تلاش مخالفان نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید در اسرائیل

مخالفان نتانیاهو با توافق بر ریاست کنست، تشکیل دولت تازه در اسرائیل را پیش می‌برند. اختلاف بر احزاب عرب و معافیت سربازی هنوز مانع توافق نهایی است.

مخالفان بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل، با توافق بر سر معرفی رئیس جدید کنست و آغاز مذاکره با یکی از احزاب مذهبی متحد او، تلاش برای تشکیل دولتی تازه را پیش می‌برند. این تحولات نگرانی در حزب لیکود درباره احتمال پایان نخست‌وزیری نتانیاهو را افزایش داده است.

با این حال، اختلاف بر سر همکاری با احزاب عرب و معافیت مذهبی‌ها از خدمت سربازی همچنان مانع رسیدن مخالفان به توافق نهایی برای تشکیل دولت است. ترکیب دولت آینده هنوز مشخص نشده است.

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گادی آیزنکوت و تلاش برای تشکیل دولت بدون نتانیاهو

گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش و رهبر حزب "یاشار"، ماموریت تشکیل دولت را دریافت کرده است. او اکنون می‌کوشد مجموعه‌ای از احزاب با مواضع متفاوت را برای کنار زدن نتانیاهو گرد هم آورد.

آویگدور لیبرمن، رهبر حزب "اسرائیل خانه ما"، پس از دیدار روز دوشنبه با آیزنکوت اعلام کرد دو طرف بر سر واگذاری ریاست کنست به یکی از اعضای حزب یاشار توافق کرده‌اند. این توافق نخستین گام عملی مخالفان برای گرفتن بخشی از قدرت از دست نتانیاهو تلقی می‌شود.

آیزنکوت و لیبرمن دیدار دوشنبه خود را "محتوایی و مثبت" توصیف کرده و گفته‌اند به توانایی‌شان برای تشکیل دولتی باثبات با عمر چهار سال اطمینان دارند. با این حال، درباره ترکیب دولت آینده هنوز توافقی اعلام نشده است.

ریاست کنست و نبرد بر سر دستور کار پارلمان

ریاست کنست مهم‌ترین گره کار مخالفان نتانیاهو است، زیرا امیر اوحانا، رئیس کنونی کنست، اختیار تعیین دستور کار پارلمان را در اختیار دارد. اوحانا از نزدیکان نخست‌وزیر است.

مخالفان نگران‌اند که اوحانا از این موقعیت برای به تاخیر انداختن روی کار آمدن دولت جایگزین استفاده کند. کنست جدید قرار است روز سه‌شنبه، دهم نوامبر، آغاز به کار کند.

احزاب مخالف نتانیاهو در مجموع ۶۷ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارند. این اکثریت برای انتخاب رئیس پارلمان کافی است، اما هنوز به ائتلافی برای اداره کشور تبدیل نشده است.

پیش‌تر لیبرمن از ریاست یائیر لاپید حمایت می‌کرد، اما اکنون دو طرف پذیرفته‌اند این جایگاه به حزب آیزنکوت برسد. رسانه‌های اسرائیلی احتمال داده‌اند خود آیزنکوت این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

بر اساس گزارش‌ها، پس از آنکه فرد مامور تشکیل دولت موفقیت خود را به رئیس‌جمهور اطلاع دهد، رئیس کنست تا یک هفته فرصت دارد جلسه رای اعتماد و ادای سوگند دولت را برگزار کند. مخالفان می‌خواهند این فاصله تا حد ممکن کوتاه باشد تا نتانیاهو فرصت کمتری برای منصرف کردن نمایندگان از حمایت از ائتلاف تازه داشته باشد.

اردوگاه آیزنکوت خواستار رای‌گیری برای تغییر رئیس کنست هم‌زمان با آغاز به کار پارلمان شده است. اوحانا در پاسخ گفته اگر درخواست با امضای ۶۱ نماینده به دستش برسد، رای‌گیری را ظرف یک هفته برگزار خواهد کرد.

تنش بر سر این موضوع به بیرون از پارلمان نیز کشیده شده است. بیش از ۱۶۰ مقام ارشد پیشین ارتش، دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیس در نامه‌ای به مسئولان امنیتی هشدار داده‌اند که گروه‌هایی از فعالان راست‌گرا قصد دارند مانع ورود نمایندگان و خانواده‌هایشان به ساختمان کنست شوند.

احزاب حریدی و مسئله معافیت از سربازی

مذاکره با احزاب یهودی فوق‌ارتدوکس، موسوم به حریدی، به یکی از مسیرهای اصلی تشکیل دولت بدون نتانیاهو تبدیل شده است. این احزاب سال‌ها از متحدان نتانیاهو بوده‌اند.

ناتوانی دولت پیشین در تصویب قانونی برای معافیت گسترده طلاب مذهبی از سربازی، نارضایتی رهبران حریدی را به همراه داشته است. حزب یهودیت متحد تورات اکنون پیشنهادهای مخالفان نتانیاهو را بررسی می‌کند، هرچند در داخل این حزب هنوز بر سر پیوستن به دولت آیزنکوت توافقی وجود ندارد.

به گزارش وای‌نت، یعقوب آشر، رئیس حزب یهودیت متحد تورات، در مذاکرات پیشنهاد کرده بود به‌طور موقت ریاست کنست را بر عهده بگیرد تا امکان پیشبرد قانون سربازی فراهم شود. توافق دوشنبه آیزنکوت و لیبرمن بر سر واگذاری این سمت به حزب یاشار، عملا این پیشنهاد را کنار زده است.

آشر همچنین از امضای درخواست برکناری اوحانا خودداری کرده و گفته تغییر رئیس کنست باید همراه با تشکیل دولت جدید انجام شود. خواسته مذهبی‌ها تنها تصویب قانون نیست؛ آن‌ها تضمین می‌خواهند ترتیبات مربوط به سربازی در برابر ابطال احتمالی از سوی دیوان عالی اسرائیل دوام بیاورد.

معادله اکثریت و نقش ۱۹ کرسی احزاب عرب

مشکل اصلی مخالفان نتانیاهو این است که ۱۹ کرسی از مجموع ۶۷ کرسی آن‌ها در اختیار دو فهرست عرب است. شماری از احزاب یهودی مخالف، از جمله حزب لیبرمن، همکاری ائتلافی با این احزاب یا حتی تشکیل دولتی متکی به حمایت بیرونی آن‌ها را رد کرده‌اند.

بدون این ۱۹ کرسی، احزاب یهودی مخالف نتانیاهو تنها ۴۸ نماینده دارند. هفت کرسی یهودیت متحد تورات و شش کرسی شاس، در کنار این ۴۸ نماینده، اکثریتی حداقلی با ۶۱ کرسی می‌سازد.

با این حال، به نوشته وای‌نت، شاس فعلا در اردوگاه نتانیاهو باقی مانده و در مذاکرات جاری مشارکت ندارد. روزنامه جروزالم‌پست نیز گزارش داده که آریه درعی، رهبر شاس، ممکن است در صورت پیوستن یهودیت متحد تورات به دولت آیزنکوت حاضر به همراهی شود.