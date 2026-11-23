سازمان بین‌المللی دریانوردی در حال تدوین چارچوب خالص صفر است تا انتشار ۲.۳ درصدی CO2 ناوگان جهانی را کاهش دهد. راهکارهای نوین و سوخت‌های پاک محور این گفتگوها هستند.

سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) پس از یک وقفه طولانی که ناشی از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ بود، اکنون با کسری زمانی حساس و فشارهای فزاینده برای کاهش تغییرات اقلیمی، دوباره به صحنه اصلی تنظیم مقررات جهانی کشتیرانی بازگشته است. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در بازه زمانی میان ۲۳ نوامبر و ۴ دسامبر در حال برگزاری نشستی است که سرنوشت استراتژی کربن‌زدایی صنعت دریانوردی را تعیین خواهد کرد. تصمیمات کلیدی که در این گردهمایی اتخاذ می‌شود، الگوی انتشار گازهای گلخانه‌ای را برای بیش از ۲۰ سال آینده تثبیت خواهد کرد و راه را برای پذیرش یا رد نهایی استانداردهای سخت‌گیرانه باز می‌کند.

بازگشت به میز مذاکره و چالش‌های سیاسی

یک سال پیش، دولت ترامپ با تهدید وضع تعرفه بر کشورهای حامی توافق، یک پیشرفت بین‌المللی مهم را که هدف آن پاک‌سازی صنعت کشتیرانی بود، از مسیر خارج کرد. چارچوب خالص صفر که شامل یک استاندارد جهانی سوخت و سازوکار قیمت‌گذاری انتشار گازها بود، پیش‌تر در بهار ۲۰۲۵ توسط کمیته حفاظت از محیط‌زیست دریایی این سازمان تصویب شده بود و قرار بود در اکتبر ۲۰۲۵ به صورت رسمی پذیرفته شود. اما فشار سیاسی باعث شد مذاکرات یک سال به تعویق بیفتد و اکنون پرسش این است که آیا پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای می‌تواند شتاب تازه‌ای ایجاد کند یا چارچوب خالص صفر برای همیشه به گل خواهد نشست.

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اثرات مخرب صنعت کشتیرانی بر محیط زیست

صنعت کشتیرانی با جابه‌جایی بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از نظر حجم، مسئول ۲.۳ درصد از انتشار جهانی CO2 است که رقمی تقریباً معادل کل انتشار سالانه ژاپن محسوب می‌شود. حدود ۹۰ درصد ناوگان کشتیرانی جهان با سوخت‌های نفت‌پایه کار می‌کند و پنج نوع شناور اصلی از جمله نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری، فله‌برها، کشتی‌های تفریحی و کالای عمومی سالانه ۶۶۴ میلیون تن CO2 تولید می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که اروپا ۱۴ درصد، چین ۱۷ درصد و آمریکا ۹ درصد از این انتشار را به خود اختصاص داده‌اند و بخش عمده آلودگی ناشی از شناورهای بزرگ آب‌های عمیق است که در حال حاضر شامل ۶ هزار کشتی کانتینری، ۸۲۰۰ نفتکش و هزاران فله‌بر در سراسر اقیانوس‌ها می‌شود.

راهکارهای فنی برای کاهش مصرف سوخت و انرژی

پلین لروآ، تحلیل‌گر فناوری پاک در مؤسسه "آینده‌پردازان فناوری پاک" (FCA)، توضیح می‌دهد که کاهش سرعت حرکت کشتی‌ها می‌تواند گام نخست مؤثری باشد و اگر سرعت ۱۰ درصد کاهش یابد، مصرف سوخت تا ۲۰ درصد کم می‌شود. بهبود بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی هیدرودینامیک و دیجیتالی‌سازی می‌تواند ۵ تا ۲۰ درصد از انتشار گازها را کاهش دهد و سامانه‌های پیشرانش کمکی بادی مانند بادبان‌های روتور یا بال‌دار در صورت مساعد بودن شرایط، تا ۳۰ درصد انتشار را کاهش می‌دهند. اگرچه این سامانه‌ها برای نفتکش‌ها و فله‌برها مناسب هستند، اما نصب آن‌ها روی کشتی‌های کانتینری به دلیل اشغال فضا برای کانتینر دشوار است، با این حال ترکیب آن‌ها با برق ساحمی می‌تواند سالانه تا ۷۰ میلیون تن CO2 صرفه‌جویی کند.

تکنولوژی‌های نوین و آینده سوخت‌های پاک

بزرگ‌ترین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از تغییر سوخت‌های دریایی حاصل می‌شود که می‌تواند تا ۹۰ درصد آلودگی را کم کند و فناوری‌های نوین پیشرانش تا ۱۰۰ درصد کاهش را ممکن می‌سازند. لروآ بر اهمیت کشتی‌های تمام‌برقی باتری‌محور، هیبریدسازی با باتری و حتی پیشرانش هسته‌ای به عنوان راهکارهای کلیدی تأکید می‌کند. چین هم‌اکنون با بهره‌گیری از یک کشتی کانتینری تمام‌برقی به طول ۱۲۰ متر در رود یانگ‌تسه، نمونه‌ای عملی از این تکنولوژی را ارائه داده است. اگرچه گسترش این زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و چارچوب‌های سیاست‌گذاری جدید است، اما وجود این راه‌حل‌ها نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به کشتیرانی خالص صفر اگرچه توفانی و شبیه به یک پازل پیچیده است، اما غیرممکن نیست.