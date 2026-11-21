هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه بر تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه با ایران و هشدار درباره پیامدهای عملیات نظامی اسرائیل علیه سوریه تاکید کرد.

هاکان فیدان ، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه ، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی تی‌جی‌آرتی خبر (TGRT Haber) ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک و گفت‌وگوهای سیاسی به سرانجام برسد.

وی با اشاره به تلاش‌های فعال آنکارا در این زمینه تاکید کرد که دولت ترکیه همسو با سایر بازیگران منطقه‌ای، تمام توان خود را به کار بسته تا به یک توافق پایدار و جامع دست یابد. فیدان خاطرنشان کرد که این توافق نه تنها برای حل‌وفصل مسائل مربوط به تنگه هرمز حائز اهمیت است، بلکه پیامدهای آن فراتر از این منطقه استراتژیک نیز خواهد بود.

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تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا برای رفع تنش

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد که مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی در خصوص ایران به قوت خود ادامه دارد و امیدوار است این روند با موفقیت کامل به پایان برسد. وی تاکید نمود که آنکارا متعهد است تا آخرین لحظه از تمامی ابزارهای دیپلماتیک موجود برای کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات استفاده کند.

به گفته فیدان، نقش ترکیه به عنوان یک بازیگر کلیدی در منطقه، ایجاب می‌کند که در این فرآیند صلح‌آمیز نقش فعالی ایفا کند تا از تشدید ناآرامی‌ها و ایجاد خطرات جدید برای امنیت بین‌المللی جلوگیری شود. وزارت خارجه ترکیه بر این باور است که گفت‌وگوهای مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای تمامی طرفین درگیر شود.

هشدار فیدان درباره عملیات نظامی اسرائیل

در بخشی دیگر از اظهارات خود، هکان فیدان نسبت به احتمال انجام عملیات نظامی توسط ارتش اسرائیل علیه سوریه هشدار داد و تاکید کرد که چنین اقدامی پیامدهایی فراتر از مرزهای سوریه خواهد داشت و می‌تواند منجر به درگیری منطقه‌ای جدید شود.

وی توضیح داد که سناریوی حمله نظامی اسرائیل به سوریه به عنوان یک تهدید جدی شناسایی شده است و آنکارا این موضوع را به صراحت با متحدان خود در آمریکا و اتحادیه اروپا مطرح کرده است. فیدان اظهار داشت که در چنین سناریویی، تنش‌ها به سوریه محدود نخواهد ماند و بار دیگر باعث ایجاد درگیری‌های گسترده و وضعیت عدم قطعیت در منطقه خواهد شد.

پیامدهای امنیتی و واکنش‌های بین‌المللی

وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد که آنکارا و متحدان منطقه‌ای‌اش بدون ارائه تاریخ احتمالی یا جزئیات دقیق ماهیت عملیات مورد انتظار، نگرانی‌های عمیق خود را درباره امنیت منطقه‌ای به واشنگتن و کشورهای اروپایی منتقل کرده‌اند. این هشدارها نشان‌دهنده درک مشترک از خطرات بالقوه است که می‌تواند تعادل امنیتی خاورمیانه را بر هم زند.

فیدان یادآوری کرد که پیامدهای یک درگیری جدید می‌تواند شامل ایجاد مشکلات متعدد انسانی، اقتصادی و امنیتی برای تمام کشورهای همسایه باشد که از ترکیه تا ایران و سایر کشورهای خلیج فارس را در بر می‌گیرد. بنابراین، پیشگیری از وقوع چنین بحران‌هایی در اولویت سیاست خارجی آنکارا قرار دارد.

لزوم کاهش تنش‌ها برای ثبات جهانی

در کنار تحولات منطقه‌ای، وزیر امور خارجه پاکستان نیز بیانیه‌ای صادر کرده و تاکید کرده است که جهان توانایی تحمل تداوم تنش‌های میان ایران و آمریکا را ندارد. این بیانیه همزمان با هشدارهای ترکیه به معنای نگرانی گسترده کشورهای دیگر از وضعیت فعلی است.

ترکیه بر این باور است که حل‌وفصل اختلافات از طریق مسیرهای دیپلماتیک نه تنها به نفع ایران و آمریکا، بلکه به نفع ثبات کلی در خاورمیانه و امنیت دریای مدیترانه است. وزارت خارجه ترکیه آماده است تا به عنوان یک میانجی معتبر، زمینه‌ساز گفت‌وگوهای سازنده باشد تا از گسترش درگیری‌ها جلوگیری کند.