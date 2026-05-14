تلاش دولت برای پایان دادن به عصر انسداد و اینترنت طبقاتی با انتصاب محمدرضا عارف

انتصاب محمدرضا عارف به ریاست ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی با هدف رفع محدودیتهای ارتباطی و پایان دادن به تبعیضات اینترنت پرو صورت گرفت تا دسترسی عادلانه شهروندان به اینترنت بینالمللی تا خردادماه فراهم شود.
در شرایطی که جامعه ایران با یکی از طولانیترین دورههای انسداد ارتباطی و قطعی اینترنت مواجه شده و مدت زمان این محدودیتها به بیش از ۷۶ روز رسیده است، پرسشهای متعددی درباره آینده دسترسی شهروندان به شبکه جهانی وب شکل گرفته است.
در این میان، ظهور پدیده اینترنت پرو که در فضای عمومی به عنوان اینترنت طبقاتی یا اینترنت ثروتمندان شناخته میشود، ابهامات و نارضایتیها را دوچندان کرد. این وضعیت به گونه ای پیش رفت که حتی مقامات ارشد از جمله وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور به طور رسمی از وجود تخلفات گسترده در توزیع این سرویسهای خاص پرده برداشتند و وعده دادند که جزئیات این پروندههای فساد را در آیندهای نزدیک رسانهای کنند.
در چنین فضای متشنجی، رئیس جمهور با اتخاذ موضعی صریح و از طریق پیامهایی در شبکههای اجتماعی، از این تبعیض آشکار برائت جست و تاکید کرد که دولت از تمامی ظرفیتهای قانونی خود برای ایجاد رویکردی عادلانه در زمینه دسترسی به اینترنت برای تمامی اقشار جامعه استفاده خواهد کرد. در همین راستا، انتصاب محمدرضا عارف به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، به عنوان یک گام استراتژیک در پازلی که مسعود پزشکیان برای رفع محدودیتهای ارتباطی ترتیب داده است، تلقی میشود.
رئیس جمهور از عارف خواسته است تا ساختاری چابک و کارآمد برای اتصال دوباره و بهینهسازی فضای مجازی طراحی کند. ماموریتهای محوله به عارف بسیار گسترده است و مواردی نظیر تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، و همچنین استقرار یک نظام نظارت راهبردی برای پایش مستمر عملکرد دستگاههای دولتی در این حوزه را شامل میشود.
بر اساس اطلاعات موجود، نخستین نشست این ستاد در هفته آینده برگزار خواهد شد و هدف نهایی این است که حداکثر تا اواسط خردادماه، زمینههای لازم برای بازگشت شهروندان به اینترنت بینالمللی فراهم گردد. عارف در این مسیر قصد دارد با تلفیق نظرات نخبگان، اساتید برجسته ارتباطات مانند هادی خانیکی و علی ربیعی، و تشکلهای مدنی، همافزایی لازم را میان نهادهای حاکمیتی ایجاد کند تا سرویسدهی به مردم در اولویت قرار گیرد.
از منظر تحلیل سیاسی، این تحولات بازتابی از وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان است که بهبود کیفیت اینترنت و رفع محدودیتهای سایبری را در دستور کار قرار داده بود. دولت جدید بلافاصله پس از تشکیل کابینه، تلاش کرد تا مناسبات ارتباطی ایرانیان را تسهیل کند که نمونه بارز آن در جریان بازنگری سیاستهای مسدودسازی و رفع فیلتر واتساپ مشاهده شد.
رئیس جمهور در جلسات مربوط به این موضوع، به صراحت اعلام کرد که تداوم سیاستهای انسداد رسانهای نه تنها به نفع منافع ملی نیست، بلکه منجر به افزایش نارضایتیهای عمومی و ایجاد چالشهای جدی برای نظام حکمرانی میشود. با این حال، مسیر دولت به دلیل رخدادهای امنیتی و جنگهای کوتاهمدت و تنشهای دیماه و رمضان، بسیار دشوار شد. در آن بازههای زمانی، شورای عالی امنیت ملی با استناد به تهدیدات دشمن و ترورهای برنامهریزی شده، رای به محدودسازی اینترنت داد.
اما هر بار پس از فروکش کردن بحرانها، دولت تلاش کرد وضعیت را به حالت عادی بازگرداند. نقطه عطف این تقابل میان رویکرد امنیتی و رویکرد توسعهای، توزیع اینترنت پرو بود. موافقان انسداد ارتباطی همواره استدلال میکردند که اینترنت باید برای جلوگیری از دسترسی دشمنان به فناوریهای نوین مسدود بماند. اما فروش دسترسی به اینترنت بینالمللی به اقشار مرفه در ازای مبالغ هنگفت، تمامی استدلالهای امنیتی را بیاعتبار کرد.
اگر واقعا موضوع امنیت ملی در میان بود، فروش اینترنت به بخشی از جامعه و محروم کردن اکثریت جامعه با هیچ منطق سلیمی سازگار نبود. این نظام دستهبندی ناعادلانه که در آن شهروندان کمبضاعت از دسترسی محروم شدند، واکنش شدید پزشکیان را برانگیخت. رئیس جمهور و تیم مدیریتی او که بر مبنای گفتمان عدالت اجتماعی فعالیت میکنند، دریافتند که نمیتوان در برابر چنین اجحافی سکوت کرد.
اکنون با تشکیل ستاد ویژه به ریاست عارف، امیدها برای گذار از دوران محدودیتهای شدید به سوی یک فضای مجازی آزادتر و عادلانهتر افزایش یافته است، هرچند که هماهنگی با نهادهای امنیتی همچنان یکی از چالشهای اصلی در مسیر تحقق این هدف خواهد بود
