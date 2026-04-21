در پی تمدید یکروزه مهلت آتشبس میان تهران و واشنگتن، مقامات ارشد آمریکا برای مذاکره عازم پاکستان شدند؛ این در حالی است که فشارهای داخلی در ایران و تهدیدهای نظامی ترامپ، فضای گفتگوها را بسیار حساس و پیچیده کرده است.
در آستانه پایان یافتن ضربالاجل دو هفتهای تعیینشده برای آتشبس میان ایالات متحده و ایران، تحولات دیپلماتیک در منطقه غرب آسیا با شتابی بیسابقه دنبال میشود. گزارشها حاکی از آن است که آقای ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، در شرایطی راهی اسلامآباد میشود که فضای سیاسی و نظامی بهشدت ملتهب است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، بارها تأکید کرده است که در صورت عدم حصول یک توافق مرضیالطرفین، گزینههای نظامی روی میز باقی مانده و حملات هدفمند به زیرساختهای حیاتی ایران، از جمله نیروگاههای برق و پلهای مواصلاتی، از سر گرفته خواهد شد. اگرچه تحلیلگران دستیابی به یک توافق جامع و پایدار در چنین بازه زمانی بسیار محدودی را دور از ذهن میدانند، اما احتمال میرود در صورت مشاهده نشانههای مثبت از سوی تیم مذاکرهکننده ایرانی، ترامپ با تمدید کوتاهمدت مهلت آتشبس موافقت کند. تصمیم وی برای افزودن یک روز به ضربالاجل اولیه، که حالا به عصر چهارشنبه موکول شده، گویای همین رویکرد دیپلماتیک همراه با چاشنی فشار است. در همین حال، منابع آگاه در واشنگتن تأکید میکنند که کاخ سفید تمام روز دوشنبه را در انتظار سیگنالهای مثبت از سوی تهران سپری کرده است. گفته میشود که در ساختار سیاسی ایران، تقابل دیدگاهها برای نحوه برخورد با این مذاکرات وجود داشته است. در حالی که بخش دیپلماتیک دولت به دنبال بهرهبرداری از فرصتهای میانجیگرانه است، سپاه پاسداران با رویکردی تهاجمی، پایان کامل محاصره دریایی آمریکا را پیششرط اصلی آغاز گفتگوهای رسمی تعیین کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که مسئولیت سرپرستی تیم مذاکرهکننده ایرانی را بر عهده دارد، در پیامی صریح در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری اسلامی زیر سایه تهدید، تن به هیچگونه مذاکرهای نخواهد داد و آمادگی کامل برای تغییر معادلات در میدان نبرد را دارد. این موضعگیری نشاندهنده آن است که جریانهای داخلی در ایران بر سر عبور از خطوط قرمز با یکدیگر به رقابت مشغول هستند. تلاشهای میانجیگرانه بازیگران منطقهای، بهویژه پاکستان، ترکیه و مصر، در نهایت توانست روند متوقفشده مذاکرات را بار دیگر به جریان بیندازد. طبق گزارشهای واصله، هیات ایرانی تنها پس از دریافت چراغ سبز نهایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی در شامگاه دوشنبه، آمادگی خود را برای اعزام به اسلامآباد اعلام کرد. در سوی دیگر، تیم مذاکرهکننده آمریکایی با ترکیبی ویژه راهی پاکستان شده است؛ افزون بر آقای ونس، حضور استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید و همچنین جرد کوشنر، مشاور ارشد ترامپ، نشاندهنده اهمیت استراتژیک این نشست برای دولت فعلی آمریکا است. اکنون تمام نگاهها به اسلامآباد دوخته شده است تا مشخص شود آیا دیپلماسی در لحظه آخر میتواند مانع از شعلهور شدن دوباره تنشهای نظامی در منطقه شود یا اینکه اختلاف نظرهای بنیادین، دو کشور را به سمت یک رویارویی اجتنابناپذیر سوق خواهد داد
