تلاش برای سوءقصد به ترامپ در مراسم شام خبرنگاران

یک فرد مسلح در تلاش برای ورود به مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید دستگیر شد و مقامات آمریکایی اعلام کردند دونالد ترامپ و مقامات دولتش احتمالا هدف اصلی او بودند.
تاد بلانش، دادستان کل موقت آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد مظنون، که رسانهها او را کول توماس آلن، ۳۱ ساله معرفی کردهاند، پس از تیراندازی به سمت یک ایست بازرسی امنیتی در هتلی در واشنگتن دیسی بازداشت شد. بلانش در مصاحبه با شبکه انبیسی نیوز گفت انگیزهی مهاجم هنوز در دست بررسی است، اما یافتههای اولیه نشان میدهد او مقامات دولت را هدف قرار داده بود.
ترامپ که به سرعت به مکان امن منتقل شد، به خبرنگاران گفت: تصور نمیکنم خطری حرفهایتر از این وجود داشته باشد. کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد ترامپ پس از جان سالم به در بردن از یک سوءقصد، با شجاعت ایستاده است. ویجیا جیانگ، رئیس انجمن خبرنگاران کاخ سفید، از سرویس مخفی آمریکا برای محافظت از هزاران مهمان قدردانی کرد. در خبری دیگر، عامر رامش به اتهام امنیتی و عضویت در گروه مسلح در ایران اعدام شد.
ترامپ در فاکس نیوز گفت مظنون مدتی طولانی پر از نفرت بوده و خانوادهاش از مشکلات او آگاه بودند. صدای تیراندازی در لابی هتل واشنگتن هیلتون شنیده شد، جایی که مراسم شام خبرنگاران در حال برگزاری بود. رئیس جمهور، بانوی اول و معاون رئیس جمهور به سرعت از محل خارج شدند. آلن در رشته مهندسی مکانیک در موسسه فناوری کالیفرنیا تحصیل کرده است.
کارآگاهان در حال بررسی نوشتههای او هستند که نشان میدهد قصد هدف قرار دادن مقامات دولت را داشته است. یک مقام ارشد آمریکایی به سیبیاس نیوز گفت یک عضو خانواده آلن پیش از حمله، پس از دریافت این نوشتهها، موضوع را به پلیس اطلاع داده بود، اما در نوشتهها به طور مشخص به مراسم شام اشاره نشده بود. یک مامور امنیتی که در حادثه زخمی شده بود، از بیمارستان مرخص شده است.
رئیس ارتباطات سرویس مخفی گفت جلیقه ضد گلوله او از یک تراژدی احتمالی جلوگیری کرد. خبرنگاران بیبیسی صحنههای آشفتگی پس از تیراندازی را گزارش دادند. گَری اودانوهیو، خبرنگار ارشد بیبیسی، گفت صدای مهیبی شنیده است که به نظر میرسید صدای سلاحهای نیمهخودکار باشد. سالن برای مدت کوتاهی قرنطینه شد و مراسم به زمان دیگری موکول شد.
بلانش به سیبیاس نیوز گفت بازرسان معتقدند مظنون با قطار به واشنگتن دیسی سفر کرده است. آلن در لینکدین خود را مهندس مکانیک، توسعهدهنده بازی و مدرس معرفی کرده است. او قرار است روز دوشنبه به اتهام حمله به مامور فدرال و استفاده از سلاح گرم تفهیم اتهام شود. ترامپ در یک نشست خبری از سرویس مخفی تقدیر کرد و خواستار حل اختلافات به صورت مسالمتآميز شد.
او همچنین از این حادثه برای دفاع از ساخت تالار پذیرایی جدید در کاخ سفید استفاده کرد و گفت اگر این پروژه تکمیل شده بود، چنین اتفاقی رخ نمیداد.
