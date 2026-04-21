تلاش برای بازگشت سردار آزمون به تیم ملی و رویکرد مجلس در آستانه جام جهانی

در حالی که شایعات پیرامون غیبت سردار آزمون در اردوی تیم ملی و وساطت هادی ساعی داغ است، رئیس فراکسیون ورزش مجلس بر لزوم حمایت از تمامی ملی‌پوشان و تقویت روحیه تیم ملی در آستانه جام جهانی تاکید کرد.

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در کشور ترکیه در حالی برگزار شد که غیبت سردار آزمون ، ستاره بی‌بدیل خط حمله کشورمان، توجه بسیاری از رسانه‌ها و اهالی ورزش را به خود جلب کرد. در دوره‌های اخیر، آزمون همواره یکی از ارکان اصلی ترکیب تیم ملی بوده است، اما این بار عدم حضور او در جمع ملی‌پوشان پرسش‌های متعددی را در فضای رسانه‌ای ایجاد کرد.

در پی این اتفاق، شنیده‌ها حاکی از آن است که هادی ساعی، قهرمان پرافتخار المپیک و از چهره‌های سرشناس ورزش ایران، رایزنی‌های گسترده‌ای را برای رفع کدورت‌ها و بازگرداندن این مهاجم کلیدی به اردوی تیم ملی آغاز کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده اهمیت حفظ وحدت و انسجام در آستانه رویدادهای بزرگ بین‌المللی است. محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این تحولات و رویکرد حاکم بر مدیریت تیم ملی، با تأکید بر اینکه مجلس به طور مستقیم در امور شخصی افراد دخالت نمی‌کند، اظهار داشت: آنچه برای ما و مردم ایران اهمیت دارد، سربلندی پرچم و نام کشورمان است. ما معتقدیم که تیم ملی در روزهای سخت نیازمند حضور مردانی است که در دشوارترین شرایط نیز با تمام وجود برای موفقیت کشور تلاش کنند. فروردین خاطرنشان کرد که اسامی و اشخاص در گذر زمان می‌آیند و می‌روند، اما آنچه باقی می‌ماند، حمایت بی قید و شرط هواداران از کیان ورزش کشور است. به عقیده وی، هر فردی که با هر پیشینه و هویتی، قلبش برای اعتلای نام ایران می‌تپد، در تیم ملی جایگاه ویژه‌ای دارد و باید از ظرفیت تمام پتانسیل‌های موجود برای موفقیت‌های آتی بهره برد. رئیس فراکسیون ورزش مجلس همچنین در خصوص حواشی سیاسی پیرامون حضور تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی، به ویژه رویارویی با آمریکا، تاکید کرد که در فضای جنگ نرم، دشمن همواره سعی در تضعیف اراده ملت ایران دارد، اما اقتدار جامعه ورزش در میادین بین‌المللی سدی محکم در برابر این توطئه‌هاست. فروردین با بیان اینکه تیم ملی با قدرت و درایت در مسابقات حاضر خواهد شد، افزود: رویکرد ما در مجلس، حمایت همه‌جانبه از ورزشکاران است تا از گزند آسیب‌های سیاسی مصون بمانند. وی در پایان با اشاره به عدم لزوم حضور فیزیکی نمایندگان در مسابقات، تاکید کرد که حمایت واقعی در میدان عمل و در دل جامعه است و مجلس شورای اسلامی با تمام قوا از کادر فنی و بازیکنان تیم ملی پشتیبانی خواهد کرد تا ایران اسلامی در آوردگاه جهانی سربلند بیرون بیاید





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines