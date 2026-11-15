گزارش تحلیلی از واکنش قاطع ایران به تهدیدات آمریکا، موفقیت تاریخی اسپیس‌ایکس در بازگرداندن استارشیپ و افشای تقلب هوش مصنوعی در آزمون حسابداری کره جنوبی.

اسماعیل بقائی ، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ، در نشست خبری روز یکشنبه ۲۴ آبان، پیامی قاطع درباره ادامه تنش‌های منطقه‌ای صادر کرد. او تأکید کرد که تهران به هرگونه اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در آینده نیز همانند گذشته پاسخ خواهد داد و هیچ تعرضی را بی‌جواب نخواهد گذاشت.

واکنش قاطع ایران به ادعای حمله پهپادی در بحرین

سخنگوی وزارت خارجه ایران این هشدار را هم‌زمان با ادعای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر حمله با شش پهپاد به یک سامانه راداری آمریکا در بحرین مطرح کرد. بقائی صراحتاً اظهار داشت که نیروهای نظامی مقتدر ایران در آینده نیز به شیوه و روشی که خود تشخیص دهند، به تهدیدات واکنش نشان خواهند داد.

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ارتش بحرین مدعی شده است که چندین حمله هوایی ایران را رهگیری کرده است، اما تاکنون ادعای سپاه پاسداران درباره موفقیت در حمله پهپادی به پایگاه خود را تأیید نکرده است. این ادبیات تند دیپلماتیک ایران در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اخیراً به مشاوران ارشد خود گفته است در صورت نبود اقدامات تحریک‌آمیز از سوی تهران و حوثی‌های یمن، ممکن است از حمله مجدد به ایران خودداری کند.

مذاکره حقوقی غرامت و استناد به قطعنامه‌های سازمان ملل

اسماعیل بقائی درخواست شورای همکاری خلیج فارس برای پرداخت غرامت از سوی ایران را بی‌مبنا و سبک خواند و مدعی شد که برعکس، ایران خود حق مطالبه غرامت از برخی کشورهای منطقه را دارد. او با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهایی را که مستقیم یا غیرمستقیم در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران مشارکت داشته‌اند، در مسئولیت این حملات شریک دانست.

بقائی همچنین حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای همسایه را اقدامی در چارچوب دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد توصیف کرد. این در حالی است که جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، روز جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده بود کشورهای عضو این شورا از آغاز جنگ هدف بیش از هفت هزار موشک و پهپاد ایرانی قرار گرفته‌اند.

تغییر پارادایم سفرهای فضایی با موفقیت استارشیپ

در بخش فناوری، شرکت فضایی اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک روز شنبه ۲۳ آبان برای نخستین بار موفق شد فضاپیمای استارشیپ را پس از بازگشت از مدار زمین، با استفاده از بازوهای مکانیکی برج پرتاب در ایالت تگزاس آمریکا در هوا بگیرد. این دستاورد به عنوان گامی مهم در ساخت موشک‌های کاملاً چندبارمصرف شناخته می‌شود که می‌تواند هزینه سفرهای فضایی را به‌شدت کاهش دهد.

دَن هوت، سخنگوی اسپیس‌ایکس، این لحظه را حلقه گمشده سفر فضایی نامید و گفت که حالا دیگر همه چیز تغییر می‌کند. پیش از این، راکت‌ها در بازگشت به زمین بر اثر حرارت بالای اتمسفر نابود می‌شدند، اما استارشیپ با ارتفاع حدود ۱۲۱ متر، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین سامانه پرتابی است که تاکنون ساخته شده و قادر به برداشتن بار و سرنشین با سرعت کم است.

افشای تقلب هوش مصنوعی در آزمون حسابداری کره جنوبی

پلیس کره جنوبی روز یکشنبه ۲۴ آبان اعلام کرد تحقیقاتی را درباره داوطلبی آغاز کرده که با اعتراف به تقلب با استفاده از هوش مصنوعی، رتبه نخست را در آزمون سراسری حسابداری مالیاتی این کشور کسب کرده بود. این داوطلب در مرحله اول آزمون از مجموع ۴۰۰ امتیاز، ۳۹۷٫۵ امتیاز کسب کرده و تنها به یکی از ۱۶۰ سؤال پاسخ نادرست داده است.

اعترافات نشان می‌دهد این فرد با استفاده از یک دوربین مینیاتوری از پرسش‌ها عکس می‌گرفته و آن‌ها را برای هوش مصنوعی ارسال می‌کرده تا پاسخ‌ها را در تلفن همراه خود مشاهده کند. مقامات کره جنوبی در آستانه آزمون ورودی دانشگاه‌ها در ۱۹ نوامبر، در حال تدوین تدابیر تازه‌ای برای مقابله با این نوع تقلب و عینک‌های هوشمند هستند.

تشدید درگیری‌ها در منطقه و رهگیری موشک‌های حوثی‌ها

ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز یکشنبه ۲۴ آبان اعلام کرد دو موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی حوثی‌های یمن به سمت ریاض و سه پهپاد را در استان نفت‌خیز الشرقیه رهگیری کرده است. حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان در روزهای اخیر شدت گرفته و هفته گذشته یک ساختمان اداری شرکت نفتی آرامکو در مرکز مالی ریاض آسیب دید.

استان الشرقیه که بخش عمده ذخایر نفت و گاز عربستان را در خود جای داده، طی هفته‌های گذشته بارها هدف حمله قرار گرفته است. این تحولات دو روز پس از آن رخ می‌دهد که جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار توقف حملات ایران و حوثی‌ها و پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی شده بود.