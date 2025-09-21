در حالی که تلاشهای دونالد ترامپ برای میانجیگری در جنگ اوکراین به نتیجه نرسیده است، ولودیمیر زلنسکی در سفر به نیویورک به دنبال فرصتهایی برای مذاکره و پیشبرد صلح است. دیدار با ترامپ و بحث در مورد تضمینهای امنیتی و تحریمها از جمله اهداف اصلی این سفر است.
به نظر میرسد تلاشهای دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، برای میانجیگری و دستیابی به صلح در اوکراین به بنبست رسیده است. با وجود این، ولودیمیر زلنسکی ، رئیس جمهور اوکراین ، قصد دارد در سفر آتی خود به نیویورک، که هفته آینده برگزار میشود، به دنبال فرصتهایی برای پیشبرد مذاکرات صلح باشد. این سفر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و انتظار میرود موضوعاتی همچون تضمینهای امنیتی برای اوکراین و اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه در کانون بحثها قرار گیرد.
زلنسکی در نظر دارد در جریان این رویداد با شخصیتهای کلیدی از جمله دونالد ترامپ دیدار و گفتگو داشته باشد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس اوکراین، زلنسکی به خبرنگاران اعلام کرده است که برنامهریزی برای ملاقاتهای دوجانبه متعددی انجام شده است که شامل دیدار با رئیس جمهور سابق آمریکا نیز میشود. همچنین، زلنسکی از احتمال دیدار همسرش، اولنا زلنسکا، با ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور سابق، خبر داد و اعلام کرد که این دیدار بر مسائل بشردوستانه و حمایت از کودکان آسیبدیده متمرکز خواهد بود.\از روز سهشنبه هفته آینده، حدود 150 نفر از سران کشورها و مقامات ارشد دولتی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گرد هم میآیند. این گردهمایی فرصتی بینظیر را برای رهبران جهان فراهم میکند تا در مورد چالشهای جهانی از جمله جنگ در اوکراین بحث و تبادل نظر کنند. ابتکارات و تلاشهای ترامپ برای برقراری صلح میان کییف و مسکو، که پیش از این با هدف میانجیگری بین طرفین درگیر صورت میگرفت، تاکنون هیچ نتیجه قابل توجهی در پی نداشته است. در ماه اوت سالهای گذشته، ترامپ با ولادیمیر پوتین در آلاسکا دیدار و گفتگو کرد و چند روز بعد، میزبان ولودیمیر زلنسکی و شماری از رهبران کشورهای اروپایی در کاخ سفید بود. با این حال، تلاشهای وی برای سازماندهی یک دیدار رو در رو بین پوتین و زلنسکی و متعاقباً یک نشست سهجانبه با حضور خودش، به نتیجهای نرسید و در نهایت بیثمر ماند.\دونالد ترامپ، در دوران ریاست جمهوری خود بارها اعلام کرده بود که در صورت عدم تمایل روسیه به مذاکره برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، تحریمهای سنگینی علیه این کشور اعمال خواهد کرد. با وجود این اظهارات، او تهدیدهای خود را با اقدامات عملی و اجرایی دنبال نکرد، در حالی که حملات روسیه به اوکراین با شدت و بهطور مداوم ادامه داشت. مارکو روبیو، سناتور ارشد آمریکایی، پیش از این و در اوایل هفته جاری اعلام کرده بود که احتمال دیدار ترامپ و زلنسکی در نیویورک وجود دارد. وی تأکید کرد که ترامپ به دلیل روابط نزدیک و نفوذش در میان رهبران مختلف، تنها فردی است که قادر است با پوتین، زلنسکی و همچنین مقامات اروپایی گفتگو و تعامل داشته باشد. روبیو همچنین خاطرنشان ساخت که اگر ترامپ از تلاشهای صلحآمیز خود عقبنشینی کند یا از اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه خودداری ورزد، هیچ شخص دیگری در جهان باقی نخواهد ماند که توانایی میانجیگری برای خاتمه دادن به این جنگ ویرانگر را داشته باشد
