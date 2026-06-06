سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اهم اقدامات دولت در دوران جنگ و پس از آن به صورت مشروح توضیح داد. در ادامه میخوانید.
دولت چهاردهم از نخستین روز آغاز فعالیت خود با مجموعهای از بحرانهای انباشته و البته شرایطی بغرنج روبهرو شد؛ که شاید بتوان نقطه اوج آن را جنگ ۱۲ روزه ، حوادث دی و جنگ تحمیلی سوم دانست، جنگی که با ایستادگی ملت ایران و دفاع جانانه نیروهای دفاعی همراه بود.
طبیعی است که در چنین فضایی، بخشی از مشکلات اقتصادی از جمله تورم و فشار معیشتی بر زندگی مردم اثرگذار باشد و هیچکس نیز قصد انکار این واقعیات را ندارد اما همزمان تلاشهای دولت در مدیریت هوشمندانه کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اهم اقدامات دولت در دوران جنگ و پس از آن به صورت مشروح توضیح داد که در ادامه میخوانید
دولت چهاردهم بحرانهای انباشته تلاشهای دولت در مدیریت هوشمندانه کشور جنگ ۱۲ روزه تاثیر مشکلات اقتصادی بر زندگی مردم تاکید بر حقوق مردم و قانون اساسی تاکید بر وحدت و انسجام ملی تاکید بر عدم وجود اختلاف میان رئیسجمهور و نیر تاکید بر عدم وجود اختلافات و افتراقهای جدی در تاکید بر عدم وجود اختلافات و افتراقهای جدی در