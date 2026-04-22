وزیر خزانهداری آمریکا تمدید معافیتهای نفتی ایران را اعلام کرد و ادعای سوددهی بالای ایران از کاهش تحریمها را رد کرد. همزمان، گزارشهایی از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات بین آمریکا و ایران منتشر شده است، اما ایران هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که رقابت جهانی برای ذخیرهسازی سوخت، امنیت انرژی در کشورهای فقیر را تهدید میکند و وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان نگرانکننده است.
وزیر خزانهداری آمریکا ، اسکات بسنت، ادعای سود ۱۴ میلیارد دلاری ایران از محل کاهش تحریم ها را تکذیب کرده و آن را یک افسانه خواند. او همچنین از تمدید ۳۰ روزه معافیتهای تحریم ی برای نفت دریابرد روسیه و ایران خبر داد، تصمیمی که پس از درخواست ۱۰ کشور آسیبپذیر در برابر کمبود نفت اتخاذ شده است.
این در حالی است که گزارشهایی از احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی در روز جمعه ۴ اردیبهشت منتشر شده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، آن را ممکن دانسته است. با این حال، خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی ایران، اعلام کرده که تغییری در برنامه ایران برای عدم شرکت در مذاکره ایجاد نشده است.
همزمان، نیویورکتایمز در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای رقابت کشورهای ثروتمند برای ذخیرهسازی سوخت پرداخته و هشدار داده است که این رقابت، امنیت انرژی را در کشورهای فقیرتر به مرز فروپاشی کشانده و نظریههای کلاسیک اقتصاد بازار را به چالش کشیده است. این گزارش حاکی از افزایش شدید قیمتها در سطح جهانی و بحرانهای اقتصادی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین است.
در حوزه داخلی ایران، خبرهایی از انتقال شماری از زندانیان سیاسی از زندانهای اوین و فشافویه به زندان قزلحصار منتشر شده است. وحید سرخگل، علی شیدایی، محسن پیرایش و مهدی وفاییثانی از جمله این زندانیان هستند. همچنین، اطلاعاتی به دست آمده حاکی از صدور حکم اعدام برای مسیح عباسخانی دوانلو به اتهام قتل یک بسیجی در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه شهر ساری است. او و برادرش محسن، به اعتراف اجباری تحت شکنجه متهم شدهاند.
در حاشیه این تحولات، دونالد ترامپ در مراسم سالانه روز استقلال در اورشلیم، جایزه اسرائیل را دریافت کرد که بالاترین نشان این کشور است. این جایزه به دلیل مشارکت ویژه او برای مردم یهود به او اهدا شد و ویدیویی از اقدامات حامیانه ترامپ از اسرائیل در این مراسم پخش شد. او قرار است در ماههای آینده به اسرائیل سفر کند تا این جایزه را به طور رسمی دریافت کند.
در نهایت، صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که ایران همچنان در حال بررسی ابعاد مختلف تمدید آتشبس است و موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام نخواهد کرد
