Head Topics

تلفات سنگین در روستاها؛ بیش از ۳۸۰ شهید و ۲۵۰ مجروح در جنگ اخیر/ جزئیات خسارات زیرساختی و اقتصادی

اجتماعی News

روستاییانشهادتجنگ
📆4/16/2026 4:45 AM
📰SharghDaily
84 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 68%

معاون رئیس‌جمهور از شهادت ۳۸۴ روستایی و مجروحیت ۲۵۰ نفر در جنگ اخیر خبر داد و جزئیات خسارات وارد شده به واحد‌های مسکونی، تجاری، آموزشی، بهداشتی، کشاورزی، دامداری، صنعت، معدن و تجارت را تشریح کرد. وی همچنین از روحیه بالای مردم در بازسازی و رویکرد جدید مشارکت عمومی در این فرآیند سخن گفت.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر، ۳۸۴ نفر از ساکنان روستاها به شهادت رسیده‌اند که ۳۰۸ نفر مرد، ۴۲ نفر زن و ۳۴ نفر کودک بوده‌اند. وی افزود که ۲۵۰ نفر دیگر در روستاها مجروح شده‌اند که شامل ۱۸۸ مرد، ۴۵ زن و ۱۷ کودک است. در بخش زیرساخت‌ها، حدود ۵۱۹۸ واحد شامل مسکونی، تجاری، آموزشی و بهداشتی دچار آسیب جدی شده‌اند که از این میان، ۴۳۷۴ واحد مسکونی، ۶۴۹ واحد تجاری، ۸ مدرسه، ۲ خانه بهداشت و ۱۵۶ واحد دیگر نیازمند تعمیر هستند.

همچنین ۲۱۱ واحد به‌طور کامل تخریب شده که شامل ۱۳۵ واحد مسکونی، ۲۶ واحد تجاری و ۵۰ مورد از سایر اماکن است. این خسارات در ۱۷ استان مشاهده شده است. در حوزه کشاورزی و دامداری، ۲۶ واحد به‌طور کامل تخریب و ۱۰۱ واحد نیازمند تعمیر شده‌اند. در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز ۳۷ واحد کاملاً تخریب و ۸۹۳ واحد نیازمند تعمیر هستند. در مجموع، ۸۵۷ رأس دام سبک و سنگین تلف شده و ۱۸۶۳ مورد خسارت در حوزه دام، طیور و شیلات ثبت شده است. آمارها به‌صورت روزانه به‌روزرسانی شده و برای برنامه‌ریزی اقدامات مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به روحیه بالای مردم در بازسازی، از تلاش خودجوش و همدلانه آنان در مناطق آسیب‌دیده سخن گفت و این مشارکت را نشانه‌ای از وحدت ملی دانست. وی تاکید کرد که استان‌ها بر اساس میزان آسیب و همپوشانی با شاخص مناطق محروم اولویت‌بندی شده‌اند. همچنین، اعتبارات کم‌بهره ذخیره‌شده پارسال برای بازسازی به کار گرفته شده و تسهیلات ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی به روستاییان برای رفع مشکلات و بازسازی واحدها پرداخت می‌شود. دولت با تمام توان در کنار مردم است و منابع لازم برای بازسازی پیش‌بینی شده است. رویکرد جدید بازسازی مبتنی بر مشارکت عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و چهره‌های اجتماعی است و گروه‌های جهادی نیز با تمام توان در مناطق حضور دارند. "ستاد ملی بازسازی روستاها، عشایر و مناطق محروم" با حضور نهادهایی چون بنیاد مسکن، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شده است. تسهیلات با نرخ سود بسیار پایین و دوره تنفس در نظر گرفته شده و علاوه بر واحدهای مسکونی، به کسب‌وکارهای مردم نیز توجه شده است. معاون رئیس‌جمهور در جمع‌بندی خود، تهدیدها را فرصتی برای افزایش همدلی دانست و تاکید کرد که همه اقوام ایرانی در کنار هم ایستاده‌اند. وی خواستار کنار گذاشتن دوگانه‌سازی‌ها و به رسمیت شناختن همه دیدگاه‌ها برای ادامه مسیر توسعه کشور با مشارکت همه اقشار شد

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-16 07:45:12