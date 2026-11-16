تمجید ترامپ از عملکرد دفاعی سنتکام و رهگیری ۹۹.۹۹ درصد حملات ایران

دونالد ترامپ با اعلام رهگیری ۹۹.۹۹ درصد حملات موشکی و پهپادی ایران، عملکرد سنتکام را تاریخی خواند و به گزارش ۶۰ دقیقه سی‌بی‌اس انتقاد کرد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با انتشار آمار دقیقی از حملات جمهوری اسلامی، عملکرد سامانه‌های دفاعی ارتش این کشور را تحسین کرد و ادعا نمود که تقریباً تمامی حملات موشکی و پهپادی ایران رهگیری شده‌اند. این اظهارات در راستای پاسخ به گزارش‌های انتقادی اخیر درباره تلفات نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه مطرح شد و بر موفقیت‌آمیز بودن پدافند تأکید دارد.

آمار دقیق حملات و رهگیری ۹۹.۹۹ درصدی

دونالد ترامپ در روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که جمهوری اسلامی از زمان آغاز عملیات "خشم حماسی" در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، بین هشت هزار تا ۹ هزار پهپاد تهاجمی یک‌طرفه و حدود دو هزار موشک بالستیک شلیک کرده است. او تأکید کرد که از میان هزاران پهپاد شلیک‌شده، تنها دو فروند موفق به عبور از سامانه‌های دفاعی شده و منجر به کشته شدن نیروهای آمریکایی گردیده است.

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رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین افزود که از حدود دو هزار موشک بالستیک شلیک‌شده توسط جمهوری اسلامی، تنها یک موشک توانسته از سامانه‌های پدافندی عبور کند و موجب کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن شود. وی در جمع‌بندی این آمار نوشت که ۹۹.۹۹ درصد موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی رهگیری شده‌اند یا در هر صورت موجب تلفات جانی نشده‌اند.

تمجید از سنتکام و انتقاد از رسانه‌ها

دونالد ترامپ با تمجید از عملکرد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، موسوم به سنتکام، افزود که اقدامات دفاعی این فرماندهی از نظر تاریخی بسیار مؤثر بوده‌اند و هیچ‌کس در جهان توانایی دستیابی به چنین عملکرد موفقی را ندارد. این اظهارات در واکنش مستقیم به گزارش تازه برنامه "۶۰ دقیقه" شبکه سی‌بی‌اس درباره حملات جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در مراحل اولیه جنگ مطرح شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از مدیران جدید برنامه "۶۰ دقیقه" نوشت که افراد جدیدی که این برنامه را اداره می‌کنند، حتی از پیشینیان خودشان هم بدتر هستند. او افزود که گزارش اخیر این برنامه درباره یکی از حملات در مراحل ابتدایی جنگ با جمهوری اسلامی، واقعیت‌ها را به‌درستی بیان نکرده و آمار مربوط به عملکرد سامانه‌های دفاعی سنتکام را نادیده گرفته است.

واکنش خانواده‌های شهیدان و پیامدهای سیاسی

برنامه "۶۰ دقیقه" در گزارش تازه خود به سراغ خانواده‌های نظامیان آمریکایی کشته‌شده در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی رفته و پرسش‌هایی را درباره آمادگی دفاعی نیروهای آمریکایی در برابر حملات پهپادی مطرح کرده است. این گزارش سعی داشته با تمرکز بر تلفات محدود اما حساس، نقص‌هایی در سیستم‌های هشدار و دفاعی را برجسته کند.

دونالد ترامپ با انتشار آمار گسترده حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، تأکید کرده است که عملکرد دفاعی نیروهای آمریکایی در جریان عملیات خشم حماسی از نظر میزان جلوگیری از تلفات، موفقیتی تاریخی بوده است. وی می‌کوشد با ارائه این اعداد، روایت رسانه‌ای منتقدان را خنثی کرده و بر کارایی بالای سیستم‌های پدافندی هوایی آمریکا تأکید ورزد.