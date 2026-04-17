تلاش برای عبور از موانع امنیتی کاخ سفید؛ یک نفر بازداشت شد

شخصی تلاش کرد از موانع امنیتی کاخ سفید عبور کند که با مقاومت ماموران سرویس مخفی روبرو و بازداشت شد. در این درگیری، یک مامور دچار جراحت سطحی شد.

روز پنج‌شنبه به وقت محلی، ماموران سرویس مخفی آمریکا فردی را در نزدیکی کاخ سفید بازداشت کردند. این حادثه که حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی رخ داد، زمانی اتفاق افتاد که این شخص تلاش کرد از یکی از موانع امنیتی در بخش شمال‌شرقی مجموعه ریاست‌جمهوری، نزدیک ساختمان وزارت خزانه‌داری ، عبور کند. "آنتونی گوگلیلمی"، رئیس ارتباطات سرویس مخفی، با اعلام این خبر افزود که ماموران در نزدیکی یکی از ورودی‌های عابر پیاده با او مواجه شدند.

متعاقب این برخورد، درگیری فیزیکی رخ داد که در نهایت منجر به بازداشت این فرد شد. این مقام آمریکایی همچنین گزارش داد که در جریان این درگیری، یکی از ماموران سرویس مخفی دچار جراحت سطحی شده است. هم مامور مجروح و هم فرد بازداشت‌شده برای ارزیابی جراحات جزئی تحت معاینات پزشکی قرار گرفتند. تا لحظه انتشار این خبر، هویت فرد بازداشت‌شده اعلام نشده است. این رویداد امنیتی در حالی رخ می‌دهد که اخیراً موارد مشابهی نیز در نزدیکی کاخ سفید گزارش شده است. ماه گذشته، فردی با یک خودروی ون به موانع امنیتی اطراف کاخ سفید برخورد کرد. در آن حادثه، مظنون که مردی ۳۵ ساله و اهل ایالت اوهایو بود، با اتهامات ورود غیرقانونی و تخریب اموال مواجه شد. همچنین، در ماه اکتبر سال گذشته نیز فرد دیگری پس از برخورد خودروی خود با دروازه امنیتی کاخ سفید، توسط ماموران سرویس مخفی بازداشت شد.





