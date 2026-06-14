نخست‌وزیر بریتانیا در گفت‌وگوهای جداگانه با رئیس‌جمهور آمریکا و دبیرکل ناتو بر ضرورت بازگرداندن آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز، تقویت دفاع مشترک و افزایش هزینه‌های نظامی به‌نسبت سه درصد از تولید ناخالص داخلی تأکید کرد.

نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر ، در تماس‌های تلفنی جدایانه‌ای که با رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ ، و دبیرکل ناتو، مارک روته ، برقرار کرده، بر اهمیت کاهش تنش‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزهٔ خاورمیانه، و دستیابی به صلحی پایدار تأکید کرد.

در گفت‌وگوی خود با ترامپ، استارمر نسبت به تلاش‌های جاری برای کاهش تنش‌های پیرامون برنامهٔ هسته‌ای ایران ابراز حمایت کرد و اظهار داشت که بازگرداندن آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز، به‌عنوان یک موضوع کلیدی برای تجارت جهانی، باید به‌سرعت محقق شود. وی افزود که بریتانیا آمادگی دارد تا در صورت تحقق هرگونه توافق صلحی، حمایت‌های مالی، فنی و دیپلماتیک خود را به‌طور کامل ارائه دهد و بر این نکته تأکید کرد که حفظ مسیرهای دریایی آزاد نه تنها به نفع کشوری است که در آن قرار دارد، بلکه برای اقتصاد جهانی و زنجیرهٔ تأمین انرژی حیاتی است.

در تماس بعدی با مارک روته، استارمر به برنامهٔ جدید سرمایه‌گذاری دفاعی دولت بریتانیا پرداخته و بیان کرد که این برنامه، که پیش از برگزاری اجلاس سران ناتو در آنکارا به‌طور کامل اعلام خواهد شد، شامل افزایش هزینه‌های دفاعی به‌نسبت سه درصد از تولید ناخالص داخلی می‌باشد. این افزایش هزینه، که پیشتر توسط نخست‌وزیر به‌عنوان یک تعهد ملی مطرح شده بود، با هدف تقویت ظرفیت‌های نظامی متحدان ناتو در مواجهه با تهدیدهای مشترک، به‌ویژه در مناطق بحرانی مانند خاورمیانه و دریای خزر، برنامه‌ریزی شده است.

مارک روته از این تعهد ابراز خرسندی کرد و بر لزوم همکاری نزدیک میان بریتانیا، آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو برای ایجاد یک چارچوب دفاعی یکپارچه تأکید نمود. استارمر در پایان مکالمات خود علاوه بر مسائل دفاعی، به مسایل امنیت ملی و ضرورت اتخاذ اقدامات جدی برای حفظ منافع بحرانی کشور اشارت کرد.

وی گفت که امنیت ملی اولین اولویت دولت است و برای حفاظت از منافع استراتژیک، باید به‌سرعت اقداماتی مؤثر در زمینهٔ دفاع از فضای هوایی، دریایی و سایبری اتخاذ شود. در همین راستا، ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پیشرفتهٔ پدافند هوایی برای مقابله با هرگونه تهدید هوایی فعال شده‌اند و همچنین سیتیکام به پایان حملات تکمیلی آمریکا به اهداف مختلف در ایران اشاره کرد.

در مجموع، این تماس‌ها نشان‌دهندهٔ تمایل دولت‌های بریتانیا و آمریکا برای تحکیم روابط دو جانبه و تقویت همکاری‌های نظامی و دیپلماتیک در مواجهه با چالش‌های ژئوپولیتیک منطقه‌ای است





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