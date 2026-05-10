در پی عدم توافق جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر طرح صلح، بازارهای جهانی انرژی با شوک شدید مواجه شده و قیمت نفت خام افزایش یافت. همزمان با تشدید تمرینات نظامی سنتکام برای محاصره دریایی، فشارهای سیاسی در واشنگتن برای اتخاذ رویکردی سختتر افزایش یافته و تنشها در منطقه خلیج فارس و اقلیم کردستان به اوج خود رسیده است.
گزارشهای اخیر روزنامه نیویورک تایمز حاکی از آن است که عدم دستیابی جمهوری اسلامی و ایالات متحده به یک توافق جامع بر سر طرحهای صلح، موجی از ناپایداری را در بازارهای مالی و انرژی جهان ایجاد کرده است.
در واکنش به این بنبست دیپلماتیک، قیمت نفت خام برنت که معیار اصلی قیمتگذاری در سطح جهانی است، در یک بازه زمانی کوتاه بیش از سه درصد رشد کرد و از مرز ۱۰۴ دلار در هر بشکه گذشت. به طور مشابه، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت که معیار قیمتگذاری در آمریکا محسوب میشود، با افزایشی بیش از سه درصد به رقم ۹۸ دلار رسید.
اگرچه قیمت بنزین در پمپهای آمریکا به طور موقت کاهش اندکی داشت و به میانگین ۴.۵۲ دلار برای هر گالن رسید، اما تحلیلگران هشدار میدهند که این رقم همچنان ۵۲ درصد بیشتر از قیمتهای پیش از آغاز درگیریهای اخیر با ایران است. نیویورک تایمز توضیح داد که قیمت بنزین معمولا با تاخیری چند روزه نسبت به نوسانات نفت خام واکنش نشان میدهد و این روند صعودی میتواند فشار اقتصادی شدیدی را بر مصرفکنندگان آمریکایی وارد کند.
در همین راستا، میانگین قیمت گازوئیل نیز روی ۵.۶۵ دلار ثابت مانده که نشاندهنده افزایش ۵۰ درصدی از زمان شروع جنگ است. در بعد نظامی و استراتژیک، فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همان سنتکام، با انتشار تصاویری از تمرینات تفنگداران دریایی بر روی عرشه ناو تریپولی، آمادگی خود را برای اجرای عملیاتهای پیچیده در صورت محاصره دریایی ایران اعلام کرده است.
این تمرینات با هدف تضمین توانایی نیروهای آمریکایی برای پیاده شدن بر روی عرشه کشتیهای متخلف طراحی شدهاند تا در صورت نیاز، کنترل کامل آبراهها را در دست بگیرند. در همین حال، تحلیلگران نظامی مانند درور بالازاده گزارش دادهاند که جمهوری اسلامی به دلیل ترس از آسیب دیدن چاههای نفت در صورت توقف تولید، ناگزیر به استفاده از نفتکشهای بسیار قدیمی و فرسوده شده است که منجر به نشت شدید نفت در دریا گشته است.
گفته میشود که وضعیت بحرانی ایجاد شده توسط محاصره دریایی آمریکا باعث شده است تا بسیاری از متخصصان و چهرههای کلیدی صنعت نفت ایران به دنبال راههایی برای ترک کشور باشند. از سوی دیگر، در فضای سیاسی واشنگتن، سناتورهایی نظیر راجر ویکر و لیندسی گراهام با انتقاد از صبوری دولت در برابر تهران، خواستار بازگشت به اقدامات عملی و سختگیرانه شدهاند.
گراهام به طور خاص تاکید کرده است که هرگونه توافقی که منجر به نابودی کامل تأسیسات غنیسازی ایران نشود، بیمعنی است و تعلیق موقت غنیسازی را صرفا بازگشت به ساختار ناکارآمد برجام میداند. در سطح منطقهای، تنشها تنها به تقابل آمریکا و ایران محدود نشده و کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز در بر گرفته است.
وزارت خارجه عربستان سعودی با لحنی شدید، حملات را به سرزمینها و آبهای سرزمینی امارات، قطر و کویت محکوم کرد و بر همبستگی ریاض با اقدامات امنیتی کشورهای همسایه برای حفظ ثبات منطقه تاکید نمود. عربستان سعودی به صراحت خواستار توقف فوری هرگونه تلاش برای بستن تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در مسیرهای کشتیرانی بینالمللی شد و بر لزوم پایبندی به قوانین بینالمللی در حفاظت از گذرگاههای دریایی تاکید کرد.
همزمان، ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده است که یک پهپاد شناسایی متعلق به دشمن را در منطقه جنوب غرب منهدم کرده است. در جبهه دیپلماتیک، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماسهای تلفنی با همتایان خود در مصر و هلند تلاش کرده است تا درباره تحولات اخیر تبادل نظر کند، اما این تلاشها در سایه حملات موشکی ایران به مقر حزب کومله در اقلیم کردستان عراق و هدف قرار گرفتن اردوگاههای احزاب کرد، کماثر به نظر میرسد.
سازمان حقوق بشری هانا این حملات را به شدت محکوم کرده و آنها را بخشی از استراتژی تهاجمی تهران در منطقه دانست. در نهایت، فشارات داخلی در ایالات متحده به دلیل افزایش قیمت سوخت، دولت ترامپ را به بررسی گزینههای مختلف اقتصادی واداشته است.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در گفتگو با شبکه انبیسی اعلام کرد که دولت از تمامی ایدهها برای کاهش قیمت بنزین، از جمله تعلیق مالیات فدرال بنزین که میتواند حدود ۱۸ سنت در هر گالن کاهش قیمت ایجاد کند، استقبال میکند. این موضوع به دلیل نزدیکی به انتخابات میاندورهای، به یک مسئله سیاسی حساس تبدیل شده است.
رایت با اشاره به تاریخچه ۴۷ ساله درگیریها و شعارهای ضدآمریکایی ایران، تاکید کرد که هدف نهایی دولت، پایان دادن به این درگیری طولانیمدت است، هرچند از پیشبینی دقیق قیمتها در کوتاهمدت خودداری کرد. این مجموعه از وقایع نشان میدهد که جهان در آستانه یک تغییر بزرگ در معادلات قدرت و انرژی قرار دارد و هرگونه خطای محاسباتی در این شرایط میتواند منجر به یک بحران گستردهتر در سطح بینالمللی شود
