سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اهم اقدامات دولت در دوران جنگ و پس از آن به صورت مشروح توضیح داد. در ادامه می‌خوانید.

دولت چهاردهم از نخستین روز آغاز فعالیت خود با مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته و البته شرایطی بغرنج روبه‌رو شد؛ که شاید بتوان نقطه اوج آن را جنگ ۱۲ روزه ، حوادث دی و جنگ تحمیلی سوم دانست، جنگی که با ایستادگی ملت ایران و دفاع جانانه نیروهای دفاعی همراه بود.

طبیعی است که در چنین فضایی، بخشی از مشکلات اقتصادی از جمله تورم و فشار معیشتی بر زندگی مردم اثرگذار باشد و هیچ‌کس نیز قصد انکار این واقعیات را ندارد اما همزمان تلاش‌های دولت در مدیریت هوشمندانه کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اهم اقدامات دولت در دوران جنگ و پس از آن به صورت مشروح توضیح داد که در ادامه می‌خوانید





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دولت چهاردهم بحران‌های انباشته تلاش‌های دولت در مدیریت هوشمندانه کشور جنگ ۱۲ روزه تاثیر مشکلات اقتصادی بر زندگی مردم تاکید بر حقوق مردم و قانون اساسی تاکید بر وحدت و انسجام ملی تاکید بر عدم وجود اختلاف میان رئیس‌جمهور و نیر تاکید بر عدم وجود اختلافات و افتراق‌های جدی در تاکید بر عدم وجود اختلافات و افتراق‌های جدی در

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