مهاجم علاقه داشت و نام باشگاه‌های عربستان سعودی نیز در ارتباط با انتقال او مطرح شده بود. کین برای برابری با رکورد ۲۶۰ گل آلن شیرر در لیگ برتر انگلیس، به ۴۷ گل دیگر نیاز دارد. با ماندن کین در آلمان، این رکورد دست‌نیافتنی‌تر به نظر می‌رسد و تمرکز او بر موفقیت‌های بیشتر با بایرن مونیخ خواهد بود.

رونالدو پیش از پیوستن به بایرن مونیخ، هیچ جام مهمی در رده باشگاهی یا ملی کسب نکرده بود، اما اکنون پنج جام با این تیم به دست آورده و افتخارات فردی متعددی نیز کسب کرده است. او در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در مجموع ۶۵ مسابقه برای تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ ۷۳ گل به ثمر رساند. با خروج رونالدو از تیم ملی پرتغال، فصل جدیدی در فوتبال اروپا آغاز می‌شود و تمرکز‌ها به سمت نسل جدیدی از ستارگان معطوف خواهد شد.