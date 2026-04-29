تلاش ترکیه برای تسریع مذاکرات ایران و آمریکا و تاکید بر حل بحران غزه

وزیر امور خارجه ترکیه در وین بر اهمیت تسریع مذاکرات ایران و آمریکا، رفع انسداد تنگه هرمز و پیشرفت طرح صلح غزه تاکید کرد. او همچنین از تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا در جنگ اوکراین حمایت نمود.

وزیر امور خارجه ترکیه ، آقای هاکان فیدان ، در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اتریشی خود، خانم بئاته ماینل-رایزینگر ، که در شهر وین برگزار شد، بر اهمیت تسریع در روند مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تاکید کرد.

ایشان با اشاره به ضرورت حل و فصل این مناقشه، بیان داشتند که آنکارا تمام توان خود را برای دستیابی به یک نتیجه مثبت و سازنده در این مذاکرات به کار خواهد بست. فیدان تصریح کردند که این بحران باید در اسرع وقت خاتمه یابد و رفع انسداد احتمالی در تنگه هرمز، که ناشی از تنش‌های موجود است، از اهمیت بالایی برخوردار است تا شرایط برای بازگشت به وضعیت عادی زندگی در منطقه فراهم شود.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین افزودند که در این راستا، ارتباطات مستمری با طرفین درگیر در مذاکرات وجود دارد و تلاش‌های دیپلماتیک به صورت فعالانه ادامه دارد. ایشان بر نقش سازنده ترکیه در تسهیل این مذاکرات و ایجاد فضایی مناسب برای گفتگو تاکید کردند. فیدان همچنین به اهمیت حفظ ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه اشاره کردند و خواستار خویشتنداری و پرهیز از هرگونه اقدامی شدند که ممکن است منجر به تشدید تنش‌ها شود.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه سخنان خود، به وضعیت غم‌انگیز در غزه نیز پرداختند و بر ضرورت پیشرفت طرح صلح در این منطقه تاکید کردند. ایشان خواستار اجرای دقیق و کامل مفاد طرح صلح، همانطور که در اسناد و مدارک مربوطه منعکس شده است، شدند و بر اهمیت تلاش‌های طرفین برای تحقق این هدف تاکید کردند.

فیدان به ویژه بر لزوم مهار و کنترل اقدامات اسرائیل و جلوگیری از هرگونه تخلفی که ممکن است مانع از پیشرفت به مرحله دوم در غزه شود، تاکید کردند. ایشان با هشدار به جامعه بین‌المللی، میانجیگران و سایر بازیگران کلیدی در کمیته صلح، خواستار انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تشدید بحران در غزه شدند.

فیدان همچنین با یادآوری پیامدهای ویرانگر اشغال اسرائیل، به آوارگی یک میلیون نفر در لبنان اشاره کردند و هشدار دادند که گسترش اشغال می‌تواند منجر به افزایش آوارگان و تشدید بحران انسانی در منطقه شود. ایشان بر اهمیت یافتن راه حلی عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین و برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

علاوه بر این، وزیر امور خارجه ترکیه به گفتگوهای خود با همتای اتریشی در مورد جنگ روسیه و اوکراین نیز اشاره کردند و از تلاش‌های میانجیگرانه ایالات متحده در این زمینه حمایت کردند. فیدان بر اهمیت حل و فصل مسالمت‌آمیز این مناقشه و جلوگیری از گسترش آن به سایر مناطق تاکید کردند. ایشان همچنین بر ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم آسیب‌دیده در اوکراین و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای بازسازی این کشور تاکید کردند.

وزیر امور خارجه ترکیه در پایان سخنان خود، بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های جهانی و حفظ صلح و امنیت در جهان تاکید کردند. ایشان از اتریش به عنوان یک شریک مهم در این زمینه قدردانی کردند و ابراز امیدواری کردند که همکاری‌های دو کشور در آینده نیز گسترش یابد.

فیدان همچنین بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه بین ترکیه و اتریش در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاکید کردند و خواستار تبادل نظر و همکاری‌های بیشتر بین دو کشور شدند. ایشان بر نقش سازنده اتریش در اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی دیگر نیز تاکید کردند و از اتریش خواستند که از منافع ترکیه در این سازمان‌ها حمایت کند. فیدان در پایان کنفرانس خبری، به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند و به تفصیل به مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند





