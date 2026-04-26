مالک حسینی، معاون اشتغال وزیر کار، در دیدار با فعالان بخش تولید و کار، از تلاش دولت برای حفظ اشتغال و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در سایه چالش‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم‌ها خبر داد. ارائه تسهیلات ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و یارانه دستمزد از جمله این اقدامات است.

مالک حسینی، معاون اشتغال وزیر کار، در دیدار با فعالان بخش تولید و کار، با اشاره به چالش‌های متعدد پیش روی اقتصاد کشور، بر لزوم پذیرش واقعیت‌ها و استفاده از سیاست‌های فعال برای حمایت از اشتغال تاکید کرد.

وی با یادآوری حوادث سال گذشته، از جمله جنگ و آشوب‌ها، گفت: ایران در تاریخ خود کمتر دوره‌ای را تجربه کرده که این حجم از بحران‌ها در یک بازه زمانی کوتاه رخ داده باشد. در چنین شرایطی، دولت با محدودیت منابع مواجه است و تلاش می‌کند با استفاده از منابع عمومی موجود، از آسیب‌دیدگان حمایت کند.

حسینی تصریح کرد: مدیریت یک کارگاه به تنهایی دشوار است، اما مدیریت چندین میلیون نیروی کار و جلوگیری از تعدیل آن‌ها، مسئولیتی سنگین بر دوش ما است. با این حال، دولت تمام تلاش خود را برای حفظ اشتغال و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به کار می‌گیرد. یکی از نکات مثبت، اختصاص حدود ۲۳ همت از مجموع ۴۱ همت تسهیلات سال گذشته به کسب‌وکارهای زنان بوده است.

معاون وزیر کار با بیان اینکه هر جنگی تبعاتی دارد، از جمله کوچک شدن اقتصاد و افزایش نااطمینانی‌ها، بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های فعال برای مقابله با این تبعات تاکید کرد. وی از جمله این سیاست‌ها را یارانه دستمزد و بیمه برای بنگاه‌های آسیب‌دیده برشمرد.

به گفته حسینی، برای بنگاه‌هایی با ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار که بیمه پرداخت کرده‌اند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که به ازای هر نفر، مبلغی معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ میلیون تومان) برای دو ماه پرداخت می‌شود، با دوره بازپرداخت شش‌ماهه و نرخ سود ۹ درصد (سالانه ۱۸ درصد). این برنامه برای حدود ۱.۸ میلیون نفر طراحی شده است.

حسینی همچنین به پیشنهادهای مربوط به معافیت بیمه‌ای اشاره کرد و با بیان اینکه چنین تصمیماتی تبعاتی دارد، گفت: تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان به منابع حاصل از بیمه نیاز دارد و حذف این منابع می‌تواند منجر به تورم شود. وی بر لزوم تفکیک میان انواع مشاغل نیز تاکید کرد و گفت: برخی مشاغل مانند فریلنسری یا مشاغل خانگی ممکن است موقتاً دچار رکود شوند، اما این شغل‌ها از بین نمی‌روند و با بهبود شرایط، مجدداً فعال می‌شوند.

در مقابل، مشاغلی که به طور مستقیم در جنگ آسیب دیده‌اند و کارگاه آن‌ها از بین رفته است، نیازمند حمایت ویژه‌ای هستند. تا الان حدود ۱۴۷هزار نفر بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند و ممکن است این عدد بیشتر شود. معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به اینکه متغیرها بسیار است، از ایجاد ستاد ویژه‌ای برای رصد روزانه وضعیت اشتغال و ارائه راهکارهای حمایتی خبر داد.

حسینی در پایان، از فعالان اقتصادی خواست تا با ارائه ایده‌های ساده و کاربردی، دولت را در تصمیم‌گیری یاری کنند و بر تعهد دولت برای حل مسائل و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها تاکید کرد. افزایش قیمت چای تا ۷۲ درصد و همچنین اظهارات وزیر کار در خصوص جنگ و تاثیر آن بر زندگی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود





اشتغال وزارت کار تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی جنگ تحریم یارانه دستمزد بیمه بیکاری

