تلاش دولت ترامپ برای استقرار نظامی آمریکا در ونزوئلا و توافق SOFA

گزارش نیویورک‌تایمز از تلاش دولت دونالد ترامپ برای امضای توافق وضعیت نیروها (SOFA) با ونزوئلا جهت حضور بلندمدت نظامیان آمریکایی در کاراکاس پس از تغییرات سیاسی اخیر.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط روزنامه نیویورک‌تایمز و نقل قول از مقامات آمریکایی، دولت دونالد ترامپ در حال انجام تلاش‌های دیپلماتیک جدی برای دستیابی به یک توافق راهبردی با دولت ونزوئلا است. هدف اصلی این مذاکرات، ایجاد چارچوبی حقوقی است که امکان حضور بلندمدت و رسمی نیروهای نظامی ایالات متحده را در خاک کشور کاراکاس فراهم کند.

جزئیات توافق وضعیت نیروها و چارچوب حقوقی

این گزارش حاکی از آن است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مراحل تدوین نهایی یک پیمان خاص تحت عنوان "توافق وضعیت نیروها" یا همان SOFA قرار دارد. این توافق به طور مشخص چارچوب‌های حقوقی و قانونی لازم برای حضور احتمالی نظامیان آمریکایی در داخل مرزهای ونزوئلا را تعیین خواهد کرد و موانع حقوقی فعلی را برطرف می‌سازد.

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مقامات ارشد دولتی در واشنگتن اعلام کرده‌اند که جزئیات فنی این حضور نظیر تعداد دقیق نیروهای مستقر و مکان‌های اختصاص یافته برای پایگاه‌های نظامی، هنوز در همین مرحله اولیه توافق کلی تعیین نشده و قرار است در توافقات تکمیلی بعدی میان دو طرف مورد بررسی و نهایی شدن قرار گیرد.

موقعیت فعلی نیروها و رد شایعات پایگاه نظامی

یک مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا صراحتاً تأیید کرد که واشنگتن در پی گسترش همکاری‌های امنیتی با کاراکاس است، اما همزمان موضوع ایجاد پایگاه‌های نظامی مستقل و دائمی آمریکا در این کشور را همچنان دور از دسترس دانست. وی تأکید نمود که در حال حاضر هیچ گونه مذاکره فعالی با دولت ونزوئلا برای احداث پایگاه‌های نظامی جدید در جریان نیست.

وضعیت فعلی حضور نظامیان ایالات متحده در ونزوئلا بسیار محدود است و تنها شامل یک وابسته نظامی و شماری از تفنگداران دریایی می‌شود که به صورت روتین در سفارت این کشور در شهر کاراکاس مستقر هستند و فعالیت‌هایشان صرفاً به وظایف دیپلماتیک و حفاظتی محدود می‌گردد.

الگوی همکاری دفاعی آمریکا با سایر کشورها

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که واشنگتن تاکنون موفق به امضای توافقات مشابهی با بیش از ۱۰۰ کشور مختلف در سراسر جهان شده است. این توافقات الگوی استانداردی برای روابط دفاعی آمریکا محسوب می‌شوند که چارچوب‌های قانونی همکاری‌های مشترک را مشخص می‌کنند.

محتوای این توافقات شامل مواردی مانند برگزاری رزمایش‌های نظامی مشترک، بازدید ناوهای جنگی از بنادر متحدان، و ارائه کمک‌های بشردوستانه در زمان بحران‌ها می‌باشد که همگی تحت پوشش چارچوب حقوقی SOFA قابل اجرا هستند و امنیت منطقه‌ای را تقویت می‌کنند.

تحولات سیاسی ونزوئلا و زمینه‌های این توافق

این تحولات دیپلماتیک و نظامی دقیقاً در پی تغییرات بنیادین در مناسبات بین واشنگتن و کاراکاس رخ داده است. نقطه عطف این تغییرات، عملیات نظامی ایالات متحده در تاریخ سوم ژانویه ۲۰۲۶ معادل با ۱۳ دی ۱۴۰۴ بود که منجر به بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا، شد.

پس از این رویداد، دلسی رودریگز به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا روی کار آمد و فضای سیاسی کشور را برای پذیرش مدل‌های جدید همکاری با ایالات متحده مهیا ساخت. این جابجایی قدرت در کاراکاس، بستر لازم برای آغاز مذاکرات پیشرفته میان دولت ترامپ و مقامات جدید ونزوئلا را فراهم کرده است.