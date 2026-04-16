تلفات سنگین در روستاها؛ بیش از ۳۸۰ شهید و ۲۵۰ مجروح در جنگ اخیر/ جزئیات خسارات زیرساختی و اقتصادی

معاون رئیس‌جمهور از شهادت ۳۸۴ روستایی و مجروحیت ۲۵۰ نفر در جنگ اخیر خبر داد و جزئیات خسارات وارد شده به واحد‌های مسکونی، تجاری، آموزشی، بهداشتی، کشاورزی، دامداری، صنعت، معدن و تجارت را تشریح کرد. وی همچنین از روحیه بالای مردم در بازسازی و رویکرد جدید مشارکت عمومی در این فرآیند سخن گفت.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر، ۳۸۴ نفر از ساکنان روستاها به شهادت رسیده‌اند که ۳۰۸ نفر مرد، ۴۲ نفر زن و ۳۴ نفر کودک بوده‌اند. وی افزود که ۲۵۰ نفر دیگر در روستاها مجروح شده‌اند که شامل ۱۸۸ مرد، ۴۵ زن و ۱۷ کودک است. در بخش زیرساخت‌ها، حدود ۵۱۹۸ واحد شامل مسکونی، تجاری، آموزشی و بهداشتی دچار آسیب جدی شده‌اند که از این میان، ۴۳۷۴ واحد مسکونی، ۶۴۹ واحد تجاری، ۸ مدرسه، ۲ خانه بهداشت و ۱۵۶ واحد دیگر نیازمند تعمیر هستند.

همچنین ۲۱۱ واحد به‌طور کامل تخریب شده که شامل ۱۳۵ واحد مسکونی، ۲۶ واحد تجاری و ۵۰ مورد از سایر اماکن است. این خسارات در ۱۷ استان مشاهده شده است. در حوزه کشاورزی و دامداری، ۲۶ واحد به‌طور کامل تخریب و ۱۰۱ واحد نیازمند تعمیر شده‌اند. در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز ۳۷ واحد کاملاً تخریب و ۸۹۳ واحد نیازمند تعمیر هستند. در مجموع، ۸۵۷ رأس دام سبک و سنگین تلف شده و ۱۸۶۳ مورد خسارت در حوزه دام، طیور و شیلات ثبت شده است. آمارها به‌صورت روزانه به‌روزرسانی شده و برای برنامه‌ریزی اقدامات مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به روحیه بالای مردم در بازسازی، از تلاش خودجوش و همدلانه آنان در مناطق آسیب‌دیده سخن گفت و این مشارکت را نشانه‌ای از وحدت ملی دانست. وی تاکید کرد که استان‌ها بر اساس میزان آسیب و همپوشانی با شاخص مناطق محروم اولویت‌بندی شده‌اند. همچنین، اعتبارات کم‌بهره ذخیره‌شده پارسال برای بازسازی به کار گرفته شده و تسهیلات ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی به روستاییان برای رفع مشکلات و بازسازی واحدها پرداخت می‌شود. دولت با تمام توان در کنار مردم است و منابع لازم برای بازسازی پیش‌بینی شده است. رویکرد جدید بازسازی مبتنی بر مشارکت عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و چهره‌های اجتماعی است و گروه‌های جهادی نیز با تمام توان در مناطق حضور دارند. "ستاد ملی بازسازی روستاها، عشایر و مناطق محروم" با حضور نهادهایی چون بنیاد مسکن، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شده است. تسهیلات با نرخ سود بسیار پایین و دوره تنفس در نظر گرفته شده و علاوه بر واحدهای مسکونی، به کسب‌وکارهای مردم نیز توجه شده است. معاون رئیس‌جمهور در جمع‌بندی خود، تهدیدها را فرصتی برای افزایش همدلی دانست و تاکید کرد که همه اقوام ایرانی در کنار هم ایستاده‌اند. وی خواستار کنار گذاشتن دوگانه‌سازی‌ها و به رسمیت شناختن همه دیدگاه‌ها برای ادامه مسیر توسعه کشور با مشارکت همه اقشار شد





