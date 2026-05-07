تلاطم در مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان جنگ میان امید به توافق و فشار حداکثری

بررسی جامع مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن، تحلیل تفاوت‌های موجود در تفاهم‌نامه‌های پیشنهادی و بررسی فشارهای اقتصادی و سیاسی برای پایان دادن به جنگ.

در فضای متلاطم سیاسی فعلی، تلاش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به راهکاری جهت پایان دادن به درگیری‌های نظامی و جنگ جاری، وارد مرحله‌ای حساس و پیچیده شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اظهارات اخیر خود با لحنی خوش‌بینانه، احتمال دستیابی به یک توافق جامع را بسیار محتمل توصیف کرد. او پس از طی یک دوره کوتاه از گفتگوهای فشرده و مثبت در ۲۴ ساعت گذشته، اشاره کرد که طرف‌های ایرانی تمایل زیادی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک دارند.

این در حالی است که فضای رسمی در تهران با احتیاط بیشتری همراه است و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده است که پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی واشینگتن هنوز در دست بررسی قرار دارند و هیچ تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. این تضاد در روایت‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دیدگاه‌های خوش‌بینانه کاخ سفید و رویکرد thậnجانه مقامات ایرانی است که سعی دارند در شرایط فشار، امتیازات کمتری واگذار کنند.

در همین راستا، گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های معتبر جهانی مانند رویترز و وب‌سایت اکسیوس حاکی از آن است که دو طرف در آستانه امضای یک یادداشت تفاهم تک‌صفحه‌ای قرار دارند. طبق این گزارش‌ها، پاکستان به عنوان میانجی در این گفتگوها نقش کلیدی ایفا کرده و این تفاهم‌نامه قرار است چارچوبی را برای یک ماه مذاکرات مفصل فراهم کند تا در نهایت به یک توافق کامل منجر شود.

نکته قابل تامل در این تفاهم‌نامه اولیه این است که به طور ظاهری به خواسته‌های کلیدی و دیرینه واشینگتن، از جمله محدود کردن برنامه موشکی ایران یا توقف حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه، اشاره‌ای نشده است. همچنین موضوعات حساسی مانند تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز که توسط سپاه پاسداران تحت کنترل است، در این متن گنجانده نشده‌اند.

با این حال، دونالد ترامپ صراحتا اعلام کرده است که آمریکا بر بازپس‌گیری اورانیوم غنی‌شدۀ ایران تاکید دارد؛ موضوعی که با توجه به موجودی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در تأسیسات ایران، یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف در مذاکرات است. از سوی دیگر، جزئیات منتشر شده توسط روزنامه وال‌استریت جورنال تصویر متفاوتی از این پیشنهادها ارائه می‌دهد که می‌تواند دلیل واکنش‌های تند در داخل ایران باشد.

بر اساس این گزارش، واشینگتن خواستار برچیدن تأسیسات هسته‌ای در فردو، نطنز و اصفهان و متوقف کردن تمامی فعالیت‌های زیرزمینی هسته‌ای است و حتی پیشنهاد داده که غنی‌سازی اورانیوم برای مدت ۲۰ سال متوقف شود. این سطح از خواسته‌ها در مجلس شورای اسلامی با واکنش شدید مواجه شده و برخی مقامات آن را به جای یک پیشنهاد واقع‌بینانه، فهرستی از آرزوهای آمریکا توصیف کرده‌اند.

در همین حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره‌کننده ارشد ایران، در یک فایل صوتی هشدار داد که ایالات متحده قصد دارد از طریق محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی شدید، ایران را به تسلیم بکشاند. او ابراز نگرانی کرد که هدف نهایی دشمن، تضعیف ایران از درون و ایجاد ناپایداری در جامعه باشد.

در لایه دیگری از این تقابل، وزیر خزانه‌داری آمریکا به صراحت اعلام کرده است که دولت ترامپ استراتژی خفه کردن حکومت ایران را از طریق محاصره اقتصادی همزمان با جنگ در پیش گرفته است و مدعی شده که وضعیت مالی جمهوری اسلامی به شدت وخیم شده است. در حالی که سی‌ان‌ان پیش‌بینی می‌کند تهران به زودی پاسخ رسمی خود را به پیشنهاد واشینگتن ارسال کند، ترامپ احتمال داده است که توافق نهایی در جریان سفر آتی او به پکن و در حضور چین، یکی از بزرگترین حامیان تهران، حاصل شود.

این در حالی است که تنش‌ها در سطح عملیاتی همچنان بالاست و هشدار داده شده که هرگونه حمله به کشتیرانی تجاری در منطقه با پاسخ نظامی شدید و آتش‌کوبنده ایالات متحده روبرو خواهد شد، که این امر ریسک تبدیل شدن مذاکرات به یک درگیری گسترده‌تر را افزایش می‌دهد





