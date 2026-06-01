تلاش‌های قاطعانه ترامپ برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، از سوی نخست‌وزیر ژاپن و رئیس‌جمهور فرانسه استقبال می‌شود. نخست‌وزیر ژاپن در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، از تهران خواست «حداکثر انعطاف‌پذیری» را از خود نشان دهد تا فرصت رسیدن به توافق آتش‌بس با آمریکا از دست نرود. همچنین، رئیس‌جمهور فرانسه از تلاش‌های قاطعانه ترامپ برای دستیابی سریع به یک توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال می‌کند و توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن را فرصتی منحصربه‌فرد برای ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید با مشارکت همه طرف‌های ذی‌ربط می‌داند.

تلاش‌های قاطعانه ترامپ برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ، از سوی نخست‌وزیر ژاپن استقبال می‌شود، سانائه تاکایچی دوشنبه پس از تماس تلفنی با مسعود پزشکیان به خبرنگاران گفت که در این تماس، به‌طور جدی خواستار بازگشایی سریع تنگه هرمز شده است تا عبور و مرور آزاد و امن کشتی‌ها از آسیا و سایر کشورها تضمین شود.

همچنین، رئیس‌جمهور فرانسه از تلاش‌های قاطعانه ترامپ برای دستیابی سریع به یک توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال می‌کند و توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن را فرصتی منحصربه‌فرد برای ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید با مشارکت همه طرف‌های ذی‌ربط می‌داند. همچنین، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از فرانسه، ژاپن و دیگر اعضای گروه هفت خواسته تا از رژیم تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیروی کنند





