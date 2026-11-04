تحلیل آخرین تحولات تنش میان تهران و واشنگتن، نقش محسن رضایی در مذاکرات پنهان و سناریوهای پیش رو برای خروج از بن‌بست سیاسی.

در حالی که گزارش‌ها از حمله احتمالی ایالات متحده به جزیره قشم پس از شلیک موشک به یک هواپیمای آمریکا یی منتشر شده است، نشانه‌های واضحی از تلاش‌های گسترده دیپلماتیک برای جلوگیری از وقوع جنگ ی دیگر در منطقه دیده می‌شود. این تلاش‌ها شامل جلسات بازیگران منطقه‌ای در تهران و دوحه و همچنین نامه‌نگاری‌های مستقیم بین ایران و آمریکا است. با وجود این اقدامات، نگرانی از آغاز درگیری نظامی جدید همچنان بر فضای سیاسی حاکم است و خطر رویارویی مستقیم باقی مانده است.

موضع‌گیری‌های سخت‌گیرانه و درخواست بازدارندگی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستورالعمل‌های سفت و سختی را برای فرماندهان ارشد نظامی صادر کرده است. او خواسته است که برای ایجاد بازدارندگی حداکثری، هرگونه تهدیدی با پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی مواجه شود. همزمان، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در برنامه‌های تلویزیونی اعلام کرد که تا زمانی که ایالات متحده پیش‌شرط‌های ایران را اجرا نکند، هیچ گونه مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت. این مواضع نشان‌دهنده انزاف تهران از عقب‌نشینی از شروط هفت‌گانه خود در مسائل هسته‌ای است.

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نقش کلیدی محسن رضایی در چهارراه تدبیر

بررسی‌ها نشان می‌دهد که محسن رضایی جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی پیدا کرده است. مجتبی خامنه‌ای در تاریخ ۵ آبان‌ماه در دیداری با محسن رضایی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به عنوان "چهارراه تدبیر" توصیف کرد. هدف اصلی این حرکت، پایان دادن به وضعیت ناامیدکننده "نه جنگ، نه صلح" است. با این حال، پایان این وضعیت مشروط به پیگیری فعال برای تامین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح‌شده توسط تهران دانسته شده است.

نامه جی‌دی ونس و واکنش‌های داخلی

ارسال نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، به محسن رضایی باعث تحلیل‌های گوناگون در داخل ایران شد. حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، این اقدام را یک "فرصت طلایی" برای خارج کردن کشور از وضعیت جنگی و حرکت به سمت صلح خواند. وی معتقد بود که تعامل سیاسی با نزدیک‌ترین فرد به رهبری می‌تواند شانس موفقیت مذاکرات را افزایش دهد. در مقابل، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، ابراز تعجب کرد و انتظار داشت این نامه خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره‌کننده، ارسال شود.

سناریوهای پیش رو و طرح اقتصاد مقاومتی

برای خروج از بن‌بست فعلی، سه سناریوی اصلی قابل تصور است: وقوع جنگ، دستیابی به توافق یا تداوم شرایط موجود. تداوم وضعیت کنونی پیامدهایی جدی در حوزه انرژی برای کشورهای منطقه داشته و ایران را با فشار تحریم‌ها و محاصره دریایی روبرو نگه می‌دارد. در همین راستا، نمایندگان مجلس طرحی سه‌فوریتی تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی" را با امضای ۷۴ نفر تهیه کردند که نشان‌دهنده آمادگی برای تداوم شرایط فعلی است. روزنامه جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی تاکید کرد که ایران نیازمند تصمیمات شجاعانه و واقع‌بینانه است تا بحران را مدیریت کند.

تاریخچه و اهمیت پایان وضعیت برزخی

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در تاریخ ۳۰ تیرماه در نشستی با صنعتگران، بر ضرورت پایان دادن به وضعیت "نه جنگ، نه صلح" که مجتبی خامنه‌ای در گفت‌وگوهای خصوصی بر آن تاکید داشته، اشاره کرد. علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران، نیز پس از جنگ ۱۲روزه خواهان پایان این وضعیت بود، اما پس از آن جنگ ۴۰روزه رخ داد که در جریان آن او و شماری از فرماندهان ارشد کشته شدند. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چرا جریان‌های اصولگرا بر مقاومت و تاب‌آوری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تاکید دارند و شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره را دفاعی می‌دانند.