گزارش وال‌استریت ژورنال از تماس اضطراری استاب، استوره و پوتین برای پیشگیری از محاصره دریایی و کاهش تنش‌های نظامی در دریای بالتیک پس از حوادث اخیر.

بر اساس گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال در روز چهارشنبه، رئیس‌جمهور فنلاند و نخست‌وزیر نروژ از طریق یک کانال ارتباطی غیرمعمول با رئیس‌جمهور روسیه تماس برقرار کردند. هدف اصلی این گفتگوی دیپلماتیک پیشگیرانه، جلوگیری از رویارویی نظامی مستقیم در دریای بالتیک بود که به سرعت به یکی از خطرناک‌ترین کانون‌های تنش بین مسکو و کشورهای غربی تبدیل شده است.

نقش کانال‌های غیررسمی در حل بحران دریایی

روابط دیپلماتیک رسمی میان هلسینکی، اسلو و مسکو تا این مرحله نتیجه‌ای در کاهش تنش‌ها نداشته است. برای همین، رهبران کشورهای اسکاندیناوی به یک الیگارش روسی روی آوردند تا به عنوان واسطه عمل کند. این فرد ابتدا به نروژ سفر کرد و سپس با دریافت پیام مشخص به مسکو بازگشت تا نگرانی‌های پوتین را منتقل کند.

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در پی این اقدام، در تاریخ ۲۷ اکتبر تماس تلفنی میان الکساندر استاب، استوره و پوتین برقرار شد. اگرچه موضوع رسمی این گفتگو پایان دادن به جنگ اوکراین عنوان شد، اما در واقعیت، محور اصلی بحث، رفع نگرانی کرملین از احتمال محاصره دریایی آب‌های بین‌المللی بود.

دلیل نگرانی‌های کرملین و تسلیحات هسته‌ای

نگرانی اصلی روسیه از این بابت است که بیش از ۶۰ درصد نفت صادراتی خود را از دریای بالتیک منتقل می‌کند. این مسیر حیاتی نقش مهمی در تامین مالی اقتصاد جنگی مسکو دارد، اما آب‌های آن در محاصره کامل کشورهای عضو ناتو قرار گرفته‌اند.

توقیف نفتکش‌های ناوگان سایه روسیه و اظهارات برخی سیاستمداران اروپایی درباره احتمال مسدود کردن خلیج فنلاند، ترس از محاصره دریایی را در مسکو افزایش داده است. در واکنش به این تهدیدات، کرملین دستور داده است کشتی‌های جنگی مجهز به موشک‌های قابل حمل کلاهک هسته‌ای، نفتکش‌ها را اسکورت کنند.

گارد ساحلی آلمان طی سال گذشته ۲۶۰ مورد از این قبیل حوادث دریایی را ثبت کرده است. این وضعیت با حوادث اخیر مانند نزدیک شدن ناوچه سووبرازیتلنی به شناورهای آلمان در ژوئن، شلیک منور به بالگرد دانمارکی در سپتامبر و جلوگیری از دسترسی به نفتکش در نزدیکی بورنهولم در اکتبر وخیم‌تر شده است.

اعزام پیام‌های تضمین صلح به مسکو

در جریان تماس ۲۷ اکتبر، الکساندر استاب صراحتاً اعلام کرد که هلسینکی و اسلو در زمان صلح هیچ قصدی برای محاصره دریای بالتیک ندارند. او تأکید کرد که کشورهای اسکاندیناوی کاملاً مطابق با قوانین بین‌المللی دریانوردی عمل خواهند کرد تا نگرانی‌های طرف روسی برطرف شود.

این تضمین‌ها بلافاصله پس از حمله اخیر پهپادی اوکراین به یک کشتی باری حامل تسلیحات در آب‌های روسیه مورد آزمایش قرار گرفت. کشتی آسیب‌دیده وارد آب‌های سرزمینی فنلاند شد، اما مقامات هلسینکی با رعایت قوانین، برای مهار آتش با روسیه هماهنگی کردند و اجازه خروج کشتی با یدک‌کش را دادند.

پنتاگون نیز در اواخر اکتبر در واکنش به نگرانی‌ها از تشدید کنترل‌نشده تنش‌ها، از متحدان خود در منطقه بالتیک خواست لحن اظهاراتشان را ملایم‌تر کنند. این فشارها مستقیماً هلسینکی و اسلو را به اتخاذ تدابیر مستقیم و دیپلماتیک واداشت.

تشدید رزمایش‌های امنیتی و ناوگان سایه

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، سطح تهدیدها در منطقه همچنان بالا است. فنلاند در ماه سپتامبر رزمایش‌های گسترده‌ای برگزار کرد که طی آن نیروهای امنیتی عملیات بازرسی کشتی‌ها و حفاظت از زیرساخت‌های زیرآبی را تمرین کردند.

کشورهای اروپایی همچنین به صورت نظام‌مند در حال مقابله با ناوگان سایه روسیه هستند. این ناوگان که برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده می‌شود، بارها باعث ایجاد حوادث دریایی با مشارکت کشتی‌های جنگی روسیه شده است.

در همین حال، سازمان‌های اطلاعاتی اروپا به عملیات میدانی روی آورده‌اند. نیروهای ویژه سوئد در اواخر اکتبر عملیاتی شبانه را در نزدیکی جزیره گوتلند روی یک کشتی باری با خدمه روسی اجرا کردند. از سوی دیگر، کرملین پس از حادثه کشتی باری، از کشورهای حوزه بالتیک خواست از نفوذ خود بر کی‌یف برای جلوگیری از حملات مشابه استفاده کنند.