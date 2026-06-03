این گزارش به بررسی استراتژی‌های دیپلماتیک آلمان برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل، تضادهای موجود در سیاست خارجی این کشور در قبال غزه و اوکراین و ضرورت اصلاح ساختاری سازمان ملل برای انطباق با واقعیت‌های قدرت در جهان امروز می‌پردازد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان قدرتمندترین نهاد نظارتی و اجرایی در ساختار سازمان ملل ، بر اساس منشور این سازمان، مسئولیت بنیادین و حیاتی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد.

این نهاد با اختیارات گسترده‌ای نظیر وضع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، اعزام مأموریت‌های حفظ صلح و تأیید به‌کارگیری نیروی نظامی در مناطق بحرانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات جهانی ایفا می‌کند. ساختار این شورا شامل پنج عضو دائم است که دارای حق وتو هستند و عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه. در کنار این پنج قدرت، ده عضو غیردائم نیز حضور دارند که هر سال پنج نفر از آن‌ها برای دوره‌ای دوساله انتخاب می‌شوند.

در این فضای رقابتی، جمهوری فدرال آلمان تلاش‌های گسترده‌ای را برای کسب یکی از این کرسی‌های غیردائم آغاز کرده است. یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان، در دیدارهای دیپلماتیک خود در نیویورک تأکید کرده است که اگرچه این مسیر یک رقابت دموکراتیک است و احتمال شکست در آن وجود دارد، اما آلمان به دلیل مشارکت فعال در نظام بین‌الملل و تعهداتش به سازمان ملل، دلایل متقاعدکننده‌ای برای پیروزی دارد.

یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های دولت آلمان برای توجیه این نامزدی، سهم مالی قابل توجه این کشور است. آلمان به عنوان دومین تأمین‌کننده بزرگ بودجه سازمان ملل پس از ایالات متحده، خود را شریکی قابل اعتماد معرفی می‌کند که بیش از پنج دهه است در حمایت از اهداف این سازمان پیش‌قدم بوده است.

در کمپین تبلیغاتی این کشور با عنوان 'فراتر از یک کرسی'، هدف آلمان فراتر از یک جایگاه تشریفاتی توصیف شده و بر مفاهیمی چون احترام، عدالت و صلح تأکید شده است. وزارت امور خارجه آلمان مدعی است که در صورت عضویت، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از منازعات، حل بحران‌های منطقه‌ای و پیوند میان امنیت و تغییرات اقلیمی قرار خواهد داد.

با این حال، تحلیلگران روابط بین‌الملل مانند یوهانس وارویک، استاد دانشگاه هاله، معتقدند که صرفاً تکیه بر استدلال‌های مالی و سوابق گذشته برای موفقیت کافی نیست. او اشاره می‌کند که آلمان در حالی که بر نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون و اعتبار حقوق بین‌الملل تأکید دارد، با اتهاماتی مبنی بر داشتن استانداردهای دوگانه روبروست.

برای نمونه، حمایت بی‌چون و چرای آلمان از اسرائیل در بحران غزه در تضاد آشکاری با مواضع سخت‌گیرانه و جزمی این کشور در مورد نقض حقوق بین‌الملل توسط روسیه در جنگ اوکراین قرار دارد. هرچند پیوندهای تاریخی آلمان با اسرائیل به دلیل فجایع هولوکاست قابل درک است، اما از دیدگاه بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل، این تضاد در برخورد با دو جنگ مختلف، اعتبار ادعاهای آلمان در مورد عدالت جهانی را خدشه‌دار می‌کند.

در لایه‌ای عمیق‌تر، تلاش آلمان برای عضویت در شورای امنیت، بخشی از یک تقابل گسترده‌تر با سیاست‌های قدرت‌محور است. در حالی که نظام سازمان ملل تحت فشارهای شدید قرار دارد و در بسیاری از منازعات فعلی مانند جنگ اوکراین یا تنش‌های مربوط به ایران، به دلیل حق وتوی اعضای دائم دچار فلج عملی شده است، نیاز به یک اصلاح ساختاری بنیادین احساس می‌شود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز از اصلاحاتی حمایت می‌کند که ترکیب شورای امنیت را با واقعیت‌های قدرت در قرن بیست و یکم منطبق سازد. کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، برزیل و هند سال‌هاست که خواستار کرسی دائم هستند و همچنین بر لزوم اختصاص کرسی‌های دائم و غیردائم بیشتر به کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین تأکید دارند تا عدالت در نمایندگی جهانی برقرار شود.

اما رسیدن به این هدف مستلزم پذیرش کاهش امتیازات توسط پنج عضو دائم فعلی است، امری که در فضای سیاسی کنونی بسیار دشوار و حتی بی‌چشم‌انداز به نظر می‌رسد





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