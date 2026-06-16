خبرگزاری تسنیم گزارش داد که در بازی ایران و نیوزیلند، پرچم جمکران در رختکن، هو شدن و تلاش برای گل برتری از جمله حواشی بازی بود. همچنین یاد کودکان میناب در ورزشگاه دیروز نیز به حواشی بازی تبدیل شد.

تمام حواشی بازی ایران نیوزیلند : از هو شدن تا تلاش برای گل برتری / از پرچم جمکران در رختکن تا یاد کودکان میناب در ورزشگاه دیروز دوشنبه مدیرکل دفتر پایش و طرح ریزی طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره طرح آشیان گفته بود: سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته ثبت نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان در استان‌های مازندران، قزوین و مرکزی آغاز شد.

وی افزود: سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری (26 و 27 خرداد 1405) نیز ثبت نام در 3 استان البرز، گیلان و خراسان جنوبی آغاز می شود. بر این اساس امروز ثبت‌نام در شهرهای اشتهارد، هشتگرد، کرج، ماهدشت و محمدشهر استان البرز، رشت استان گیلان و بیرجند و حاجی‌آباد خراسان جنوبی آغاز شده است.

در این طرح زوج‌هایی که حداکثر 5 سال از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته باشد، فاقد مسکن یا زمین با کاربری مسکونی باشند، در دهک‌های درآمدی 1 تا 6 قرار داشته باشند و دارای حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشند، امکان ثبت‌نام خواهند داشت. همچنین برخورداری از «فرم ج» سبز یکی از شروط اصلی است.

بر اساس ضوابط اعلام‌ شده، اجاره‌بهای واحدهای این طرح برای دهک‌های پایین درآمدی به‌صورت پلکانی تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که برای دهک‌های 1 و 2 معادل 35 درصد، دهک‌های 3 و 4 معادل 45 درصد و دهک‌های 5 و 6 معادل 55 درصد اجاره‌بهای روز محاسبه خواهد شد. همچنین حداکثر مدت استفاده از واحدهای استیجاری 5 سال بوده و ادامه بهره‌مندی منوط به حفظ شرایط احراز در ارزیابی‌های سالانه است.

ثبت‌نام در این طرح صرفاً به منزله بررسی اولیه درخواست متقاضیان است و تعهدی برای تخصیص قطعی واحد ایجاد نمی‌کند. پس از پالایش اطلاعات، تأیید شرایط و انجام اولویت‌بندی، متقاضیان واجد شرایط امکان انتخاب واحدهای معرفی‌شده را خواهند داشت. اولویت‌بندی متقاضیان بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار (از جمله داشتن عضو معلول یا سالمند) انجام می‌شود و از طریق سامانه مربوطه صورت می‌گیرد.

فرآیند انعقاد قرارداد اجاره توسط کارگزاران واجد شرایط انجام خواهد شد و جزئیات تکمیلی و نحوه تحویل واحدها متعاقباً به متقاضیان واجد شرایط اعلام می‌شود





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