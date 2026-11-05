فدراسیون فوتبال پرتغال از رونالدو تقدیر کرد و هری کین قرارداد بایرن مونیخ را تمدید نمود. جزئیات قرارداد، رکوردها و مراسم بزرگداشت با اعداد دقیق

فدراسیون فوتبال پرتغال در تاریخ پنجشنبه پنجم نوامبر دو هزار و بیست و شش در واکنش به اعلام رسمی خداحافظی کریستیانو رونالدو از تیم ملی این کشور، بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن خواستار برگزاری مراسمی باشکوه برای تجلیل از دوران حرفه‌ای این اسطوره شد.

این نهاد ورزشی با اشاره به آمار دقیق بیست و سه و چهار بازی ملی و چهارصد و شصت و شش گل به ثمر رسیده رونالدو، اعلام کرد که اجازه نخواهد داد کاپیتان پیشین تیم ملی بدون ادای احترامی شایسته از عرصه فوتبال خداحافظی کند و بر تجلیل از فداکاری‌های ابدی او تأکید ورزید.

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جزئیات تمدید قرارداد و شرایط جدید

هری کین با امضای قرارداد جدید خود، حضورش در باشگاه بایرن مونیخ را تا اندکی پیش از چهل و شش سالگی‌اش تضمین کرد و به این ترتیب او در جریان رقابت‌های یورو دو هزار و بیست و هشت و همچنین تا یک سال پیش از آغاز جام جهانی دو هزار و سی به، همچنان عضو این باشگاه باقی خواهد ماند.

این قرارداد چهارساله در حالی امضا شد که کین پیش از آن وارد دوازده ماه پایانی پیمان قبلی خود شده بود که با انتقال چهل و شش میلیون پوندی‌اش از تاتنهام به بایرن مونیخ در سال دو هزار و بیست و سه نهایی شده بود و حالا زمان حضورش در آلمان را برای سال‌های آینده ایمن ساخت.

آمار درخشان و رکوردهای شخصی

کین در فصل گذشته با به ثمر رساندن شصت و یک گل در پنجاه و یک مسابقه، رکورد گلزنی در یک فصل را در تاریخ باشگاه بایرن مونیخ شکست و این تیم را به قهرمانی در بوندس لیگا و جام حذفی آلمان رساند و در فصل جاری نیز دوازده گل برای این باشگاه به ثمر رسانده است.

مجموع آمار گلزنی هری کین برای باشگاه بایرن مونیخ در شانصد و شصت و یک مسابقه به یکصد و پنجاه و شش گل رسیده است و او با کسب سه قهرمانی متوالی در بوندس لیگا و جایزه کفش طلای این لیگ، ثابت کرده است که یکی از بهترین مهاجمان جهان محسوب می‌شود.

واکنش‌ها و موقعیت‌های آینده

کریستوف فرویند مدیر ورزشی بایرن مونیخ ضمن اعلام خرسندی از تمدید قرارداد کین، وی را برنده توپ طلا و بهترین مهاجم همه‌جانبه جهان توصیف کرد و تأکید کرد که حضور چنین بازیکنی باعث افتخار بزرگ برای باشگاه است و تلاش‌های او را تحسین نمود.

این تمدید قرارداد احتمال تلاش‌های بارسلونا برای جذب هری کین را کاهش داد و همچنین شانس بازگشت وی به لیگ برتر انگلیس را برای شکستن رکورد پنجاه و دو گل آلن شیرر کم کرد، زیرا کین هنوز به چهل و هفت گل دیگر برای برابری با این رکورد نیاز دارد.

خداحافظی احساسی رونالدو

کریستیانو رونالدو در ویدیویی پنج دقیقه‌ای که با آهنگ عشق به پرتغال اثر دولسه پونتس همراه بود، خطاب به مردم پرتغال نوشت که زمان آن رسیده تا پیراهن شماره هفت تیم ملی را کنار بگذارد و بیست و سه سال مسئولیت پوشیدن آن را داشته است.

رونالدو که با پرتغال سه قهرمانی شامل یورو دو هزار و شانزده و دو قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا کسب کرده بود، اعلام کرد که دیگر احساس نمی‌کند این پیراهن فقط متعلق به اوست و اکنون زمان آن رسیده تا آن را به تیم ملی بازگرداند.