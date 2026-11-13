تماس ماکرون برای حمایت از ونگر در انتخابات فینا

ایمانوئل ماکرون برای حمایت از آرسن ونگر در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال با او تماس گرفت.

ایمانوئل ماکرون ، رئیس‌جمهور فرانسه، اخیراً با آرسن ونگر ، مدیر کهنه‌کار و ۷۷ ساله فوتبال جهان، تماس تلفنی برقرار کرده است. هدف اصلی این گفت‌وگو، متقاعد کردن ونگر برای ورود به عرصه رقابت و نامزدی به عنوان رقیب جدی جانی اینفانتینو در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک مستقیم فرانسه برای تغییر سکاندار این نهاد بزرگ ورزشی است.

تلاش ماکرون برای جلب حمایت جهانی

گزارش‌های منتشر شده از تلگراف حاکی از آن است که ماکرون حتی آمادگی خود را برای گفت‌وگو با سران سایر کشورها اعلام کرده است. هدف از این مذاکرات جانبی، کسب پشتیبانی گسترده برای نامزدی ونگر است تا شانس موفقیت او در برابر رئیس فعلی فدراسیون افزایش یابد. با این وجود، هنوز مشخص نیست که آیا ونگر در نهایت تصمیم به پذیرش این نامزدی خواهد گرفت یا خیر. عدم قطعیت در این زمینه، فضای سیاسی انتخابات را پیچیده‌تر کرده است.

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ریسک‌های سیاسی و واکنش‌های آفریقایی

یکی از چالش‌های برجسته در این کمپین، نگرانی از عواقب منفی حمایت ماکرون است. تحلیلگران معتقدند که سابقه روابط رئیس‌جمهور فرانسه با کشورهای آفریقایی ممکن است باعث شود حمایت رسمی ماکرون در میان رأی‌دهندگان این قاره نتیجه معکوس داشته باشد. این نگرانی نشان می‌دهد که ابعاد سیاسی حمایت فرانسه می‌تواند بر رای‌گیری در بخش مهمی از جمعیت رأی‌دهندگان فدراسیون تأثیر بگذارد و شانس ونگر را کاهش دهد.

سناریوی جایگزین و نقش یوفا

اگر آرسن ونگر از ادامه این مسیر منصرف شود، یوفا ممکن است استراتژی جدیدی را در پیش بگیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در صورت انصراف ونگر، یوفا احتمالاً از کوزو تاشیما، رئیس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، حمایت خواهد کرد. این جابجایی حمایت می‌تواند معادلات قدرت را در انتخابات آینده کاملاً دگرگون کند و نامزدهای جدیدی را وارد عرصه رقابت سازد.