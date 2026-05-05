گزارش‌ها حاکی از تلاش ایران برای تقویت کنترل خود بر تنگه هرمز و واکنش‌های بین‌المللی به این موضوع و همچنین حملات اخیر در منطقه است. این گزارش شامل محکومیت حملات، هشدارها درباره بی‌ثباتی و نگرانی‌ها در مورد یهودستیزی است.

پایگاه خبری وای‌نت گزارش داد تحولات اخیر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در پی «تثبیت موقعیت برتر خود» در تنگه هرمز است و می‌کوشد کنترل یکی از مهم‌ترین شریان‌های انرژی جهان را حفظ کند.

بر اساس این گزارش، هدف قرار دادن تاسیسات نفتی فجیره که مسیر جایگزین صادرات نفت امارات بدون عبور از تنگه هرمز است، پیامی روشن دارد: هرگونه دور زدن این گذرگاه با واکنش تهران روبه‌رو خواهد شد. وای‌نت به نقل از تحلیلگران افزود جمهوری اسلامی در تلاش است نشان دهد نه‌تنها تنگه هرمز بلکه مسیرهای جایگزین نیز امن نیستند و احتمال ورود نیروهای همسو در یمن می‌تواند دامنه تنش را به دریای سرخ گسترش دهد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در پیامی نوشت پشتیبانی حقوقی از «حاکمیت نظم جدید» در آب‌های خلیج فارس، «ماموریت قطعی و بی‌چون‌وچرای ماست». او با تکرار تهدیدات مقام‌های حکومت در روزهای اخیر افزود: «هرگونه اقدام مخل امنیت در تنگه هرمز، با سد محکم و پاسخ سخت میدانی سربازان جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

»وزارت امور خارجه اتریش حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه شرکای وین در خلیج فارس را «بی‌دلیل» خواند و آن را به‌شدت محکوم کرد. این وزارتخانه خواستار توقف فوری حملات، کاهش تنش‌ها و ادامه مسیر دیپلماسی شد. عبدالله دوم، پادشاه اردن، در گفت‌وگویی تلفنی با شیخ محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، حملات اخیر به این کشور را محکوم کرد.

بنا بر اعلام دفتر پادشاهی اردن، عبدالله دوم تاکید کرد این کشور از تمامی اقدام‌های امارات برای حفاظت از امنیت و حاکمیت خود پشتیبانی می‌کند. هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره نقش حکومت ایران در دامن زدن به یهودستیزی، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، هشدار داد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا «تحمل نخواهد شد».

او گفت دولت بریتانیا در حال بررسی این موضوع است که آیا دولت‌های خارجی در حملات اخیر علیه جامعه یهودیان در بریتانیا دست دارند یا نه. نخست‌وزیر بریتانیا ادامه داد: «پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است در پی دامن‌ زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد، این است که چنین رفتاری تحمل نخواهد شد.

» دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه با کانال خبری سلم گفت: «اگر مردم ایران اسلحه داشتند، که ندارند، مقابله می‌کردند. من به این باور دارم. » او با اشاره به کشته شدن ۴۲ هزار نفر در جریان اعتراضات دی‌ماه افزود: «نمی‌شود جمعیتی غیرمسلح را در برابر افرادی با کلاشینکف قرار داد و انتظار داشت مقاومت کنند، حتی اگر ۲۵۰ هزار نفر باشند. » ترامپ ادامه داد: «واقعا نمی‌خواهم چنین چیزی را ببینم.

آنها باید اسلحه داشته باشند. فکر می‌کنم در حال دریافت برخی سلاح‌ها هستند. به محض اینکه اسلحه داشته باشند، به‌خوبی هر نیروی دیگری خواهند جنگید. »در بیروت که به کشته شدن چهار افسر سپاه پاسداران و زخمی شدن ۹ غیرنظامی انجامید، ابعاد تازه‌ای یافته است.

بر اساس این گزارش، منابع قضایی اعلام کرده‌اند افسران کشته‌شده سپاه با گذرنامه‌های لبنانی معتبر، اما با هویت‌های جعلی وارد این کشور شده بودند. همچنین در اتاق آن‌ها چندین گذرنامه دیگر و مدارکی مربوط به رزرو هتل موونپیک برای گروهی دیگر از نیروهای سپاه کشف شده است.

یک نماینده پارلمان لبنان نیز از صدور گذرنامه با نام‌های مستعار خبر داد و گفت اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این مدارک برای تسهیل تردد اعضای سپاه پاسداران و حزب‌الله مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای، حملات جمهوری اسلامی به «شرکای راهبردی» خود در منطقه خلیج فارس را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» خواند و آن‌ را به‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: «ما همبستگی خود را با امارات و عمان که از این حملات متاثر شده‌اند، ابراز می‌کنیم. امنیت در اروپا و خلیج فارس به یکدیگر مرتبط است. اتحادیه اروپا به همکاری با شرکای منطقه‌ای خود برای کمک به کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات ادامه خواهد داد.

» اتحادیه اروپا افزود: «ما آماده‌ایم در تمامی تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، دستیابی به یک راه‌حل پایدار برای پایان دادن به درگیری‌ها، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و پایان دادن به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آن مشارکت کنیم. ‬» حاکمیت برای نیل به اهداف خود، جنگ را بهترین حربه می‌داند و آن‌قدر برایش اهمیت دارد که حتی کودکان را نیز در این مسیر دخیل می‌کند.

چرخه بیماری که از انقلاب ۵۷ و با شروع جنگ ۸ ساله با عراق آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. جمهوری اسلامی از دوران کودک‌سربازها تا امروز، از نوجوانان برای مشروعیت‌بخشی به ایجاد فضای جنگی بهره برده است و از کودکان کشته‌شده نیز بهره‌برداری تبلیغاتی می‌کند. دهه ۶۰، کلید پلاستیکی بهشت را بر گردن کودک‌سربازها انداختند و آنها را به میدان مین فرستادند و امروز نوجوانان را به حضور در ایست‌‌های بازرسی‌ خیابان‌ها تشویق می‌کنند.

‫یک افسر سپاه پاسداران با درجه سرگردی که پس از آغاز جنگ اخیر، محل خدمت خود را ترک کرد و به جمهوری آذربایجان گریخت، در مصاحبه با شبکه الحرة گفت فرماندهان ارشد سپاه به‌ همراه خانواده‌های خود در «مناطق امن و دور از بمباران» مستقر شده‌اند. این عضو پیشین سپاه افزود این در حالی است که افسران رده‌های پایین‌تر به پایگاه‌هایی اعزام می‌شوند که «از پیش مشخص است در معرض حملات قرار خواهند گرفت»





